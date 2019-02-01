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4 знака Зодиака, для которых семья превыше всего

Если бы стоял выбор между семьёй и друзьями, то, как выяснили астрологи, лишь некоторые зодиакальные созвездия выбрали бы первое. Потому что для них семья – это не просто союз двух людей, это нечто большее. Это забота, тепло, уют, комфорт, поддержка и готовность прийти в любую минуту на помощь близкому человеку. Семья – это счастливая жизнь, в которой нет места стрессам, но всегда найдётся повод для радости. Итак, специалистами в области астрологии были выбраны четыре зодиакальных знака, для которых семейные отношения важнее всего, поэтому они предпочитают проводить время с родными, а не с друзьями, даже с самыми верными и преданными.

 

знаки зодиака для которых семья превыше всего

 

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Знаки Зодиака, для которых семья превыше всего

Овен

Этот знак – самый верный друг, ради своего товарища готов на многое. Но, если встанет вопрос выбора между семьёй и друзьями, то он, не задумываясь, выберет семью. Овен понимает, что друзья приходят и уходят, а вот родные люди всегда будут рядом, как в беде, так и в радости. Этот знак известен своей вспыльчивостью и агрессивностью, которые он не сможет сдержать, если дело коснётся защиты его семьи. Он может порвать за любимого человека: никогда не думает о последствиях, нападая на обидчика родственников, притом нередко уничтожая его не только морально, но и нанося физические увечья. Овен сможет с лёгкостью навсегда вычеркнуть из своей жизни друга, с которым прошёл огонь и воду, если он вдруг скажет что-то плохое о его семье. Всё, чего добивается этот знак – богатство, социальный статус, образование и т.п., он делает ради родных и близких. 

Телец

Этот знак всегда ставит на первое место свою семью, при том, что он никогда не бросит в беде и своих друзей. Окружающие его считают идеальным другом, который не предаст и всегда поддержит. Но как бы хорошо Телец ни относился к друзьям, а их у него очень много, он знает, что только родные не предадут. Он понимает, что семья всегда будет рядом с ним, независимо от того, как сложится его жизнь. Однако, если Телец кого-то считает лучшим другом, то он тут же включает этого человека в свою семью, ради которой он готов на любые жертвы. Правда, таких друзей у него не так уж и много, так как при всей его коммуникабельности, лояльности к недостаткам других и всепрощённости, доверяет он лишь единицам. Что же касается родных, он верит им беспрекословно, прощая им даже самые ужасные грехи, так как считает, что семья – это корни, от которых он не может отказаться, несмотря ни на что. Кстати, по этой причине Телец - один из немногих знаков Зодиака, которые проживают свою жизнь с одним партнёром, так как вторая половинка – это член семьи, а ему простительно всё.  

Рак

Этот знак, независимо от того, куда приведут его жизненные пути, всегда будет душой и сердцем со своей семьёй. Чаще всего, если у него будет возможность, то он приложит все силы, чтобы люди, которые его любили, воспитывали и учили жизни, благодаря которым он стал тем, кем стал, всегда были с ним рядом. Он организует переезд в другой город, страну, на другой континент, купит квартиру поблизости с собой, чтобы как можно чаще видеться и слышаться с дорогими ему людьми. Именно Раки обычно приобретают большие дома, в которых могли бы поселиться несколько поколений. Что же касается настоящих друзей, то у этого знака их обычно нет, так как духовная близость для них возможна лишь с родственниками. Хотя приятелей у них немало, они умеют расположить к себе окружающих. 

Козерог

Если этому знаку Зодиака задать вопрос, что им важнее – семья или друзья, то, ни минуты не колеблясь, он ответит, что только семья. Дело в том, что Козерог по своей природе семейный знак, который считает, что только родная кровь может связать людей навсегда. Друзья же – понятие переменное: они могут меняться в зависимости от жизненных обстоятельств. Семья же – это люди, к которым Козерог придёт и за советом, и за помощью, и чтобы поделиться радостями, и чтобы разделить горести. Родные настолько важны для этого знака, что если он решит связать свою судьбу с человеком, то первыми его должны оценить родственники. И, если вдруг они увидят в нём что-то плохое, то Козерог беспрекословно прекратит отношения с этим человеком. Кстати, и расслабляется по-настоящему этот знак только в семейном кругу, поэтому все праздники он старается проводить только с родными и близкими. 

 

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Возможно, представители и других зодиакальных созвездий трепетно относятся к своим родным, но всё же только эти 4 знака Зодиака, для которых семья превыше всего, не могут обходиться без неё не только морально, но и физически. И, даже если их взаимоотношения с родственниками не всегда хорошо складываются, они знают, что только семья подставит плечо в трудную минуту и протянет руку помощи бескорыстно и искренне. 


 (голосов: 3)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 08:29

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