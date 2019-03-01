Признаки отрицательной энергетики в доме! Как определить и устранить

В некоторых культурах это называют сглазом. Психологи же это состояние считают признаком депрессии. Врачи – банальной усталостью организма без особой причины. Названий много, а ощущение одно – негативные мысли, слабость, апатия, переживания и общая разбитость из-за влияния отрицательной энергии. Эти признаки указывают на отрицательную энергетику в вашем доме! Как определить её и устранить?

Признаки отрицательной энергетики

Вечная нехватка денег. Даже если человек работает на десяти работах или же на одной, высокооплачиваемой, ему всё равно не хватает средств для нормального существования – накапливаются неоплачиваемые счета, растёт долг за коммунальные услуги, приходится постоянно занимать в долг. Такое положение дел указывает на то, что идёт блокировка финансового роста.

Даже если человек работает на десяти работах или же на одной, высокооплачиваемой, ему всё равно не хватает средств для нормального существования – накапливаются неоплачиваемые счета, растёт долг за коммунальные услуги, приходится постоянно занимать в долг. Такое положение дел указывает на то, что идёт блокировка финансового роста. Чувство разочарования и усталости. Крепкий и спокойный сон не приносит отдыха, жизнь похожа на качели - то взлёты, то падения, невозможность привести свою фигуру в порядок, даже сидя на сбалансированной диете, усталый вид после посещения косметолога. Пора задуматься о том, всё ли в порядке на энергетическом уровне.

Крепкий и спокойный сон не приносит отдыха, жизнь похожа на качели - то взлёты, то падения, невозможность привести свою фигуру в порядок, даже сидя на сбалансированной диете, усталый вид после посещения косметолога. Пора задуматься о том, всё ли в порядке на энергетическом уровне. Бессилие. Постоянное нахождение в стрессовом состоянии, неспособность справляться с повседневными делами, которые раньше не доставляли никаких хлопот, нежелание действовать. Это всё - признаки негативного влияния на ауру человека.

Постоянное нахождение в стрессовом состоянии, неспособность справляться с повседневными делами, которые раньше не доставляли никаких хлопот, нежелание действовать. Это всё - признаки негативного влияния на ауру человека. Болезни . Нескончаемые простуды, низкий иммунитет, подверженность инфекциям указывают на застой в работе защитных сил организма.

. Нескончаемые простуды, низкий иммунитет, подверженность инфекциям указывают на застой в работе защитных сил организма. Непонимание. Появляется ощущение, что окружающие не понимают вас, а вы их. Чувство отстранённости от радостей и горестей близких, желание быть в своей «раковине» тоже указывают на негативную программу, направленную на «раненого» человека.

Появляется ощущение, что окружающие не понимают вас, а вы их. Чувство отстранённости от радостей и горестей близких, желание быть в своей «раковине» тоже указывают на негативную программу, направленную на «раненого» человека. Нет времени на себя. Человек не может найти времени для себя: он постоянно чем-то или кем-то занят – работа, решение семейных проблем или окружающих. Чувство бега по кругу, из которого нет возможности выбраться.

Человек не может найти времени для себя: он постоянно чем-то или кем-то занят – работа, решение семейных проблем или окружающих. Чувство бега по кругу, из которого нет возможности выбраться. Страшные сны . Если каждое сновидение напоминает фильм ужаса, ночью снятся кошмары, а подсознание пытается предупредить о чём-то плохом, то нужно задуматься, всё ли в порядке в доме.

. Если каждое сновидение напоминает фильм ужаса, ночью снятся кошмары, а подсознание пытается предупредить о чём-то плохом, то нужно задуматься, всё ли в порядке в доме. Расслабление приводит к плохим мыслям. И чем больше человек позволяет себе расслабиться, тем тяжелее мысли приходят в его голову. Избавление от них невозможно, так как они очень навязчивы.

И чем больше человек позволяет себе расслабиться, тем тяжелее мысли приходят в его голову. Избавление от них невозможно, так как они очень навязчивы. Пропажа вещей. Если постоянно теряются ключи, деньги, очки, на поиск которых уходит масса времени, но они всегда, как оказывается впоследствии, были рядом – знак того, что негативная энергия просто засасывает.

Если постоянно теряются ключи, деньги, очки, на поиск которых уходит масса времени, но они всегда, как оказывается впоследствии, были рядом – знак того, что негативная энергия просто засасывает. Невозможность сосредоточиться. Даже в полной тишине или с расслабляющей музыкой человек не способен собраться и думать, принимать решения, как важные, так и не очень.

Как устранить негативную энергию

Взять волю в кулак и начать действовать против негатива, помня, что в борьбе с ним все методы хороши. Воспользоваться очищающими свойствами воды. Нужно набрать тёплую ванну, насыпать туда такие травы как эвкалипт, мята или мирра, добавить расслабляющие эфирные масла и соли. Полежать в такой целебной воде около 15 минут, затем ополоснуться под душем, чтобы смыть оставшийся на теле негатив. Попросить поддержки у Вселенной, Бога или ангела-хранителя. Только делать это надо искренне и от всего сердца. Тогда помощь обязательно придёт. Сделать в доме генеральную уборку, избавиться от хлама. Именно он накапливает в себе негатив. Сжечь старые письма, открытки, записки, в которых есть отрицательные мысли. Пепел развеять по ветру.

Самое главное в избавлении от негатива, это не зацикливаться на нём. Стараться любыми способами сделать свою жизнь лучше, позитивнее – танцы, спорт, путешествия, религия, друзья. Одним словом, действовать!