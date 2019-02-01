самые богатые знаки зодиака по версии журнала Forbes

Астрологи говорят, что дата рождения – не последний фактор влияния на материальное благополучие. С ними нельзя не согласиться. Например, вы когда-нибудь задумывались, кто по гороскопу известные миллиардеры? Используя прошлогодние данные, мы составили рейтинг самых богатых знаков Зодиака по версии журнала Forbes. Интереснейший получился список! Предлагаем ознакомиться с результатами и, конечно, поразмыслить относительно собственного потенциала.

Рейтинг самых богатых знаков Зодиака по версии журнала Forbes

12 место. Раки

Рождённые в июне-июле обладают цепкостью ума, навыками убедительности, лояльностью к окружающим, любят учиться. Но им также свойственны капризность, подозрительность, склонность к манипуляциям.

Среди Раков немного участников Forbes - всего пять. Самые знаменитые:

влиятельнейший азиатский бизнесмен, основатель Cheung Kong Holdings - Ли Ка-Шинг, хозяин активов на сумму 31,3 $ млрд.;

основатель и генеральный директор Tesla Motors, кумир юных хакеров - Илон Маск, состояние которого оценили в 13,9 $ млрд.;

«пивная королева» - Шарлен де Карвальо-Хайнекен, владелица 12,6 $ млрд.

11 место. Девы

Звёздные покровители ориентируют их на успех в делах финансовых. Девы, как правило, практичны, обладают аналитическим складом ума. Работая сами, заставляют трудиться и других, хотя иногда обижают злой критикой.

Среди представителей этого знака Зодиака также 5 миллиардеров. Правда, их состояние побольше, чем у Раков. Наиболее яркие личности:

«волшебник из Омахи», известнейший меценат - Уоррен Баффет, хозяин 75,6 $ млрд.;

основатель Alibaba Group, один из 10 великих предпринимателей Китая – Джек Ма, активы которого оценены 35,5 $ млрд.;

17-ый в списке самых влиятельных в мире людей, бразилец - Жорже Паулу Леманн, чьё состояние составляет 25,5 $ млрд.

10 место. Стрельцы

Щедрые идеалисты, они обладают неординарным чувством юмора. Впрочем, Стрельцы также славятся склонностью давать невыполнимые обещания. Могут быть как дипломатичными, так и весьма нетерпеливыми.

В списке Forbes 6 человек, появившихся на свет в ноябре-декабре, среди них:

братья Гопи и Шри Индуйя, владеющие конгломератом Hinduja, - обладатели капитала в 21 $ млрд.;

генеральный директор Fidelity Investments, вошедшая в двадцатку влиятельнейших женщин мира, - Эбби Джонсон – владелица 16,5 $ млрд.;

богатейшие жители туманного Альбиона - братья Рубены. Их активы оценены в 15,3 $ млрд.

9 место. Рыбы

В финансовых делах представителям водной стихии здорово помогает тонкое чутьё любой ситуации, умение быстро адаптироваться в текущих условиях. Их беда – чрезмерная доверчивость и склонность к авантюризму.

Среди самых богатых Рыб:

№1 в списке влиятельнейших европейцев, президент корпорации LVMH – красавчик Бернар Арно, чьё состояние оценено экспертами в 70,2 $ млрд.;

рекламный и компьютерный гений - Майкл Делл, владеющий 20,4 $ млрд.;

австралийский и американский медиамагнат, хозяин 21st Century Fox и News Corp - Руперт Мёрдок, - 13,1 $ млрд.

8 место. Близнецы

Личности, родившиеся под этим знаком, быстро учатся и невероятно работоспособны, нередко генерируют оригинальные идеи. Отличаются также любопытством и развитыми навыками приспособленцев. А хорошо устроиться в жизни им мешает нерешительность, непоследовательность действий.

В Топ-100 миллиардеров Близнецы занимают 7 мест. Среди них люди, о которых вы наверняка слышали:

один из знаменитых наследников сети магазинов Walmart - Джим Уолтон, нажил активов стоимостью в 34 $ млрд.;

также последователь семейных традиций, канадский магнат, специализирующийся на медиатехнологиях - Дэвид Томсон - 27,2 $ млрд.;

наш бывший соотечественник, а нынче подданный Великобритании - Леонид Блаватник, владеет 20 $ млрд.

7 место. Козероги

Их сильные качества: ответственность, дисциплинированность, самоконтроль, неуёмное стремление к лидерству. Увы, Козероги не идеальны. Но достигнуть высот им нередко мешает излишний консерватизм, неумение ориентироваться в непредвиденных ситуациях, чрезмерное занудство.

