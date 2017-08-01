9 причин, почему мужчины выбирают женщин старше себя

Если раньше никого не удивляли отношения молодой девушки с «папиком», то сегодня становится нормой и когда парень находит привлекательнее своих ровесниц зрелую женщину. Хотя всё же у некоторых возникает вопрос, почему мужчины выбирают женщин старше себя? Большинство решит, что такие отношения строятся по одной причине - сугубо меркантильной: она - обеспеченная дама - взяла под своё покровительство молодого красавчика, с которым не стыдно выйти в общество, исполняет все его прихоти, лишь бы он был рядом, он же пользуется этим, вьёт из неё верёвки. Безусловно, данный факт не стоит исключать, но в современном обществе, согласно психологическим исследованиям, мужчины предпочитают женщин старше себя совсем по другим причинам. Чем же так привлекательны зрелые дамы?

Почему же мужчины выбирают женщин старше себя?

1. Самодостаточность. У девушек есть такая черта, им нужно постоянно всё делать вместе со своим партнёром - ходить по магазинам, ведь он должен носить сумку, смотреть киношку, чтобы он мог подать плед, разглядывать фотографии, ведь надо же кому-то жать на кнопку мышки для перелистывания, и т.п. И если парень этого не делает, то она начинает ныть, страдать, обижаться, истерить: у каждой своя стадия. Зрелая женщина - самодостаточная личность, поэтому, если она хочет что-то делать, то делает это самостоятельно, не заставляя при этом присутствовать любимого человека, чтобы он поддерживал её и в горе, когда колготы порвались, и в радости, смеясь во время её рассказа о милом сынишке подружки.

2. Финансовая независимость. Многие девушки в первую очередь оценивают своего партнёра, как добытчика: сможет ли он обеспечить её и семью, заработать достаточно средств для отдыха на престижном курорте, на котором все подружки отдохнули, и развлечений. Зрелая дама уже не нуждается в партнёре, у которого она будет клянчить деньги и дорогие подарки, так как сама твёрдо стоит на ногах и может себе позволить всё, что пожелает. Скорее, она будет баловать своего любимого, устраивая ему маленькие или большие сюрпризы.

3. Откровенность. Молодые девчонки обожают поиграть в «угадайку, почему у меня плохое настроение». Мужчина может гадать долгое время, а она будет дуться и обижаться. Женщина старшего возраста не станет вести себя таким образом: она откровенна и честна, поэтому сразу же скажет всё, что думает, поэтому и не придётся гадать, как она относится к своему мужчине. Притом, в отличие от девчушки, она не устроит истерику в ресторане или в кинотеатре, с криками уходя из зала, кидаясь вещами в успокаивающего её парня. Нет, она спокойно отреагирует на любое поведение своего любимого, а потом, в тихой и спокойной обстановке, выскажет или же даст понять, где он был не прав.

4. Интуиция. У зрелых женщин, в отличие от молодых и неопытных, прекрасно развито чутьё, поэтому им даже не стоит вешать лапшу на уши, всё равно поймут и узнают. Соответственно, с ними не нужно лебезить, врать и изворачиваться: если мужчине хочется пойти с друзьями на футбол, то лучше ей сразу же об этом сказать: она отпустит и даже, скорее всего, подарит шарфик или футболку любимой команды. Сама же в это время устроит посиделки с подружками или же почитает интересный роман. Истерик, бросания трубок, вырывания волос, типичного поведения девушек, от неё не дождаться.

5. Эмоциональная сдержанность. Зрелая женщина повидала за свою жизнь многое, поэтому всегда спокойно реагирует на любую, даже скандальную, ситуацию. Тем более она знает, что сильный пол не выносит истерик и выяснений отношений, поэтому старается их избегать, в отличие от молодых девушек, вечно жалующихся и недовольных.

6. Дети. Многие мужчины не любят детей, поэтому в их мечтах не бегает маленькая кучка младенцев, носящих его фамилию и требующих постоянного внимания. Сильному полу важнее спокойствие и комфортное существование, которое может дать ему зрелая женщина, имеющая взрослых детей: кто-то уже твёрдо стоит на ногах, а кто-то уже готовится к вылету из семейного гнезда. Ровесница же обязательно будет намекать, говорить, требовать нарожать кучу деток, которым потом она посвятит всё своё время, забывая о любимом.

7. Интеллект. С женщинами зрелого возраста можно разговаривать на любую тему, ведь обычно они начитаны и интеллектуально подкованы. Если же есть какие-то пробелы в знаниях, то они ловко и умело переведут разговор на то, что им подходит. Но самое важное, что они знают, когда говорить, а когда лучше промолчать.

8. Собственное мнение. У них на всё есть своё мнение и они не обращают внимания на то, что им говорят их родственники, подруги и коллеги, это сильно отличает зрелых дам от девушек, таких зависимых от социальных взглядов.

9. Интимная жизнь. Зрелая женщина готова к сюрпризам и экспериментам в постели, поэтому она сможет доставить удовольствие и себе, и своему партнёру. К тому же, у неё уже достаточный опыт в интимной области, так что в её арсенале есть несколько приёмчиков, доводящих любимого до пика наслаждения, которых нет у её молодой соперницы.