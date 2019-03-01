7 качеств идеального мужчины, в которого стоит влюбиться

Парень, с которым вы встречаетесь, может показаться безупречным кандидатом для начала серьёзных отношений. Но как быть уверенной в том, что вы не ошибаетесь и что он и правда отличный молодой человек, а в будущем, возможно, и прекрасный муж. Ведь на самом деле найти идеального мужчину для жизни так нелегко. Не зря же говорят, что хорошие мужчины на дороге не валяются. Мы постараемся помочь вам в этой проблеме, подсказав, какими качествами должен обладать идеальный мужчина.

Качества идеального мужчины, в которого стоит влюбиться

Зрелость. Определить в короткий срок эмоциональную зрелость парня не так уж и сложно. Нужно лишь проявить наблюдательность и выяснить, как он относится к окружающим. Например, вы сидите за столиком в ресторане уже довольно длительное время, а официант всё не подходит. Посмотрите на реакцию вашего молодого человека. Он спокойно ожидает, что-то рассказывая вам, или же теряет самообладание и начинает возмущаться и кричать на официанта? Возможно, ваш парень и пытается держать себя в руках, но дёргание ноги под столом, покрасневшие щёки или нервные взгляды на часы сдадут его с потрохами – он неуравновешенный человек. Об этом стоит задуматься. Спокойное и уравновешенное поведение говорит о нём, как о зрелом человеке. Целеустремлённость. Если человек ставит перед собой цели и, не покладая рук, пытается достичь их, то это огромный плюс. Потому что и над отношениями он тоже будет работать и совершенствоваться, чтобы стать идеальным партнёром для своей любимой женщины. Его друзья – его зеркало. У каждого человека есть лучший друг, и ваш парень не исключение. Влейтесь в его круг друзей и изучите самых близких – их черты характера, темперамент, цели в жизни, а также разузнайте, как ваш парень к ним относится и отзывается о каждом, что ему нравится в них, а что раздражает. Как говорится, «скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если он дружелюбен и снисходителен к недостаткам своих приятелей, то и вам он будет многое прощать и смотреть на ваши промахи сквозь пальцы. Доступен к общению. Многие мужчины, даже при внешней открытости, остаются эмоционально недоступными. Так, вы можете не знать о том, что он до сих пор общается с бывшей девушкой или же, например, для него карьера – превыше всего. Скорее всего, в его жизни вам будет отведено мизерное место, а возможно, и вообще никакого. Вы - временное явление в его мире. Если же его можно читать, как открытую книгу, то тут же хватайте её и зачитайте до дыр! Честность. Многие парни к романтическим свиданиям относятся довольно легкомысленно, считая, что женщины и так будут их любить. Но отношения с парнем, который постоянно играет с прекрасным полом, не приведут ни к чему хорошему. Настоящий мужчина всегда честен перед женщиной. Покладистый. Мужчина, который готов к крепким отношениям, как правило, уже прошёл через несколько фаз отношений, начиная от «веселий и приключений» и заканчивая «настоящими». Соответственно, он уже сделал для себя выводы о том, что давлением на женский пол ничего не добьёшься. Его покладистость и сговорчивость с вами говорит о том, что он готов к созданию семьи. Серьёзный. Если парень постоянно играет на публику, то это указывает на то, что он ещё не успокоился и не готов к серьёзным отношениям. Мужчина, который основательно подходит к вам и вашим чувствам, это Мужчина с большой буквы.

Отыскать человека, в котором бы воплотились такие качества, как лучший друг, любовник и муж, очень сложно. Но возможно. Главное, быть внимательной, последовательной в своих действиях и тогда обязательно найдётся фантастический парень, достойный вашей любви!