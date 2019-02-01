Сон играет огромное значение для человеческого организма. Его недостаток может стать причиной множества болезней. Во-первых, из-за постоянной бессонницы ослабляется иммунная система, соответственно человек не может противостоять инфекциям, во-вторых, начинают мучить боли в мышцах и суставах, в-третьих, страдает психическое здоровье – появляется агрессия, нервозность или полная апатия. Одним словом, регулярный недосып – это большая проблема, которую некоторые ещё и усугубляют, неправильно питаясь перед сном. Оказывается, есть продукты, которых нужно избегать вечером, чтобы крепко спать ночью. Их можно разделить на пять групп: жиры, рафинированные углеводы, животные белки, кофе и блюда, содержащие в себе свыше 200 калорий.

13 продуктов, «крадущих» сон

Кофе. Все знают, что кофеин мешает крепкому и здоровому сну, так как он бодрит нервную систему. Ночью же надо, напротив, расслабляться. Помидоры. В них в изобилии содержится тирамин, аминокислота, побуждающая мозг высвобождать норэпинефрин. Он стимулирует активность мозга, тем самым мешая уснуть. Шоколад. Даже горький, который считается намного полезнее молочного, а тем более белого, не стоит есть перед сном. Ведь в нём содержится кофеин, стимулирующий нервную систему. Что же касается молочного, то в нём, кроме молока, можно в изобилии найти жиры и сахара, заставляющие чувствовать себя ослабленным, особенно в утреннее время суток. Мармелад. Горсточка мармеладок резко повышает уровень сахара в крови, а после он резко падает. Организм на данные колебания реагирует усиленной выработкой инсулина, тем самым беря такие скачки под контроль. Безусловно, уснуть мармелад даст, но среди ночи придётся просыпаться от приступов голода из-за резких спадов и подъёмов сахара. Фрукты. Они очень вкусные и полезные, так вишню некоторые диетологи даже рекомендуют кушать перед сном. Однако во всех фруктах содержатся сахара, которые провоцируют вздутие живота и газообразование, которое и не даёт спокойно спать. Хлеб. Углеводные продукты надо употреблять в умеренных количествах, чтобы не допустить проблем с пищеварением. Поэтому и не рекомендуется мучные изделия кушать перед сном. Пицца. Кроме того, что она состоит из хлеба, богатого рафинированными углеводами, её ещё и посыпают сыром, добавляют жирную колбасу. Эти продукты очень долго перевариваются, тем самым вызывая дискомфорт и мешая спокойному сну. Мороженое. Даже фруктовое в себе содержит много насыщенных жиров, которые разлагают пищеварение, происходит дисбаланс. Сельдерей. Это лёгкий продукт, который рекомендуют к употреблению во всех диетах, но он обладает мочегонными свойствами, заставляющими просыпаться во время сна с полным мочевым пузырём. Кстати, по этой же причине не стоит есть арбузы, огурцы, редис и другие мочегонные продукты. Чипсы. В них содержатся только жиры и пустые калории, то есть они не утоляют голод. Поэтому лучше съесть сухофруктов, они принесут такое же удовольствие, но не навредят сну. Алкоголь. Помогает быстрее заснуть, но он очень калорийный. К тому же, он обезвоживает организм, изменяя пищеварительные и метаболические процессы. И это ещё не всё – алкоголь нарушает быструю стадию сна, а её недостаток негативно отражается на памяти, концентрации и моторике. Красное мясо. Если после ужина остался кусок красного мяса, то лучше его оставить на завтра. В нём множество белков с жирными прослойками, медленно усваивающимися: организм вместо того, чтобы спать, будет заниматься перевариванием пищи. Острый соус. Есть множество любителей съесть остренького, но лучше этому наслаждению не предаваться перед сном, иначе изжога может внести коррективы, заставив ночью бодрствовать.

Приносить в жертву ночной сон – не самая лучшая идея. Ведь поесть можно в любое время, а вот качественно поспать возможно только ночью. Как же быть, если вдруг желудок требует перекуса перед сном? Можно выпить немного молока вприкуску с двумя-тремя штучками крекеров: этого хватит, чтобы продержаться без голодного обморока до завтрака.