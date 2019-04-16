Фобии по знаку Зодиака. Посмотри в глаза своим страхам!

Все мы чего-то боимся. И это нормально, ведь небольшой страх часто помогает принимать безопасные решения. Но есть такие фобии, которые могут даже разрушить жизнь человека. Так, тот, кто страдает гидрофобией, не сможет спокойно даже принять ванну, не говоря уже о купании в бассейне или море. Арахнофоб убежит куда подальше при виде в своём доме мухи, ну, а номофобией – боязнью остаться без мобильной связи, сегодня страдает каждый второй. Оказывается, на появление многих фобий влияет знак Зодиака, под которым мы родились.

Фобии по гороскопу

1. Овен. Страх скуки и бездействия. Этот знак должен постоянно находиться в движении, они просто не могут без него. Поэтому, если ничего не происходит, Овен начинает нервничать. Он даже скорее сам готов создать себе неприятности, чтобы потом их преодолевать, чем сидеть и ждать, когда же придёт время действовать.

2. Телец. Страх бедности. Этот знак жаждет земных благ – денег, ценных вещей, роскоши. Движущей силой всех целей Тельца является не просто желание жить, ни в чём не нуждаясь, а ужас от самой мысли, что они не смогут по какой-то причине обеспечить себе безбедное существование. Поэтому этот знак и является трудоголиком – часто у них даже не хватает времени потратить заработанные деньги.

3. Близнецы. Страх одиночества. Это один из самых коммуникабельных зодиакальных созвездий. Всю свою энергию они чаще всего тратят на общение и, если такой возможности у них нет, то их переполняют страхи. И Близнецы просто взрываются. Им нужен тот, с кем они могут обменяться идеями, рассказать о своей жизни, выслушать жизненные истории окружающих. Одним словом, одиночество их убивает, притом в прямом смысле слова.

4. Рак. Страх быть покинутым. Рак застенчив и эмоционально уязвим, поэтому он никогда ни с кем не делится своими глубокими чувствами. Ему просто трудно кому-то доверять, разве что семье и ближайшим друзьям. Когда Рак создаёт с кем-то прочную связь, у него появляется фобия, что человек покинет его и оставит в его сердце огромную рану, которую он не будет знать, чем заполнить.

5. Лев. Страх быть забытым. Лев обожает быть в центре внимания. Ему это просто жизненно необходимо. Его самооценка основывается на том, как окружающие реагируют на его поведение. Безусловно, Лев больше любит похвалу и аплодисменты в свой адрес, чем критику, но, с другой стороны, любая реакция – это внимание, соответственно, это лучше, чем ничего. Быть покинутым и забытым – самый большой кошмар этого знака.

6. Дева. Страх беспорядка. Дева просто супер организованный работник, но довольно не гибкий, так как всё должно соответствовать правилам и инструкциям. Если она заметит, например, неровные столбцы в таблице или же беспорядок в счетах, тут же прольёт на «провинившегося» реки критики, а затем последует переделка полученного задания до идеального вида. Совершенство – это всё! По крайней мере, в глазах Девы.

7. Весы. Страх уродства. Весы известны своей любовью к красоте, притом это не ограничивается физической привлекательностью. «Уродство» в их понимании - это и конфликт, и дисбаланс, и негативная энергия, которые вызывают у Весов душевную боль и желание поскорее решить проблему или же уйти от неё куда подальше.

8. Скорпион. Боязнь близости. Странный страх приписывают самому знойному знаку – Скорпиону. Но ведь между интимом и духовной близостью есть большая разница, которую Скорпион точно знает. В его понимании – это параллельные понятия, которые очень редко пересекаются. Этот знак тщательно оберегает свои секреты, храня их глубоко под напущенной холодностью. Поэтому они с лёгкостью соглашаются на близость телесную, а доверяют лишь единицам.

9. Стрелец. Страх пропустить интересное. Этот знак не может спокойно сидеть на месте, так как очень переживает, чтобы не пропустить ничего важного для себя, что может происходить прямо сейчас, но без него. Стрельцы всегда ищут приключения. Если же у них вдруг появляется боязнь, что ими было что-либо упущено, они моментально отправляются в людное место, чтобы убедиться, что всё под контролем.

10. Козерог. Страх неудач. Целеустремлённый и серьёзный Козерог прикладывает массу усилий, чтобы воплотить свои желания в реальность, поэтому часто он посвящает всю свою жизнь одной идее. Этот знак – рационалист, понимающий, что жизнь – штука несправедливая и не всё и всегда будет хорошо, даже если делать всё правильно. Однако, если Козерог потерпит неудачу и осознает, что потратил множество лет и стараний впустую – то для него это будет удар ниже пояса. От мысли, что он может потерпеть крах, у него кровь холодеет в жилах.

11. Водолей. Страх быть обыкновенным. Это довольно эксцентричный знак Зодиака, поэтому он и боится смешаться с толпой, стать серой массой. Водолей всеми силами пытается отделить себя от остальных людей: он должен быть выше, умнее, гуманнее, красивее. Одним словом, Водолей – это инопланетянин, который страшится стать таким же низменным, как его окружение.

12. Рыбы. Страх быть отвергнутым. Безусловно, никто не любит, когда их отвергают, но потребность Рыбы в формировании эмоциональных связей с окружающими настолько велика, что это становится их целью жизни. Они тянутся всем сердцем к людям, и когда кто-то отказывается от общения с ними, это причиняет им физическую боль.

Боязнь чего-то может сделать из человека робота, которым легко управлять, поэтому каждый из нас должен пытаться освободиться от своих страхов. Хотя некоторые даже не догадываются, чего они явно боятся и что им мешает жить спокойной и счастливой жизнью. Эта статья про фобии по гороскопу поможет выяснить собственные страхи и поскорее от них избавиться. Ведь не зря же говорят – предупреждён, значит вооружён.