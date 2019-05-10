секреты красоты по знаку зодиака

Старая немецкая поговорка гласит: «У утреннего часа золото во рту». Наш аналог звучит так: «Кто рано встаёт – тому Бог подаёт». Главная мысль этих поговорок сводится к тому, что человек, вставший поутру, может многого добиться в течение дня. Но с этим можно поспорить, потому что не все, начавшие свой день с первыми лучами солнца, счастливы. А главная причина этого – неправильно организованное утро. Для каждого знака Зодиака существует свой ритуал активизации ума и тела, благодаря которым, кстати, можно и выглядеть на все сто!

Секреты красоты для каждого знака Зодиака

Овен: вода и лимон. Этот знак очень вспыльчивый, любая мелочь может стать причиной попортить нервы и себе, и окружающим. Поэтому утро ему надо начинать с расслабляющей чашки тёплой воды, в которую нужно добавить немного лимонного сока. После стакана лимонной воды он не только будет более спокойным, но и укрепит свою иммунную систему, нормализует пищеварение и детоксифицирует организм, что позитивно отразится на коже – она станет бархатистой и нежной, излучая здоровье.

Телец: сухая чистка. Это терпеливый и упёртый знак Зодиака. Эти два качества пригодятся ему для того, чтобы проводить такую полезную, но в то же время однообразную процедуру, как сухой пилинг лица. Он состоит в очищении кожи без воды и кремов, благодаря чему, во-первых, происходит удаление мёртвых клеток, а во-вторых, повторная оксигенизация эпителиальной ткани. Это большой плюс для здоровья – улучшает кровообращение, устраняет застой жидкости и помогает очистить организм. Кожа становится светлой и чистой.

Близнецы: постоянные перемены. Это непостоянный знак, поэтому рутина для них каторге подобна. Им нужно каждое утро делать то, что им особенно хочется в этот момент: йога, медитация, пробежка. Главное, чтобы они начали свой день вдохновлёнными и настроенными на благополучие и успех. Ну и, конечно, хорошо хотя бы раз в неделю, можно и чаще, если того требует душа, делать увлажняющие маски для лица, например, во время завтрака.

Рак: дневник. Раки любят рефлексировать и заниматься самоанализом, поэтому их утренним ритуалом может стать ведение дневника. Это поможет им войти в контакт со своим внутренним «я» и начать день с прекрасным настроением. В дневнике может быть длинная история, а может быть написана и пара строчек. Это неважно. Однажды он откроет свои записи и, перечитывая их, почувствует себя безумно счастливым. Кстати, чтение дневника – тоже прекрасный утренний ритуал, позитивно заряжающий этот знак и делающий его намного привлекательнее в глазах других даже без косметики.

Лев: социальные сети. Этот знак немного эгоцентричен, поэтому для него очень важно уже утром почувствовать себя в центре внимания. А поможет ему в этом мобильный интернет и социальные сети. Увидев, сколько его фотографии или статусу поставили лайков, он будет на десятом небе от счастья. Пусть это станет утренним ритуалом: прямо не вставая с кровати залезть в телефон и упиваться славой. Главное, вовремя выйти, чтобы успеть позавтракать и нанести крем вокруг глаз – синяки даже сияющие от счастья глазки не украшают, а у Львов они главная проблема, из-за которой у них часто портится настроение.

Дева: полоскание маслом. Девам, как только они встанут с кровати, просто необходимо выполнить такой ритуал – полоскание полости рта подсолнечным маслом, которое поможет очистить организм от всех примесей и бактерий. Это оказывает очищающее действие даже для почек и печени, к тому же, укрепляет иммунную систему. Поэтому Девам нужно каждое утро посвящать несколько минут своего времени на простую процедуру, благодаря которой они будут выглядеть молодо и свежо.

Весы: яблочный уксус. Этому знаку очень сложно утром включиться в работу, они весьма долго раскачиваются, из-за чего сильно злятся, соответственно выходят из дома с тяжёлой головой и плохим настроением. Поможет решить эту проблему стакан пресной воды, в которую добавлена чайная ложка яблочного уксуса. Такой напиток улучшит мозговую деятельность. Кстати, смоченный в этом растворе тампон можно приложить к лицу: натуральный тоник очистит поры от токсинов.

Скорпион: эфирное масло Палосанто. Этот знак страстный и упрямый. Для выполнения любого дела он тратит много энергии, поэтому, даже встав с кровати, он уже использует немалый энергетический запас. Отличное средство вернуть потраченные силы – это начать свой день с аромата Палосанта: он обладает расслабляющими свойствами, помогает очищать окружающую среду от негатива, вселяет надежду на лучшее. Его нужно вдыхать медленно, понемногу впуская в себя слой за слоем.

Стрелец: горячий и расслабляющий чай. Чтобы начать свой день с положительных эмоций, желательно выпить ромашковый настой или чашку дорогого и вкусного чая. А также добавить пару упражнений для укрепления мышц. Тогда день пройдёт великолепно: принесёт успех во всех начинаниях и подарит массу приятных встреч и романтических свиданий. Последние, кстати, делают Стрельца ещё обаятельнее и привлекательнее.

Козерог: дисциплина. Во имя достижения цели Козероги готовы к постоянным жертвам. Так почему бы не пожертвовать своей любовью вылёживаться поутру в постели ради продуктивного и целенаправленного дня? Сначала, конечно, будет сложно, но постепенно Козерог с удовольствием будет покидать постель, чтобы сделать зарядку или же отправиться на пробежку, которые подарят бодрость, блеск в глазах и прекрасный внешний вид.

Водолей: медитация. Этот знак по утрам не любит говорить, а склонен больше думать и прислушиваться к своей интуиции. Поэтому несколько минут медитации в утренний час окажут огромное влияние на остальную часть суток. Можно загрузить приложение для медитации в свой телефон, чтобы расслабиться и настроиться на нужный ритм. После следует нанести увлажняющий крем на лицо и выпить стакан свежевыжатого сока – кожа станет бархатистой, появится здоровый румянец.

Рыбы: йога. Это один из самых креативных и артистичных знаков, лучшие идеи к которому приходят именно с утра. Поэтому им желательно начать день с пробуждения тела несколькими асанами, самыми простыми. Нет смысла скручивать тело в узелок, лучше направить свою энергию во что-то творческое. После занятий йогой обязательно нужно уделить время чаепитию в комнате с аромалампой. Такой ритуал поможет не только сконцентрироваться на предстоящих делах, но и расслабить лицо, избавив его от мимических и возрастных морщинок.

Каждый человек по-своему начинает свой день и, как оказалось, не всегда правильно. Астрологи рассказали о секретах счастливого утра для каждого знака Зодиака, благодаря которым они не только настроятся на позитивный лад, но и станут привлекательнее и обаятельнее.