Тест: Сколько лет вы ещё проживёте?

Задумывались ли вы над тем, сколько лет вы проживёте? Учёные установили, что средняя продолжительность человеческой жизни должна быть 120-150 лет, и современный рекорд долголетия (120 лет) доказывает это. Однако, сегодня люди так мало заботятся о своём здоровье, что человек, достигший восьмидесятилетнего возраста, считается уже долгожителем.

Дело в том, что ресурс нашего тела довольно ограничен, но кто-то умело растрачивает его за 100 лет, а кто-то использует его за каких-то 50. Так как же добраться до вековой границы? Для этого не нужно иметь сверхъестественные способности, а стоит лишь придерживаться определённых правил: ложиться вовремя спать, желательно в одно и то же время, разнообразно питаться не менее четырёх раз в сутки, иметь чёткий распорядок дня и беречь своё здоровье как хрустальную вазу, не растрачивая его понапрасну на вредные привычки – курение, алкоголь и наркотики.

Кто-то может сказать, что жизнь по таким правилам скучна и сера, но, поверьте, лечение в больнице намного грустнее, а ведь для многих судьба и такой шанс не даёт…

Итак, если вы решили узнать, сколько лет вам отведено судьбой и есть ли у вас возможность что-то исправить, пройдите бесплатный онлайн тест. Может быть, его результат вас порадует своей позитивностью или же подтолкнёт к изменению образа жизни.

Вопросы теста «Сколько лет вы ещё проживёте?»:

1. В какой местности вы живёте?



В городе миллионнике

В большом городе

В пригороде

В маленьком городе

В деревне



