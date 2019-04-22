6 правил, как вести себя с бывшим парнем

Каждая девушка вырабатывает свою тактику, как вести себя с бывшим парнем, чтобы сказать ему о том, что отношениям пришёл конец. Кто-то придерживается мнения, что лучше остаться друзьями, кто-то предпочитает руководствоваться принципом, что важнее порвать раз и навсегда. А есть и такие, кто нормально реагирует даже на интим без обязательств, как говорится, по проверенной схеме. Какое бы поведение ни выбрала для себя женщина, разрыв – это всегда больно, и нужно с достоинством с ним справиться, чтобы не наломать дров при общении со своим прежним любимым человеком.

Как вести себя с бывшим парнем

Красиво расстаться. При расставании всегда побеждает правда, даже если она горькая. Честность – самый лучший способ справиться с такой трудной ситуацией, как конец отношений. Своей искренностью вы проявляете уважение к своему бывшему, что очень важно в такой непростой ситуации. Постарайтесь аргументировать свой уход, ни в коем случае не указывая на недостатки партнёра, так вы можете его сильно ранить и, возможно, ополчить против себя. Не рекомендуется бросать его по телефону или же с помощью сообщения в соцсетях. Поверьте, после того, как вы поговорите по душам, важно, чтобы разговор прошёл без истерик и выяснения отношений, вам будет проще потом общаться друг с другом, тем более, если у вас общие друзья, хобби или же работа. Сохраняйте дистанцию. Если вы решили расстаться, то будьте добры после не лезть в жизнь своего бывшего. При виде него не стоит бросаться к нему на шею для дружеского поцелуя или же оттачивать на нём своё кокетство ради того, чтобы в очередной раз доказать себе, что вы до сих пор в его сердце. Подумайте, почему вы расстались, и соблюдайте дистанцию, но и делать вид, что вы незнакомы тоже глупо. Придерживайтесь золотой середины. Не пытайтесь вернуть былую страсть. Если бросили вас, то будьте недоступной при встрече с бывшим. Будьте с ним доброжелательны, но не выделяйте его, он такой же, как и окружающие вас люди. Подумайте, возможно, ваш союз и правда изжил себя, а одиночество при виде парня, с которым вас столько связывало, очень скоро пройдёт. К тому же, мужчины ужасно не любят, когда их бывшие пассии виснут у них на шее. Жизнь продолжается. Довольно часто после ухода любимого девушка остаётся один на один со своими печалями. Она может часами прокручивать в голове ранившие её слова или моменты, находя в своём бывшем массу недостатков. И так хочется ему об этом сказать, позвонив по телефону или при встрече, особенно в присутствии других людей. Делать этого ни в коем случае нельзя, потому как так вы только лишь унизитесь перед всеми и потеряете лицо. Держите себя в руках и уясните, что ваш роман – это перевёрнутая страница вашей жизни, а значит нужно идти дальше, думая о будущем. Никаких слёз. Независимо от того, бросили ли вас или вы, всё равно неприятный осадок останется, и так захочется залить своё горе слезами. Делать этого не нужно, потому что обязательно о вашей печали тут же доложат бывшему. И его реакция может вам не понравиться: если инициатором расставания были вы – он попытается вернуть вас, ну а если бросили вас, то вы либо потешите его самолюбие, либо, напротив, настроите его против себя. Дважды в одну воду. Не стоит пробовать начать всё сначала, даже если вас обуяли чувства, например, после совместной вечеринки. Согласно статистике, ни к чему хорошему это не приведёт. Потому что то, что было раньше, не повторится. Не пытайтесь с ним строить прежние отношения, делиться своими радостями и печалями. Если же он пытается вам рассказать что-то личное – просто поменяйте тему.

Эти правила, как вести себя с бывшим парнем, помогут вам сохранить с ним мирные и гармоничные отношения, а значит не нажить себе врага, но обрести верного друга и приятеля.