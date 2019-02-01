Сколько часов нужно спать человеку в зависимости от возраста?

Человек с утра вялый, работать не хочется, настроения нет. Отсюда вопрос, волнующий многих: сколько часов нужно спать человеку? Речь идёт не о стрессовых ситуациях, а о типичных буднях. Говорят, Наполеону хватало четырёх часов, и почти столько же тратили на сон Черчилль, Тесла и Маргарет Тэтчер. Личности, заметьте, более чем успешные. Но такой режим подходит лишь уникумам.

В вопросе детально разобрались американские исследователи Национального сообщества изучения сна. Проработав порядка 300 тематических материалов, они чётко обозначили временные промежутки, которые необходимы для полноценного суточного отдыха людям разного возраста. Но обо всём по порядку!

Опасные последствия недосыпа для здоровья

Сон жизненно необходим для физического и эмоционального здоровья. Фактически мозг использует данное время для своеобразной перезагрузки: анализа событий, произошедших в течение дня, удаления несущественных воспоминаний, освобождения пространства для новых впечатлений. Если этого не происходит, снижается концентрация, падает настроение, ухудшается память.

Количество и качество сна влияет не только на мозг, но и на деятельность всех физиологических систем. За регулярный недосып рано или поздно придётся заплатить здоровьем.

Разберём по полочкам основные аспекты:

Центральная нервная система реагирует в первую очередь. Последствия разовых ситуаций указаны выше. Длительная бессонница чревата депрессиями, неадекватным поведением, агрессией, развитием паранойи. Возможные сбои сердечно-сосудистой системы – пренеприятнейшие скачки артериального давления и уровня сахара в крови. В тяжёлых ситуациях учёные не исключают даже инсульт. Реакция пищеварительного тракта – появление лишних килограммов, усиленная выработка инсулина. В результате повышается риск развития диабета второго типа, проблемы с печенью, ожирение.

Кроме того, систематический недосып снижает иммунитет, негативно отражается на функционировании эндокринной и респираторной систем.

Сколько часов нужно спать человеку в зависимости от возраста? Рекомендации для малышей и взрослых

Все мы слышали, что на полноценный отдых необходимо тратить 8 часов в сутки. А вы задумывались, почему, например, в детском лагере отбой в 22.00, подъём в 7.00 + дополнительное время для сна после обеда? На деле, потребность во сне зависит от возраста человека и с годами постепенно уменьшается.

Больше всего времени необходимо младенцам (с рождения и до 3-х месяцев) – не просто ночь, а целых 14-17 часов. Педиатры считают нормой даже период бодрствования, охватывающий всего 1/8 часть суток. Маленький организм просто медленно адаптируется к окружающему миру. Постепенно потребность во сне сокращается до 12-15 часов (ребятишки 3-12 месяцев). И дальше тенденция продолжается.

Детям годовалого возраста и до 2-х лет тратить на сон необходимо 11-14 часов.

Малыш уже вырос и пошёл в сад? Поздравляем! По мнению учёных, для полноценного отдыха ему требуется минимум 11, максимум 13 часов.

Интересно: знаете ли вы, что в 80% случаев причина кошмаров – обильный жирный ужин или резкое изменение рациона, 20% - перевозбуждённая психика.

Школьникам необходимо спать по 9-11 часов. Учить уроки поздно вечером крайне нежелательно. Подросткам (с 14-ти лет) – 8-10 часов. Хотя в этом возрасте мало кто следует рекомендациям.

Для взрослых столь подробных разграничений нет.

Средний показатель: 7-9 часов. По мнению учёных, люди, систематически выдерживающие данный промежуток, живут на 15% дольше.

С возрастом, после 65 лет, потребность во сне снижается. Для полноценной перезагрузки мозга хватает 7-8 часов.

Важно: все показатели ориентированы на здоровых людей. Во время болезни организм требует больше времени на отдых и восстановление.

Что делать при бессоннице?

Во-первых, постарайтесь обходиться без снотворного. Если не получается, проконсультируйтесь с невропатологом относительно выбора препарата и корректировки дозы.

Во-вторых, поэкспериментируйте со следующими способами, которые обычно помогают:

непродолжительная вечерняя прогулка;

лёгкий ужин (подойдёт тёплое молоко, банан, кефир или творог, финики);

тёплая ванна с добавлением 200 мл отвара валерианы;

ароматерапия с использованием лавандового масла;

скучная книга;

комфортные условия в спальне.

Теперь, зная, сколько часов необходимо спать человеку, старайтесь выдерживать нормы. Ведь от этого зависит ваше здоровье!