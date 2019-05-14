Астрология - мощнейший фактор, определяющий параметры личности. Влияние звёзд на характер отражается по-разному. Так, например, астрологи составили рейтинг знаков Зодиака от самых вежливых до самых грубых. Давайте посмотрим, кто не может и мухи обидеть, а кто хам с рождения. Как думаете, на каком месте окажетесь вы?

Без дальнейших церемоний переходим к астрологическому ранжированию.

Рейтинг знаков Зодиака от самых вежливых до самых грубых

У каждого из нас среди знакомых наверняка найдутся такие, кто постоянно опаздывает, отличается дурными манерами, откровенно пренебрегает мнением других. Причины подобного поведения бывают разными: в одних случаях проблема в воспитании, в других – влияние звёзд. Первая категория поддаётся положительному влиянию, вторую переделывать бесполезно, придётся понять и принять.

1. Рак - самый вежливый знак Зодиака

Та-да-там! Вручаем лавры победителю, ставим на пьедестал. Как бы ни сложилось их воспитание, типичные Раки просто не умеют грубить. Нечаянно обидев кого-либо, они очень переживают. Хотя и не всегда умеют правильно попросить прощения.

2. Козерог - образец хороших манер

Интеллигенты и интеллектуалы ненавидят наглость и бесцеремонность. Да, в душе Козероги – тираны, но успехов добиваются за счёт искусных манипуляций. Их жизненная философия на 100% совпадает с золотым правилом нравственности, в ней нет места грубости.

3. Дева - порядочный гражданин

Подопечных Меркурия часто упрекают в снобизме и высокомерии. Совершенно напрасно! Девы входят в Топ-3 самых умных знаков Зодиака, с ними ассоциируют вежливость и хорошие манеры с интеллектом. Правда, им можно поставить в укор бестактность в критике. Но ведь по делу же!

4. Весы – муху не обидят

Слишком сдержанны и хладнокровны, чтобы выйти из себя и ранить чувства других людей. Такое поведение для Весов не приемлемо, ведь они постоянно ищут гармонию во всех жизненных аспектах. Да, они придирчивы к близким и друзьям, но это объяснимо внутренним стремлением к прекрасному, а не недостатками воспитания.

5. Рыбы презирают хамство

Их слабость – бахвальство. Кое-кто готов выпрыгнуть из чешуи, чтобы произвести позитивное представление о себе. Но хамство – это не про Рыб. Представители этого знака в любых обстоятельствах сохраняют внешнюю прохладность, могут слегка подковырнуть, не опускаясь до откровенной грубости.

6. Водолей – человеческие слабости им не чужды

Яркие индивидуалисты не случайно занимают центральную позицию нашего астрологического рейтинга! Водолеи всегда взаимны. Эти ребята обычно очень вежливы, но, чувствуя неуважение к себе, перестают сдерживаться, отвечают адекватно ситуации.

7. Лев - может взорваться с грубостью

Они хотят видеть красивую картинку при любых обстоятельствах. Львам важен их образ и мнение окружающих. Они изо всех сил стараются не опускаться до грубости, но иногда бурный темперамент сильнее рассудка. Не обижайтесь! Львы – не хамы, дайте им время осознать неправоту и извиниться.

8. Телец – бомба замедленного действия

Ценители внутреннего и внешнего комфорта терпеливы, ко многим жизненным аспектам относятся философски. Однако Тельцы привыкли при необходимости отстаивать свои права. Иногда они настолько увлекаются этим процессом, что напрочь забывают все правила приличия. Обид не прощают, обязательно улучат момент и отомстят.

9. Овен – личность с колючим характером

Импульсивные горячие натуры бурлят внутри, как шампанское. Нетерпимы к недостаткам окружающих, могут запросто выдумать повод и для мелкой ссоры, и для крупного скандала. Овны часто теряют голову, когда дела идут не так, как хотелось бы, и не боятся это показать! Но, при всей своей вспыльчивости, представители этого знака – люди не подлые, за что им в карму огромный плюс.

10. Близнецы – всегда неоднозначны

Их беда – неконтролируемые эмоциональные перепады. Близнецов частенько упрекают в излишней резкости, бестактности, привычке влезать в чужие дела. Но люди этого знака постоянно меняются. Все названные недостатки с лихвой компенсируются положительными сторонами характера: отзывчивость, работоспособность, умение по-настоящему прощать.

11. Скорпион - не заботится о чужих чувствах

Вежливость и терпимость?! Нет, это не про них. Один из их покровителей – Марс – щедро одарил Скорпионов сомнительными качествами: агрессией, злостью, склонностью к хамству. Когда люди этого знака хотят что-то сказать, они выходят и говорят, не задумываясь о чувствах окружающих. Одно хорошо: Скорпионы не нападают первыми.

12. Стрелец - самый грубый знак Зодиака!

Читатели сейчас возмущены: как такие миляги очутились вдруг в конце рейтинга?! Увы, увлечённые глобальными проблемами Стрельцы в быту невыносимы. Частенько сами не понимают и не замечают грубости, но друзьям и близким от этого не легче. А ещё они крайне не любят просить прощения. Быть может, именно поэтому обиженные астрологи подвинули Стрельцов на последнее место.

Как по-вашему, соответствует ли действительности рейтинг знаков Зодиака от самых вежливых до самых грубых? Аргументы «за» и «против» пишите в комментариях. Только чур без хамства!