10 лучших упражнений для похудения

Когда вы тренируетесь несколько раз в неделю, чтобы поскорее прийти в форму, вам нужны такие тренировки, которые дают максимальный результат за минимальное время. Многие считают, что лучшие упражнения для похудения – это кардио, другие же верят в успех силовых тренировок. Однако большинство знаменитых тренеров придерживается другого мнения – нужно заниматься интервально, чередуя интенсивные упражнения с занятиями меньшей интенсивности. Только так получится сжечь больше калорий и получить отличный результат.

Мы предлагаем вам лучшие тренировки для похудения, которые нужно разбить на интервалы: выполняйте упражнения по вашему выбору в течение 30 секунд каждые пять минут, после можно будет увеличить до шестидесяти секунд каждые четыре минуты.

Лучшие упражнения для похудения

1. Бег. Любите ли вы его или ненавидите, но бег – самый лучший и простой способ сжечь калории. К тому же, вам не нужна для этого беговая дорожка. Просто наденьте удобную обувь и вперёд. Только не загоняйте себя: сначала ускорение, потом замедление темпа – так будет проще одолеть длинные дистанции. Фартлек (в переводе со шведского «скоростная игра») – идеален, особенно для новичков. Вы выбираете быстрый темп, например, от первого уличного фонаря до второго, а после сбавляете его, пробегая расстояния от второго к третьему.



2. Скакалка. Если вы последний раз держали в руках скакалку в начальной школе, то пришло время снова это сделать. Такая тренировка может сжечь до 318 калорий за полчаса. При этом работает всё тело, а не только сердечная мышца, - ягодицы, руки и плечи, благодаря чему они становятся крепкими и упругими.



3. Силовые тренировки. Они помогают нарастить сухую мышечную массу и ускорить обмен веществ, который начинает замедляться после достижения тридцатилетнего возраста. К тому же, они предотвращают остеопороз – кость, на которую давит сила, начинает укрепляться. Поэтому, чем тяжелее поднимаемый вами вес, тем крепче становится ваша кость.



4. Кикбоксинг. Это отличный способ сжечь калории и жир и накачать мышцы, а также снять стресс. Ведь что лучше всего освобождает от негативных эмоций? Это удар. Вы становитесь выносливее и крепче, ведь во время занятий кикбоксингом задействовано всё тело.



5. Спиннинг. Будь это езда на обычном или велотренажере – она является лучшим способом сжечь калории и повысить выносливость. Если вам не нравится бегать, то спиннинг – это альтернатива спокойному движению, которое увеличивает ваш сердечный ритм. Нажатие на педаль – это не только скорость. Это ещё и тренировка позвоночника, бёдер, голени и ягодиц, если не сказать, что всего тела.



6. Интервальная тренировка высокой интенсивности (ИТВИ). Это один из самых эффективных способов сжечь калории и ускорить метаболизм. И, что самое приятное, такая тренировка не требует много времени. Некоторые такие занятия на высокую интенсивность могут занимать всего лишь десять минут, главное, работать на полную мощь, тогда будет ошеломительный эффект. ИТВИ помогает сжигать жир, который часто является причиной появления и развития болезней сердечно-сосудистой системы.



7. Гребля. Это лучшее кардио и силовое оборудование, какое только можно установить в тренажёрном зале. Работая над ягодицами, подколенными сухожилиями, руками, спиной и позвоночником, вы получаете тренировку всего тела, во время которой с вас сойдёт семь потов. Хотелось бы уточнить, что многие люди ошибаются, думая, что большая нагрузка во время гребли приходится сугубо на руки. Занимаясь на этом тренажёре, вы в первую очередь для подтягивания рукоятки к груди работаете ногами.



8. Эллиптический тренажёр. Может показаться, что он не даёт должного эффекта, ведь на нём можно заниматься во время просмотра телевизора или чтения журнала. Но, если вы увеличите сопротивление и будете работать в тяжёлом ритме, то начнёте даже задыхаться из-за приложенных усилий. Не забудьте встать прямо, чтобы удлинить пресс и задействовать мышцы верхней части тела. Размахивание руками при этом поможет вам сжечь больше калорий и жира.



9. Тренажёр StairMaster. Независимо от того, насколько вы здоровы, подниматься по лестнице всегда нелегко. Это связано с тем, что шаги настолько коротки, что вы вынуждены задействовать дополнительные мышцы, такие как ягодичные, ножные, а также икры. Начинать занятия лучше с минимальной нагрузки и умеренного темпа, постепенно усложняя задачу.



10. Кроссфит канат. Это отличный способ без суеты провести силовую и кардиотренировку одновременно. Работая с высокой интенсивностью, вы увеличите аэробные показатели. Чтобы правильно его использовать, нужно канат протянуть через какую-либо опору, а свободные концы взять в руки, встать с согнутыми коленями и начать запускать ими волны, бить об пол, крутить. Такая тренировка сравнима с 10-минутной ИТВИ.

Как видите, вариантов тренировок масса, подберите для себя лучшие упражнения для похудения и начните работать уже завтра. Вы сможете добиться невероятного успеха за довольно короткий срок.