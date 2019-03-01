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Бриам - греческое овощное рагу, запечённое в духовке. Рецепт пошагово с фото

Вот и прошла зима с холодами, хочется подумать о стройной фигуре перед приближающимся отпуском, да и наш организм перестраивается и нуждается всё больше и больше в лёгкой витаминной еде. Одним из таких блюд может быть бриам – греческое овощное рагу. По сути – это свежие овощи, порезанные крупными одинаковыми кусками и запечённые в духовке с оливковым маслом. Я его готовлю очень часто и ем прохладным как самостоятельное блюдо, оно – настоящий кладезь витаминов и разгрузка для организма. Свежие овощи, запечённые в духовке – это очень вкусно. 

 

бриам греческое овощное рагу в духовке рецепт пошагово с фото

 

Время приготовления – 1 час.

 

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Ингредиенты для бриам – греческого овощного рагу:

  • баклажаны - 2 больших или 4 маленьких,
  • кабачки - 4-5 небольших, молоденьких, 
  • картофель - 3-4 штуки, 
  • помидоры свежие - 4 штуки, 
  • красный болгарский перец - 2 штуки,
  • репчатый лук - 1 большая головка, 
  • чеснок - 3-4 зубчика, 
  • петрушка - 2 столовые ложки, 
  • оливковое масло - ½ чашки, 
  • вода - ½-1 чашка, 
  • орегано, соль, перец молотый.

Ингредиенты для приготовления овощного греческого рагу бриам

Рецепт приготовления бриам (греческого овощного рагу) в духовке

Моем кабачки. Небольшие – разрезаем пополам, крупные – на 4 продольные части и нарезаем кубиками, шириной 2-3 см.

 

Кабачки нарезать фото 1

 

Болгарский перец разрезаем пополам, очищаем от семян и нарезаем небольшими полосками.

 

Болгарский перец нарезать фото 2

 

Репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами, очищенный картофель нарезаем на 6-8 небольших кусочков.

 

Лук и картофель нарезать фото 3

 

Вымытые баклажаны разрезаем на продольные полоски и нарезаем одинаковыми крупными брусками.

 

Нарезаем баклажаны фото 4

 

Один из помидор оставим для измельчения в блендере, оставшиеся – нарезаем на 4 части.

 

Помидоры нарезать фото 5

 

Все порезанные овощи складываем в большой противень и перемешиваем.

 

В блендере размельчаем чеснок, добавив оливковое масло. фото 6

 

В блендере размельчаем чеснок, добавив оливковое масло.

 

Добавляем петрушку и помидор фото 7

 

Добавляем в блендер листики петрушки и оставшийся помидор. Измельчаем.

 

Выложить овощи, полить соусом фото 8

 

Выливаем полученную жидкость в порезанные овощи, солим и перчим, сыпем орегано. Если хотите поэкспериментировать, можно добавить в бриам по 2 столовые ложки свежих или сухих трав мяты и базилика. Добавляем воду, её не должно быть слишком много, так как овощи выделят сок. Снова всё хорошенько перемешиваем.

 

Запекаем 40 минут фото 8

 

Прикрываем противень фольгой и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут. По истечении времени удаляем фольгу, перемешиваем  и запекаем ещё 15-20 минут до готовности. Достаём из духовки и даём остыть. Обычно в Греции бриам едят остывшим, подавая к блюду кусочек сыра фета и хлеб. 

 

Бриам - греческое овощное рагу, запеченное в духовке. Рецепт пошагово с фото

 

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Также можно запечь бриам, добавив в него поломаный кусочками сыр фета за 15 минут до готовности.

 

Как приготовить овощное греческое рагу, пошаговый рецепт с фото


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:02

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