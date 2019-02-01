11 фактов, которые предсказывают, что ваша любовь будет длиться вечно

Вы никогда не задумывались, почему люди влюбляются? Скажете, судьба? На самом деле это не совсем так. Команда учёных во главе с психологом Самантой Джоэл из Университета штата Юта попросила добровольцев заполнить анкеты с их личностными чертами и теми, которые они хотели бы получить в потенциальном партнёре. После их анализа они пришли к выводу, что любовь к кому-то приходит не случайно: оказывается, вторую половинку выбирают, исходя из общих интересов и общих черт характера. Немаловажно, при каких обстоятельствах произошла встреча. Одним словом, существует масса фактов, о которых многие даже и не догадываются, почему люди влюбляются, и притом на века. Об этом подробнее.

Факты, которые говорят о том, что ваша любовь будет длиться вечно

Созданный идеал. Когда партнёр соответствует хотя бы частично придуманным стандартам вашей идеальной второй половинки, то это огромный шанс, что любви никогда не придёт конец. Например, вы всю жизнь мечтали встретить мужчину с голубыми глазами или блондинку с длинными ногами. Увидев объект мечты, мозг даёт сигнал сердцу. Химия сработала. Открытая книга. Если вы живёте рядом, то, скорее всего, многое знаете друг о друге, как хорошее, так и плохое, а значит заранее понимаете, что перед вами за человек. Но важно не только эмоциональное единение, но и физическое. Так учёные выяснили, что студенты, живущие в соседних комнатах, намного чаще становились брачными партнёрами, чем даже те, кто соседствовал этажом ниже. Оказывается, одна из главных причин «любви по-соседски» - это пассивное взаимодействие – короткие встречи во время хождения по коридору, общий санузел, столкновение в дверях и т.п. Первоначально дружеские отношения играют огромную роль в повышении взаимной привлекательности. Противоположности не притягиваются. Нам всё время говорили, что люди с противоположными чертами характера дополняют друг друга, поэтому они и являются идеальными партнёрами. Учёные опровергли этот факт. Они считают, что как раз люди, которые схожи внешне и ментально, быстрее сойдутся и смогут сохранить длительные отношения. Ведь они одинаково чувствуют, одинаково думают, одинаково реагируют на конфликты, проблемы, радости, что значительно облегчает взаимопонимание между ними. Так, мужчина-транжира никогда не поймёт женщину, которая все сбережения прячет в чулок; соответственно, девушка, любительница богемного образа жизни, не оценит скромный образ жизни парня-работяги. Они просто не смогут быть вместе. Искренность. Как утверждают исследователи, если человек открыт в своих чувствах и эмоциях, то у него нет второго дна. Безусловно, не стоит первому встречному рассказывать о своих тайнах, откровенность через край может даже напугать. Но позволить улыбнуться или же признаться в непринуждённой форме о том, что «вечно я забываю, куда деваю ключи от дома, дырявая голова» можно и даже нужно. Таким образом вы показываете, что являетесь таким же обыкновенным человеком, у которого тоже есть недостатки. Это поможет вашему партнёру чувствовать рядом с вами себя проще. Те же, кто любит из своей жизни делать тайну, просто отталкивают от себя. Поэтому мы и выбираем себе в партнёры людей искренних и неподдельных. Социальный статус. Возможно, это кому-то покажется устаревшей точкой зрения, но факт остаётся фактом. Люди ищут вторую половинку из тех, кто чего-то добился в этой жизни. Неважно, он коммерческий директор или же простой слесарь с высокой зарплатой, главное, что человек может обеспечить семью, у него широкий круг знакомств среди влиятельных особ, то есть он имеет вес в обществе. Опасность. Если люди вместе делают что-то опасное, то их начинает тянуть друг к другу словно магнитом. Так, учёные провели эксперимент, во время которого разделили его участников на две группы. Одни пары встречались на широком и красивом мосту, другие же – на высоком, неустойчивом. Им предложили при желании обменяться телефонами. Так вот среди «высотников» желающих узнать номер телефона партнёра оказалось больше. Поэтому и неудивительно, что люди, пережившие что-то вместе – авария, остановка лифта, прыжок с парашютом, сближаются, притом навсегда. «Заражение чувствами». Поразительно, но чем больше мы кому-то нравимся, тем более симпатичен становится нам человек. В его присутствии начинаешь чувствовать себя спокойно и уверенно, ведь наверняка известно, что он посмеётся твоей шутке, поймёт и поддержит, даже если тобой будет допущена оплошность. Влюблённый в вас человек как бы «заражает» своими пылкими чувствами – в вашей паре появляется синхронность во всём: мыслях, словах, действиях, от которой не хочется избавляться. Кружок по интересам. Чем больше у вас общих интересов, тем больше вы притягиваете друг друга. Например, если вы вдруг узнаете, что ваш знакомый любит начинать свой день с чашечки кофе, включив при этом музыку вашей любимой группы, то велика вероятность того, что скоро вы будете вместе. И, чем больше вы будете узнавать привычки, хобби другого человека и видеть схожесть, тем крепче станет ваша любовная связь, ведь вы нашли «своего человека». Эмоциональная подготовка. Чем дольше вы ищете свою любовь, тем легче вам влюбиться в кого-то. Наверняка, у каждого есть подруга или друг, которые якобы закоренелые одиночки, не готовые к отношениям. Но как только в их жизни появляется кто-то, кто обратил на них внимание, проявил заботу, они моментально отвечают взаимностью, притом в трёхкратном размере. Внешние обстоятельства. Довольно часто началом длительных отношений становится внезапная жалоба на начальство или плохую погоду, рассказ о ссоре с соседкой или же о весёлом нраве любимого питомца. И, если по счастливой случайности у вашего собеседника те же проблемы, будьте уверены, между вами однозначно пробежит искра. Запах. Люди могут влюбиться, если почувствуют приятный для них запах. Это может быть определённый парфюм, возможно, им пользовался человек, с которым вы были близки, аромат свежести или же, напротив, сочетание запаха пота и одеколона или духов. С «правильно пахнущим» человеком можно прожить всю жизнь.

Как вы уже поняли, любовь может длиться вечно благодаря таким кажущимся мелочам, как запах, тембр голоса, совместный страх или же общая проблема. Главное, вовремя и к тому «принюхаться» и рассказать о себе.