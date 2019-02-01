Согласно гороскопу, только 3 зодиакальных созвездия ожидают любовные испытания. Это не означает, что в их жизни наступит череда неудач и разочарований в любви. Просто для того, чтобы быть рядом с любимым человеком, им придётся преодолеть немалые препятствия и приложить множество усилий, возможно, не только моральных, но и физических.

Знаки Зодиака, которых в 2019 году ждут испытания в любви

Овен

Весь год этот знак будет чувствовать неудовлетворённость своей жизнью. Овны будут стремиться создать идеальный мир, совершенствуя не только себя, но и окружающих. В первую очередь это коснётся второй половинки, которая будет усиленно сопротивляться этому, возможен даже разрыв. Вернуть прежние отношения станет сложной задачей: Овну придётся пройти через многие испытания, придётся доказывать свои чувства настоящими поступками, чтобы снова быть вместе с любимым человеком.

Лев

2019 год станет для этого знака временем перемен к лучшему. Главное, быть честным самим с собой. Тогда все изменения будут проходить безболезненно. Этот знак должен поверить в то, что у него всё получится, тогда все испытания в любви, которые ему устроит Свинья в свой год, он пройдёт с лёгкостью. И в итоге добьётся желаемой цели – успех во всех сферах жизни и, самое главное – в любовной. А ведь всем известно, что без любви Лев не может, он просто чахнет.

Скорпион

Этот год принесёт этому знаку финансовый и профессиональный успех, чего нельзя сказать о любовной сфере. Скорпионов окружающие будут испытывать на прочность: возможны предательства и разочарование в близком человеке. Лето этот зодиакальный знак даже проведёт из-за сложившихся событий в одиночестве, но к концу осени всё наладится. Раны затянутся и появятся силы и желание быть любимым и отвечать взаимностью.

Испытания любовью – это жизненный урок. И чем труднее он был, тем больше мудрости и бесценного опыта получает тот, кто через него прошёл. Поэтому 3 знака Зодиака, которых в 2019 году ждут испытания в любви, станут мудрее, опытнее, а значит больше не допустят былых ошибок в любовных отношениях и проще справятся в будущем с негативом. А любви без него не бывает, так как все мы влюбляемся в созданный идеал, а потом осознаём, что вторая половинка им не является. Как говорится, разочарование неизбежно, но через него нужно обязательно пройти.