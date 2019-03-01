6 самых болтливых знаков Зодиака

Есть люди, о которых говорят, что «рот у них никогда не закрывается». Они могут болтать без умолку, притом на любые темы и со всеми подряд. Это именно они начинают беседы в общественном транспорте, часто тогда, когда их ни о чём не спрашивают. Им всё равно, даже если человек не готов в данный момент к общению: у них есть желание выговориться, значит, они обязательно это сделают. Хотя именно такие болтуны легко сходятся с окружающими, у них масса знакомых и друзей, с ними никогда не бывает неприятных пауз в разговоре, они всегда смогут уговорить и заговорить. Кто же они – эти супер разговорчивые личности? Астрологи назвали 6 представителей гороскопа, которые могут разговаривать до «потери пульса».

Самые болтливые знаки Зодиака

Шестое место заняли Водолеи, которые имеют на всё своё собственное мнение. И они с удовольствием делятся им с другими. Остановить разговорившегося Водолея просто невозможно, тем более если они разбираются в теме разговора. А представители этого зодиакального созвездия обычно ориентируются во всём, начиная от психологии и семейных отношений и заканчивая политикой и медициной.

Пятую позицию среди болтунов заняли Овны, которым всегда есть, что сказать. Они считаются самыми честными людьми, которые всегда говорят то, что думают. Хотя иногда их прямолинейность может помешать приятельским отношениям. К тому же, этот знак обожает спорить, притом на повышенных тонах. Перебить раздухарившегося Овна - себе хуже сделать – могут пойти в ход не только слова, но и руки – они начинают толкать, обнимать или же дружески похлопывать по плечу.

На четвёртом месте разместились Весы, обожающие большие компании и вечеринки, где можно поговорить на любые темы. У этого знака есть прекрасное качество – убеждать в своём мнении. Для этого они могут потратить массу времени и привести кучу аргументов, однако делают это ненавязчиво, проявляя корректность и сдержанность в высказываниях. Окружающих редко раздражает болтливость этого зодиакального созвездия, разве только после того, как они начинают подробно рассказывать о своей личной жизни.

Третье место занял Лев – своим голосом он может командовать даже армией, так как является одним из лучших ораторов. Таким образом этот знак привлекает к себе внимание, а быть в центре – это цель его жизни. Львы могут болтать часами, поддерживая разные темы (даже если они в чём-то и не разбираются – для них это не повод молчать), главное, собрать вокруг себя как можно больше людей.

На втором месте разместились Стрельцы, обожающие говорить, притом как с близкими, так и с незнакомцами, тем более если им интересна тема разговора. Они любят узнавать новое, а потом делиться своими знаниями с окружающими. Разговоры – это любимое времяпрепровождение данного знака, от которого они никогда не откажутся.

Лидером среди болтливых знаков Зодиака стали Близнецы. Они говорят так же часто, как и дышат. Можно даже сказать, что они живут ради того, чтобы говорить, поэтому их болтовню практически невозможно остановить. Хотя большинство людей и не желает, чтобы Близнецы замолкали – ведь они такие интересные собеседники. Они всегда находят новые темы для разговоров, говоря часами.

Обнаружили себя в списке самых болтливых знаков Зодиака? Может быть, стоит поработать над собой и хотя бы иногда промолчать? Хотя, возможно, благодаря именно этому качеству к вам и тянутся люди. Одним словом, во всём нужна золотая середина, найдите её. И приятных вам разговоров!