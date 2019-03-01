Бриам - греческое овощное рагу, запечённое в духовке. Рецепт пошагово с фото

Вот и прошла зима с холодами, хочется подумать о стройной фигуре перед приближающимся отпуском, да и наш организм перестраивается и нуждается всё больше и больше в лёгкой витаминной еде. Одним из таких блюд может быть бриам – греческое овощное рагу. По сути – это свежие овощи, порезанные крупными одинаковыми кусками и запечённые в духовке с оливковым маслом. Я его готовлю очень часто и ем прохладным как самостоятельное блюдо, оно – настоящий кладезь витаминов и разгрузка для организма. Свежие овощи, запечённые в духовке – это очень вкусно.

Время приготовления – 1 час.

Ингредиенты для бриам – греческого овощного рагу:

баклажаны - 2 больших или 4 маленьких,

кабачки - 4-5 небольших, молоденьких,

картофель - 3-4 штуки,

помидоры свежие - 4 штуки,

красный болгарский перец - 2 штуки,

репчатый лук - 1 большая головка,

чеснок - 3-4 зубчика,

петрушка - 2 столовые ложки,

оливковое масло - ½ чашки,

вода - ½-1 чашка,

орегано, соль, перец молотый.

Рецепт приготовления бриам (греческого овощного рагу) в духовке

Моем кабачки. Небольшие – разрезаем пополам, крупные – на 4 продольные части и нарезаем кубиками, шириной 2-3 см.

Болгарский перец разрезаем пополам, очищаем от семян и нарезаем небольшими полосками.

Репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами, очищенный картофель нарезаем на 6-8 небольших кусочков.

Вымытые баклажаны разрезаем на продольные полоски и нарезаем одинаковыми крупными брусками.

Один из помидор оставим для измельчения в блендере, оставшиеся – нарезаем на 4 части.

Все порезанные овощи складываем в большой противень и перемешиваем.

В блендере размельчаем чеснок, добавив оливковое масло.

Добавляем в блендер листики петрушки и оставшийся помидор. Измельчаем.

Выливаем полученную жидкость в порезанные овощи, солим и перчим, сыпем орегано. Если хотите поэкспериментировать, можно добавить в бриам по 2 столовые ложки свежих или сухих трав мяты и базилика. Добавляем воду, её не должно быть слишком много, так как овощи выделят сок. Снова всё хорошенько перемешиваем.

Прикрываем противень фольгой и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут. По истечении времени удаляем фольгу, перемешиваем и запекаем ещё 15-20 минут до готовности. Достаём из духовки и даём остыть. Обычно в Греции бриам едят остывшим, подавая к блюду кусочек сыра фета и хлеб.

Также можно запечь бриам, добавив в него поломаный кусочками сыр фета за 15 минут до готовности.