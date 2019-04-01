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Быстрый завтрак: сладкие гренки из батона с яйцом и молоком на сковороде

Многие маленькие дети и их большие папы любят выпечку к чаю. Редко кто откажется от мягких булочек с изюмом, рулета с джемом или душистого кекса с сухофруктами. Но не всегда хватает времени, сил, желания и нужных продуктов, чтобы удовлетворять гастрономические запросы домашних гурманов. Здесь нужен какой-то простой и быстрый рецепт. Например, сладкие гренки из батона с яйцом и молоком на сковороде: ну очень быстро, бесконечно вкусно и совсем по-домашнему с бабушкиным вареньем.

 

Быстрый завтрак Сладкие гренки из батона с яйцом и молоком на сковороде

 

А ещё такие гренки можно готовить из вчерашнего батона. Нас ведь с самого детства учили тому, что нельзя выбрасывать хлеб, а гренки в кляре – как вариант домашнего безотходного производства. Это, кстати, отличительная черта хорошей хозяйки, когда не пропадают в доме продукты!

Ингредиенты для сладких гренок из батона с яйцом и молоком на сковороде:

  • батон – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 200 мл
  • мука пшеничная – 5-7 ст.л. 
  • масло для жарки
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – щепотка

Приготовление сладких гренок из батона с яйцом и молоком на сковороде

Для приготовления гренок в кляре лучше всего использовать вчерашний или даже позавчерашний батон. А масло – любое: растительное или сливочное, как вы любите. 

Можно сделать несладкие гренки, а в кляр добавить специи, чеснок, сушёные травы и овощи. 

Такие гренки (несладкие) можно подать с супом или борщом, положить в школьный рюкзачок на перекус или сытно ими позавтракать вприкуску с джемом.

Указанного количества продуктов для кляра хватает примерно на один батон.

 

Рецепт приготовления сладких гренок из батона в кляре:

1. Нарежьте батон на кусочки толщиной около 1,5-2 см.

 

Нарежьте батон фото 1

 

2. Соедините яйца с сахаром и солью.

 

Соедините яйца с сахаром и солью фото 2

 

3. Слегка взбейте яйца венчиком, чтобы разбить структуру яйца.

 

Взбейте яйца венчиком фото 3

 

4. Добавьте в яйца молоко и муку. Просеивать муку не обязательно.

 

Добавьте молоко и муку фото 4

 

5. Слегка взбейте кляр венчиком, чтобы получилась однородная масса без комочков.

Не делайте кляр слишком густым, но и старайтесь, чтобы он не был слишком жидким, иначе он будет растекаться по сковороде. Кляр должен получиться примерно как густой натуральный питьевой йогурт или немного гуще.

 

Взбейте кляр венчиком фото 5

 

6. Обмакните каждый кусочек батона в кляр с двух сторон и слегка обжарьте с двух сторон на масле до красивой корочки.

 

Обмакнуть батон в кляр и обжарить фото 6

 

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Сладкие гренки из батона с яйцом на молоке готовы. Приятного вам аппетита!

 

Быстрый завтрак: Сладкие гренки из батона с яйцом и молоком на сковороде


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:10

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