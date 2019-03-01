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Признаки отрицательной энергетики в доме! Как определить и устранить

В некоторых культурах это называют сглазом. Психологи же это состояние считают признаком депрессии. Врачи – банальной усталостью организма без особой причины. Названий много, а ощущение одно – негативные мысли, слабость, апатия, переживания и общая разбитость из-за влияния отрицательной энергии. Эти признаки указывают на отрицательную энергетику в вашем доме! Как определить её и устранить?

 

признаки отрицательно энергетики в доме как определить устранить

Признаки отрицательной энергетики

  • Вечная нехватка денег. Даже если человек работает на десяти работах или же на одной, высокооплачиваемой, ему всё равно не хватает средств для нормального существования – накапливаются неоплачиваемые счета, растёт долг за коммунальные услуги, приходится постоянно занимать в долг. Такое положение дел указывает на то, что идёт блокировка финансового роста. 
  • Чувство разочарования и усталости. Крепкий и спокойный сон не приносит отдыха, жизнь похожа на качели  - то взлёты, то падения, невозможность привести свою фигуру в порядок, даже сидя на сбалансированной диете, усталый вид после посещения косметолога. Пора задуматься о том, всё ли в порядке на энергетическом уровне. 
  • Бессилие. Постоянное нахождение в стрессовом состоянии, неспособность справляться с повседневными делами, которые раньше не доставляли никаких хлопот, нежелание действовать. Это всё - признаки негативного влияния на ауру человека. 
  • Болезни. Нескончаемые простуды, низкий иммунитет, подверженность инфекциям указывают на застой в работе защитных сил организма. 
  • Непонимание. Появляется ощущение, что окружающие не понимают вас, а вы их. Чувство отстранённости от радостей и горестей близких, желание быть в своей «раковине» тоже указывают на негативную программу, направленную на «раненого» человека. 
  • Нет времени на себя. Человек не может найти времени для себя: он постоянно чем-то или кем-то занят – работа, решение семейных проблем или окружающих. Чувство бега по кругу, из которого нет возможности выбраться. 
  • Страшные сны. Если каждое сновидение напоминает фильм ужаса, ночью снятся кошмары, а подсознание пытается предупредить о чём-то плохом, то нужно задуматься, всё ли в порядке в доме. 
  • Расслабление приводит к плохим мыслям. И чем больше человек позволяет себе расслабиться, тем тяжелее мысли приходят в его голову. Избавление от них невозможно, так как они очень навязчивы.
  • Пропажа вещей. Если постоянно теряются ключи, деньги, очки, на поиск которых уходит масса времени, но они всегда, как оказывается впоследствии, были рядом – знак того, что негативная энергия просто засасывает. 
  • Невозможность сосредоточиться. Даже в полной тишине или с расслабляющей музыкой человек не способен собраться и думать, принимать решения, как важные, так и не очень. 

Как устранить негативную энергию

  1. Взять волю в кулак и начать действовать против негатива, помня, что в борьбе с ним все методы хороши. 
  2. Воспользоваться очищающими свойствами воды. Нужно набрать тёплую ванну, насыпать туда такие травы как эвкалипт, мята или мирра, добавить расслабляющие эфирные масла и соли. Полежать в такой целебной воде около 15 минут, затем ополоснуться под душем, чтобы смыть оставшийся на теле негатив. 
  3. Попросить поддержки у Вселенной, Бога или ангела-хранителя. Только делать это надо искренне и от всего сердца. Тогда помощь обязательно придёт. 
  4. Сделать в доме генеральную уборку, избавиться от хлама. Именно он накапливает в себе негатив. 
  5. Сжечь старые письма, открытки, записки, в которых есть отрицательные мысли. Пепел развеять по ветру. 

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Самое главное в избавлении от негатива, это не зацикливаться на нём. Стараться любыми способами сделать свою жизнь лучше, позитивнее – танцы, спорт, путешествия, религия, друзья. Одним словом, действовать! 


 (голосов: 2)
Автор: Анастасия Педыч
Сегодня, 07:57

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