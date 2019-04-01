Быстрый завтрак: сладкие гренки из батона с яйцом и молоком на сковороде

Многие маленькие дети и их большие папы любят выпечку к чаю. Редко кто откажется от мягких булочек с изюмом, рулета с джемом или душистого кекса с сухофруктами. Но не всегда хватает времени, сил, желания и нужных продуктов, чтобы удовлетворять гастрономические запросы домашних гурманов. Здесь нужен какой-то простой и быстрый рецепт. Например, сладкие гренки из батона с яйцом и молоком на сковороде: ну очень быстро, бесконечно вкусно и совсем по-домашнему с бабушкиным вареньем.

А ещё такие гренки можно готовить из вчерашнего батона. Нас ведь с самого детства учили тому, что нельзя выбрасывать хлеб, а гренки в кляре – как вариант домашнего безотходного производства. Это, кстати, отличительная черта хорошей хозяйки, когда не пропадают в доме продукты!

Ингредиенты для сладких гренок из батона с яйцом и молоком на сковороде:

батон – 1 шт.

яйца – 2 шт.

молоко – 200 мл

мука пшеничная – 5-7 ст.л.

масло для жарки

сахар – 1 ст.л.

соль – щепотка

Приготовление сладких гренок из батона с яйцом и молоком на сковороде

Для приготовления гренок в кляре лучше всего использовать вчерашний или даже позавчерашний батон. А масло – любое: растительное или сливочное, как вы любите.

Можно сделать несладкие гренки, а в кляр добавить специи, чеснок, сушёные травы и овощи.

Такие гренки (несладкие) можно подать с супом или борщом, положить в школьный рюкзачок на перекус или сытно ими позавтракать вприкуску с джемом.

Указанного количества продуктов для кляра хватает примерно на один батон.

Рецепт приготовления сладких гренок из батона в кляре:

1. Нарежьте батон на кусочки толщиной около 1,5-2 см.

2. Соедините яйца с сахаром и солью.

3. Слегка взбейте яйца венчиком, чтобы разбить структуру яйца.

4. Добавьте в яйца молоко и муку. Просеивать муку не обязательно.

5. Слегка взбейте кляр венчиком, чтобы получилась однородная масса без комочков.

Не делайте кляр слишком густым, но и старайтесь, чтобы он не был слишком жидким, иначе он будет растекаться по сковороде. Кляр должен получиться примерно как густой натуральный питьевой йогурт или немного гуще.

6. Обмакните каждый кусочек батона в кляр с двух сторон и слегка обжарьте с двух сторон на масле до красивой корочки.

Сладкие гренки из батона с яйцом на молоке готовы. Приятного вам аппетита!