В Forbes упомянуты 7 состоятельных Козерогов, среди которых:

самый богатый человек планеты (по данным 2018 года), владелец Amazon, Washington Post и аэрокосмической компании Blu Origin - Джефф Безос – накопил целых 113 $ млрд.;

успешный бразильский финансист - Джозеф Сафра – полноправный хозяин 24,1 $ млрд.;

мистер «Норильский Никель», наш соотечественник - Владимир Потанин, чьи активы оценены экспертами в 14,3 $ млрд.

6 место. Водолеи

Независимые, оригинальные и прогрессивные гении, к деньгам относятся небрежно. Они легко зарабатывают, но без сожаления расстаются с немалыми сумами. Представителям этого знака не повредила бы финансовая рассудительность.

первая строчка Forbes 2010-2013 гг., мексиканский телекоммуникационный магнат - Карлос Слим Элу - 54,5 $ млрд.;

экс-мэр Нью-Йорка, успешный финансовый аналитик - Майкл Блумберг, заработал 50,4 $ млрд.;

японский бизнесмен, основатель брендовой сети UNIQLO - Тадаси Янай, владеет 15,1 $ млрд.

5 место. Тельцы

Тем не менее, 8 Водолеев таки обзавелись нешуточным состоянием. В их числе:

Звёзды наделили их всем, чтобы лидировать и управлять. Тельцы надёжны, терпеливы, практичны, ответственны. Но кое-какие черты характера порой серьёзно им мешают, а именно: упрямство и бескомпромиссность.

8 Тельцов смогли преодолеть все препятствия и попали в Forbes. Вы наверняка слышали по крайней мере о нескольких:

миллиардер-пенсионер, бывший вице-президент Koch Industries - Дэвид Кох – 60 $ млрд.;

основатель и генеральный директор Facebook, хакер по призванию - Марк Цукерберг заработал 56 $ млрд.;

фрау-BMW и самая богатая женщина Германии - Сюзанна Клаттен, владеет 21 $ млрд.

4 место. Скорпионы

Смелость, находчивость, целеустремлённость, харизматичность – это всё о них. Такие качества помогают Скорпионам развивать успешный бизнес. А на другой чаше весов: склонность к самокопанию, недоверчивость и лёгкая сумасбродинка.

И снова знакомые личности (всего в Forbes их 9):

самый знаменитый богач - Билл Гейтс - 90 $ млрд. (вторая строчка после Безоса);

китайский предприниматель и политический деятель - Ван Цзяньлинь, чьё имущество оценивают в 31,3 $ млрд.;

Лоурен Пауэлл Джобс – вдова основателя Apple, обладает состоянием в 20 $ млрд.

3 место. Весы

Ловкие дипломаты, они стремятся к гармонии во всех жизненных сферах. И несмотря на характерную для Весов нерешительность, им принадлежит почётная третья позиция рейтинга самых богатых знаков Зодиака.

В немыслимой роскоши купаются 10 счастливчиков, среди которых:

успешная и знаменитая наследница американской корпорации Walmart - Элис Уолтон (ее брат упомянут в 8 пункте рейтинга), обладающая 33,8 $ млрд.;

крупнейший акционер популярной компании-производителя одежды - H&M - Стефан Перссон, владеющий 19,6 $ млрд.

2 место. Львы

Творческие натуры, радующие окружающих щедростью, добротой и жизнелюбием. Есть у них и недостатки: упрямство, приступы лени, излишнее высокомерие. Впрочем, это не мешает им занимать вторую позицию рейтинга.

Мировую известность получили 10 миллиардеров-Львов, среди них:

основатель и бывший глава компании Oracle - Ларри Эллисон, чьё состояние эксперты оценивают в 52,2 $ млрд.;

один из учредителей Google - Сергей Брин, беднее своего компаньона (на 900 $ млн.), ему принадлежат активы стоимостью 39,8 $ млрд.;

Франсуа Пино – хозяин высококлассных дизайнерских домов Gucci и Yves St Laurent, владеет 15,7 $ млрд.

1 место. Овны

Любимчики звёзд одарены превосходным набором личностных качеств: мужественностью, уверенностью, целеустремлённостью, честностью. Деньги сами плывут к ним в руки. Хотя Овнам также свойственны капризность, нетерпеливость, немотивированная агрессивность, импульсивность.

Мы насчитали 11 миллиардеров, родившихся под этим знаком Зодиака. Лидеры по объёму активов:

один из трёх богатейших людей планеты - Амансио Ортегу – владелец 63,6$ млрд;

знаменитый сооснователь Google - Ларри Пейдж, «стоит» 40,7 $ млрд;

самый состоятельный индиец - Мукеш Амбани, обладает капиталом в 23,2 $ млрд.

Как видите, финансовая удача благоволит всем знакам Зодиака. В заветный список может попасть каждый обладатель счёта с десятью нулями.