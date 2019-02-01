Вечерний макияж под зелёное платье: урок пошагово с фото

Сегодня мы выполним лёгкий макияж в свежем зелёном оттенке с деликатным перламутровым переливом. Такой вечерний макияж под зёленое платье можно отнести к варианту смоки только по верхнему веку. Он подойдёт в качестве вечернего, а особенно в качестве макияжа на выпускной.

Для создания вечернего макияжа под зелёное платье вам потребуются:

серо-коричневый карандаш для глаз;

матовые светлые тени в нейтральном оттенке;

перламутровые тени с зелёным переливом;

тёмно-синие тени;

зелёные тени;

светлые перламутровые тени в бирюзовом оттенке;

чёрная подводка;

кисти;

тушь.

Пошаговый урок вечернего макияжа под зелёное платье

Вместо карандаша вы можете использовать абсолютно любую подложку, которая будет стойко фиксировать тени и сделает цвет более насыщенным. Если же вы выбрали карандаш, то он должен быть средний по жёсткости.

Данный тип макияжа отлично подойдёт обладательницам широкого неподвижного века, так как большая тушёвка только усугубит эту ситуацию. Также макияж отлично скорректирует объёмное веко, так как немного его вытянет и затемнит, тем самым убавив объём.

Рисуем острым концом уголок по верхнему веку, тем самым продлевая форму глаза. Первая линия выходит из внешнего уголка и направлена к виску, затем уводим линию в верхнюю складку.

Уводим карандаш до внутренней радужки глаза и полностью заполняем образовавшуюся стрелку.

Теперь границы карандаша необходимо растушевать, что увеличит стрелку, но не выходим за пределы верхней складки. Тушуем плоской кистью верхнюю границу к головке брови, а верхнюю к виску. При этом постоянно соблюдаем изначальную форму .

Чтобы тени на карандашную границу не прилипли, пройдёмся пушистой кистью в светлых матовых тенях.

Теперь верхнюю тушёвку полностью покрываем перламутровыми тенями в зелёном оттенке. Нанесение должно быть плотным, начинаться за 0,5 см до конца тушёвки и после на 0,5 см.

От края стрелочки отступаем несколько миллиметров. По форме наносим самый тёмный синий цвет и тушуем по форме карандаша.

Смешиваем тёмно-синий цвет с зелёным. Мы получим красивый изумрудный перелив. Этим цветом доведите тушёвку до конца карандаша.

Для более плавного перехода и праздничного эффекта используем перламутровые тени в светлом бирюзовом оттенке. Наносим их, начиная с тушёвки до внутреннего уголка глаза.

Слегка выводим перламутровый цвет в область складки.

Закончим работы с верхним веком при помощи стрелки. Тонкой линией ведём её от внутреннего уголка и постепенно утолщаем к внешнему. В итоге заполняем свободное место от карандаша и завершаем стрелочку.

Матовый светлый цвет наносим под бровь. Если нанести перламутровые тени, то может быть перебор и светлые тени только увеличат объём неподвижного века.

Нижнее веко слегка подводим бирюзовым или тёмно-синим оттенком.

Завершаем макияж, прокрашивая ресницы.

Вечерний макияж готов! Он прекрасно подойдёт под зелёное платье.