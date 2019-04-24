Бутерброды на завтрак для любимого ко дню Святого Валентина

День всех влюблённых прочно прижился у нас. Это день милых подарков и знаков внимания для всех, кто влюблён. С самого утра можно приготовить быстрые красивые бутерброды ко дню Святого Валентина, выражающие вашу любовь. Предлагаю два варианта бутербродов для завтрака. За счёт оригинального оформления в виде сердец вы удивите любимых. Такой завтрак больше подойдёт мужской половине, но и для любительниц утренних бутербродов будет кстати.

Ингредиенты для бутербродов ко дню Святого Валентина:

хлеб для тостов - 4 штуки,

яйцо - 1 штука,

колбаса докторская - 100 грамм,

сыр твёрдый - 50 грамм,

зелень петрушки - 2 веточки,

форма «сердце» для печенья.

Рецепт приготовления бутербродов ко дню Святого Валентина:

Бутерброд нужно запечь в духовке, включите её заранее. В тосте вырезать серединку формой для печенья, если формы нет, сделайте шаблон из бумаги и по нему вырежьте мякоть тоста.

Тост с вырезанным сердцем положить на кусок целого тоста, получится вот такой бутерброд.

Сыр натереть на тёрке и положить внутрь вырезанного бутерброда.

Тост выложить на противень с пекарской бумагой и внутрь бутерброда вбить сырое целое яйцо. Делать это нужно аккуратно, чтобы яйцо не растеклось.

Запечь в духовке до готовности.

Подавать, украсив зеленью с вкусным чаем.

Второй вариант бутерброда сделать ещё проще. Кусочек тоста обжарить в маленьком количестве масла на горячей сковороде или сделать в тостере зажаренный хлеб. Получится гренка.

Пока хлеб горячий, натереть сыр и положить на бутерброд.

Из колбасы вырезать формой сердечки. Колбасу брать любую, так, чтобы можно было вырезать сердце.

Положить колбасу сверху бутерброда с сыром.

Бутерброды ко дню Святого Валентина готовы! При подаче украсить зеленью.