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Признаки отрицательной энергетики в доме! Как определить и устранить
В некоторых культурах это называют сглазом. Психологи же это состояние считают признаком депрессии. Врачи – банальной усталостью организма без особой причины. Названий много, а ощущение одно – негативные мысли, слабость, апатия, переживания и общая разбитость из-за влияния отрицательной энергии. Эти признаки указывают на отрицательную энергетику в вашем доме! Как определить её и устранить?
Признаки отрицательной энергетики
- Вечная нехватка денег. Даже если человек работает на десяти работах или же на одной, высокооплачиваемой, ему всё равно не хватает средств для нормального существования – накапливаются неоплачиваемые счета, растёт долг за коммунальные услуги, приходится постоянно занимать в долг. Такое положение дел указывает на то, что идёт блокировка финансового роста.
- Чувство разочарования и усталости. Крепкий и спокойный сон не приносит отдыха, жизнь похожа на качели - то взлёты, то падения, невозможность привести свою фигуру в порядок, даже сидя на сбалансированной диете, усталый вид после посещения косметолога. Пора задуматься о том, всё ли в порядке на энергетическом уровне.
- Бессилие. Постоянное нахождение в стрессовом состоянии, неспособность справляться с повседневными делами, которые раньше не доставляли никаких хлопот, нежелание действовать. Это всё - признаки негативного влияния на ауру человека.
- Болезни. Нескончаемые простуды, низкий иммунитет, подверженность инфекциям указывают на застой в работе защитных сил организма.
- Непонимание. Появляется ощущение, что окружающие не понимают вас, а вы их. Чувство отстранённости от радостей и горестей близких, желание быть в своей «раковине» тоже указывают на негативную программу, направленную на «раненого» человека.
- Нет времени на себя. Человек не может найти времени для себя: он постоянно чем-то или кем-то занят – работа, решение семейных проблем или окружающих. Чувство бега по кругу, из которого нет возможности выбраться.
- Страшные сны. Если каждое сновидение напоминает фильм ужаса, ночью снятся кошмары, а подсознание пытается предупредить о чём-то плохом, то нужно задуматься, всё ли в порядке в доме.
- Расслабление приводит к плохим мыслям. И чем больше человек позволяет себе расслабиться, тем тяжелее мысли приходят в его голову. Избавление от них невозможно, так как они очень навязчивы.
- Пропажа вещей. Если постоянно теряются ключи, деньги, очки, на поиск которых уходит масса времени, но они всегда, как оказывается впоследствии, были рядом – знак того, что негативная энергия просто засасывает.
- Невозможность сосредоточиться. Даже в полной тишине или с расслабляющей музыкой человек не способен собраться и думать, принимать решения, как важные, так и не очень.
Как устранить негативную энергию
- Взять волю в кулак и начать действовать против негатива, помня, что в борьбе с ним все методы хороши.
- Воспользоваться очищающими свойствами воды. Нужно набрать тёплую ванну, насыпать туда такие травы как эвкалипт, мята или мирра, добавить расслабляющие эфирные масла и соли. Полежать в такой целебной воде около 15 минут, затем ополоснуться под душем, чтобы смыть оставшийся на теле негатив.
- Попросить поддержки у Вселенной, Бога или ангела-хранителя. Только делать это надо искренне и от всего сердца. Тогда помощь обязательно придёт.
- Сделать в доме генеральную уборку, избавиться от хлама. Именно он накапливает в себе негатив.
- Сжечь старые письма, открытки, записки, в которых есть отрицательные мысли. Пепел развеять по ветру.
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Самое главное в избавлении от негатива, это не зацикливаться на нём. Стараться любыми способами сделать свою жизнь лучше, позитивнее – танцы, спорт, путешествия, религия, друзья. Одним словом, действовать!
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