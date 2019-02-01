Любовь – прекрасное чувство, дарящее массу радости, счастья и других позитивных эмоций. Однако и она недолговечна. Так как разрыв отношений – это довольно распространённое явление, всем будет интересна информация, как правильно расстаться с парнем по знаку Зодиака. И об этом расскажет Донна Пейдж – профессиональный астролог и психолог. Донна подскажет, как это сделать без негативных последствий для вас, ведь реакция бывшей половинки после разрыва может быть довольно неоднозначной, если не сказать, агрессивной. Итак, записывайте…

Как правильно расстаться с парнем по знаку Зодиака?

Овен. Разорвать отношения с Овном довольно опасно, ведь этот знак - агрессивный и вспыльчивый, поэтому в порыве гнева может наломать кучу дров. Брошенный Овен начнёт ненавидеть, притом даже ту, к которой питает большую страсть. Поэтому вам, прежде чем признаваться ему в своём решении, нужно взвесить все за и против, убедиться, что вы уверены в своих действиях, ну, а потом уже, набравшись воздуха, рубите с плеча. Только после не удивляйтесь, что ваш бывший проходит мимо вас так, как будто вы вообще не знакомы. Овен – он такой.

Телец. Этот знак всегда взвешивает свои действия и решения, того же самого ждёт и от своей второй половинки. Поэтому расставайтесь с Тельцом так, чтобы не ранить его чувство достоинства, и есть большая вероятность того, что вы останетесь друзьями, притом очень хорошими. Он придёт на помощь в сложной ситуации, подставит своё сильное плечо, даже несмотря на ваше решение. Ведь этот знак не привык показывать свои рога, если с ним поступать по-хорошему. Но, даже если во время последнего разговора вами были сказаны не самые лестные слова в его адрес, не волнуйтесь, мести не будет, лишь холод и игнорирование.

Близнецы. С ними можно расстаться даже по интернету или с помощью сообщения. Близнецы это спокойно воспримут и тут же бросятся в водоворот общественной жизни. Они даже не расскажут о происшедшем окружающим, и узнать, что на душе у них скребут кошки, можно лишь внимательно вчитавшись в статусы в соцсетях. И, если вы вдруг осознаете, что были не правы и решите вернуть прежние отношения, ничего не получится. Близнецы не входят дважды в одну и ту же воду.

Рак. Этот знак очень тяжело переносит расставание – он будет всеми силами вас останавливать от этого решения. Начнёт с объяснения, что это временное недоразумение, а закончит преследованием и ожиданием вас у работы, под подъездом, у спортклуба. Он будет умолять вас вернуться, используя разные методы, может даже угрожать самоубийством. Оставит он вас в покое только тогда, когда встретит новую любовь.

Лев. Он почувствует, что вы хотите его бросить, поэтому и разговор начнёт первым. Ведь своим желанием расстаться вы ранили его эго. Он же хочет уйти с чувством собственного достоинства. Лев не покажет, как страдает, делать это он будет молча. Даже друзья не узнают об этом. У него, возможно, возникнет и план мести, но он его так и не реализует.

Дева. Брошенная Дева теряет веру в собственные силы, поэтому расставаться с этим знаком нужно осторожно. Желательно, обвиняя во всех грехах себя, иначе парень впадёт в уныние, вспоминая свои промахи и ошибки. Если вам вдруг станет его жалко и вы решите начать всё сначала, он готов будет снова к отношениям. Но теперь Дева будет вести себя совсем по-другому, услужливо и корректно, чтобы вновь не допустить прежних оплошностей. Такое поведение будет раздражать и его, и вас. И в итоге вы всё равно расстанетесь.

Весы. Это добропорядочный парень, поэтому расстаться с ним очень легко, он не устроит сцен, но при этом будет очень страдать. Если вы не хотите сломить Весы, пусть ваш разрыв будет продуманным. Объясните ему, что вы разные, но при этом подчеркните его достоинства - целеустремлённость, воспитанность, остроумие и т.п., одним словом, вам далеко до него. После таких слов вы не просто останетесь друзьями, а лучшими друзьями. Кстати, с бывшим парнем, рождённым под знаком Весов, можно позже замутить какой-то бизнес – он не подведёт.

Скорпион. Это мстительный знак, поэтому после расставания с ним вас ждёт много «интересного». Его месть изощрённая и коварная. Он её может вынашивать годами, а потом преподнести, например, разругав вас с новым парнем или же подговорив начальство вас уволить. Зато после того, как акт мщения будет совершён, он, счастливый, забудет о вас навсегда. Поэтому переждите, пока он не добьётся желаемой цели, и живите спокойно.

Стрелец. Стрелец после того, как его бросили, не будет биться в истерике и бросаться в ноги. Он уйдёт красиво и с чувством достоинства, если вы что-то нажили общее, то всё останется вам, Стрелец выше материального. Он просто верит, что разрыв – это начало чего-то нового и интересного, поэтому сразу же вступает в следующие отношения.

Козерог. Вы можете спокойно сообщить своей второй половинке о расставании. Он тут же соберёт свои вещи и окунётся в работу. Окружающие даже знать не будут о том, что в его жизни произошли какие-то изменения. Со временем вы даже можете стать партнёрами по бизнесу, он будет вести себя как профессионал, без намёка на прошлые отношения.

Водолей. Этот знак подумает, что ваше расставание – это наказание его за какие-то грехи или проступки. Поэтому не удивляйтесь, если после вашего разрыва вы услышите, что он оказался в секте или же ударился в спорт. Таким образом он совершенствуется для будущих отношений. Кстати, Водолеи могут после обновления снова попытаться вернуться к вам, но, если вы не примете их, то для них это будет не ударом, а сигналом делать себя ещё лучше.

Рыбы. Если вы решили расстаться с Рыбой, то найдите укромное место, где вам никто не помешает, и поговорите по душам, не бойтесь перед ним открыться. Он всё поймёт. Если же вы будете юлить, то это чревато его разочарованием и в нём самом, и в окружающих. Поверьте, сердечный разговор – это лучшее решение, которое, во-первых, его не сломит, а во-вторых, вы в его глазах будете добропорядочным и честным человеком.

Надеемся, что данные рекомендации помогут вам расстаться с парнем легко и безболезненно. Есть большой шанс, что вы даже останетесь друзьями, но это только зависит от его знака Зодиака, так как некоторые, как вы поняли, не готовы прощать и дружить. Любви вам и крепких отношений.