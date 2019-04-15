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7 неожиданных причин разводов, о которых никто не говорит

Развод – большой стресс для обоих супругов, однако многие пары всё-таки решаются на него. Как оказалось, причины развода могут быть довольно неожиданные и незначительные, но именно они приводят к разрыву двух людей, даже проживших вместе несколько десятков лет. Было выявлено семь распространённых, но часто игнорируемых проблем в браке, которые чаще и приводят к разводу. 

 

причины развода о которых никто не говорит

 

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Причины развода, о которых никто не говорит

Отсутствие зрительно контакта. Когда у людей спрашивают, как они поняли, что их партнёр любит, они начинают рассказывать о его влюблённом взгляде. Если же спустя какое-то время супруги чаще ведут беседу, не отрываясь от телефона, компьютера или телевизора, то это приводит к разрыву интимной связи. К тому же, в этом случае перестаёт вырабатываться фэнилэтиламин – химическое вещество, вызывающее чувство романтики. 

 

Чтобы наладить отношения, можно попробовать ввести запрет на общение по телефону, просмотр телепередач и электронной почты во время ужина или перед сном. 

 

Накапливание негатива. В начале брака пары, находясь в эйфории влюблённости, не обращают внимания на недостатки друг друга, но со временем терпеть их становится тяжелее. Поэтому очень важно научиться беседовать друг с другом, притом при каждом удобном случае, не накапливая в себе недовольство и негатив. Ведь в итоге сдержать его будет невозможно, что и приведёт к взрыву эмоций. 

 

Чтобы наладить отношения, надо найти ключик к своей второй половинке и сугубо в корректной форме указать на его недостатки. Например, не стоит реагировать на постоянно грязную посуду криками и возгласами: «Ты меня никогда не слушаешь, когда я прошу не оставлять посуду в раковине!» Лучше заменить это спокойно произнесённой фразой: «Я расстроена, что ты опять не убрал за собой посуду». 

 

Перестали говорить по душам. Все разговоры с партнёром затрагивают только практические вопросы – что купить, кто отведёт ребёнка на секцию или же во сколько забрать вещи из химчистки. Это первый звоночек, что отношения между супругами стали просто соседскими, исчезла страсть и близость.

 

Чтобы наладить отношения, надо найти время для расспросов мужа, как он провёл день, и рассказать ему о своём. Как бы банально это ни звучало, но разговоры по душам сближают и делают людей счастливее. 

 

Зависимость от социальных сетей. Соцсети становятся одним из главных факторов, ведущих к разводу, ведь они занимают массу времени, которое можно было бы провести вместе со своим партнёром, а также они искажают представление о браке. С таким количеством фотографий «идеальных пар» супруги могут начать ожидать такие же нереалистичные отношения и в своём браке. Но самое опасное, что социальные сети помогают с лёгкостью наладить связь с прежними партнёрами. 

 

Чтобы наладить отношения, надо пойти на такой шаг, как отказ от них. Но сделать это нужно в двустороннем порядке – вы вдвоём должны удалить социальные сети из своих телефонов. Тогда не будет соблазна зайти туда всего лишь на минутку и зависнуть на час. 

 

Разные желания. На сегодняшний день развод супругов, ставших пенсионерами, стал довольно-таки распространённым явлением. Причина этого – разные интересы. Например, муж всю жизнь мечтал, что после выхода на пенсию сможет приобрести домик в деревне, чтобы завести хозяйство. Жена же видела себя пенсионеркой, ведущей культурный образ жизни – музеи, театры и кинотеатры. Битва за мечту как раз и может стать главной причиной разлада в отношениях.

 

Чтобы наладить отношения, необходимо найти компромисс. Можно купить домик и периодически приезжать туда в гости к мужу, чтобы расслабиться у водоёма или же в своём цветнике. Супруг же будет иногда составлять компанию своей второй половинке, ходя с ней в театры и кинотеатры. 

 

Потеря индивидуальности. Если один из супругов постоянно идёт на поводу у другого в ущерб своим интересам, это может привести к разрыву отношений. Когда эмоциональные границы настолько нечётки, что одному из партнёров трудно функционировать без другого, это уже вмешательство в личную жизнь. 

 

Чтобы наладить отношения, в первую очередь нужно уяснить для себя, что вторая половинка имеет собственное мнение и свои интересы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Выход из этой ситуации – иногда позволять друг другу заниматься любимым хобби, ни в коем случае не осуждая и не карая за это. 

 

Жизнь ради детей. Множество супругов живёт вместе только ради детей, ведь развод может травмировать слабую детскую психику. Но даже в тех парах, где есть чувства и привязанности, всё равно дети могут стать причиной раздора, если они будут занимать всё родительское внимание – совместный сон приведёт к отсутствию интима, ежевечерние развлечения малышей – к невозможности поговорить о своём, о взрослом, и т.п. 

 

Чтобы наладить отношения, нужно установить для своего ребёнка границы – родители имеют право на свою личную жизнь.


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Как видите, причины развода часто банальны, но если их вовремя устранить, то можно избежать разрыва отношений и создать в своей семье комфортные условия, тем самым сохранив мир, гармонию и полное взаимопонимание между супругами. 


 (голосов: 6)
Автор: Татьяна Арнаутова
15 апреля 2019

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