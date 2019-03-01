5 знаков Зодиака, которые в 2019 году, скорее всего, станут родителями

Одним из самых больших чудес в мире является рождение ребёнка. Свинья, хозяйка этого года, обожает семью и детей, поэтому наверняка всех желающих одарит таким чудом. Однако астрологи имеют на это своё мнение. Они считают, что с большой вероятностью станут родителями лишь пять знаков Зодиака.

Знаки Зодиака, которые в 2019 году, скорее всего, станут родителями

1. Овен. 2019 год станет для этого зодиакального знака годом грандиозных перемен и свершения задуманного. Поэтому всё загаданное Овнами обязательно сбудется, тем более, если они давно планировали пополнение семейства. Звёзды, сулящие в год Свиньи укрепление семейных уз, поспособствуют им в этом.

2. Близнецы. Астрологи придерживаются единого мнения, что 2019 год для представителей этого знака станет одним из самых лучших. Они почувствуют умиротворение и спокойствие, которых им так не хватало в прошлом году. Положительный настрой привлечёт в их жизнь любовь: одинокие обретут семейное счастье и ощутят радость быть родителями. Тем же, кто уже состоит в браке, звёзды тоже сулят рождение малыша, который поспособствует возрождению в супружеских отношениях былой романтики.

3. Раки. В 2019 году у этого знака могут возникнуть мелкие неприятности во всех жизненных сферах, кроме любви. Дело в том, что в год Свиньи к Ракам будет очень положительно настроена Венера, которая и привлечёт в их жизнь домашний уют, тёплые чувства и рождение деток. Благодаря её усердию Раки и станут счастливыми родителями в этом году.

4. Весы. Год Свиньи принесёт этому знаку мир, гармоничные отношения, свободу и покой. Для тех, кто уже состоит в браке, этот год сделает его более крепким. Свободные от семейных уз Весы смогут отыскать свою судьбу и обзавестись потомством. Шансы стать родителями в 2019 году у представителей этого зодиакального созвездия очень велики.

5.Козерог. В этом году у этого знака есть большая вероятность как создать семью, так и стать родителями. Способствовать этому будет не только хозяйка года – Свинка, но и планета Юпитер, под покровительством которой окажется этот знак. Кстати, сочетание Свиньи и Юпитера содействует рождению у Козерогов девочек.

Вы можете не верить астрологическому прогнозу, а просто стать кузнецами своего счастья, чтобы через необходимое для этого время познать радость быть родителями. А можете проверить правдивость предсказаний астрологов и понаблюдать за жизнью 5 знаков Зодиака, которые по их версии, в 2019 году, скорее всего, станут родителями. Вдруг астрологи не ошибаются?..