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Цветной макияж – урок с фото. Как правильно сочетать яркие цвета

Как правильно сочетать яркие цвета? Если вам нужно сделать цветной макияж с яркими тенями или просто того требует ваша душа, то очень важно знать, как правильно их использовать и совмещать оттенки между собой. На примере сегодняшнего макияжа вы увидите, как это легко.

 

цветной макияж как правильно сочетать яркие цвета

 

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Для создания цветного макияжа вам понадобятся:

  • палитра ярких оттенков теней;
  • хайлайтер;
  • золотистые тени с мелкой слюдой;
  • чёрная подводка;
  • тушь;
  • кисти для макияжа.

Урок цветного макияжа «Как правильно сочетать яркие цвета?»

Так как мы будем работать с яркими пигментированными оттенками, нам необходимо, чтобы они отдали свой цвет полностью. Тогда макияж получится насыщенным за счёт подложки. Нанесите праймер на веки, а затем покройте его тональной основой. Равномерно распределите тон по коже век и лица.

 

Нанесите праймер на веки фото 1

 

Нанесите хайлайтер в уголок глаза и под бровь. Это придаст естественное сияние и не переведёт на себя акцент. К тому же, на такую текстуру хайлайтера будет проще тушевать следующие оттенки теней.

 

Нанесите хайлайтер в уголок глаза и под бровь фото 2

 

Начинаем выполнять макияж с нанесения теней на внешний уголок. Заполняем подвижное веко цветовым градиентом от зелёного к оранжевому. Сперва тушуем зелёный практически до середины века. Затем стушёвываем его с жёлтым и уводим цвет в оранжевый. Получается, что мы смешали три оттенка, а получили на несколько больше. Эти цвета все схожи между собой и отлично совмещаются.

 

Тушуем зелёный практически до середины века фото 3

 

Уводим цвет в оранжевый фото 4

 

Оранжевый оттенок уведём в ярко-розовый. Этот цвет совместим с оранжевым, поэтому мы доводим его по неподвижному веку до зелёного.

 

Оранжевый оттенок уведём в ярко-розовый фото 5

 

Аккуратно продолжаем тушёвку над зелёным цветом, не смешивая их между собой. Осторожность проявляем только потому, что при смешивании эти два цвета образуют серый грязный оттенок.

 

Продолжаем тушёвку над зелёным цветом фото 6

 

Зелёный цвет отлично совмещается с фиолетовыми оттенками. Его мы можем получить, смешав между собой розовый и синий. Поэтому дублируем тушёвку розовых теней. Немного затемняем внешний уголок по подвижному веку, тушуя синий цвет на зелёный. Таким образом мы сделали макияж более насыщенным и добавили градиент с синего на зелёный. Уводим хвостик тушёвки к виску, удлиняя его как хотим.

 

Уводим хвостик тушёвки к виску фото 7

 

Если вы захотите сгладить яркие оттенки и сделать их менее насыщенными, можно дополнительно нанести на веки перламутровые золотистые тени с мелкой слюдой. Это придаст дополнительное сияние и сделает макияж более мягким.

 

нанести на веки перламутровые золотистые тени фото 8

 

Подводим середину нижнего века розовыми тенями, стушёвываем с синим, чтобы получить фиолетовый. Соединяем их в одном хвостике. Линия по нижнему веку плавная. Вы можете с лёгкостью использовать готовые фиолетовые тени. Так как в макияже используется розовый цвет, то смешивание с синим получается более чем уместным.

 

Подводим середину нижнего века розовыми тенями фото 9

 

стушёвываем с синим, чтобы получить фиолетовый фото 10

 

Завершаем макияж красивой чёткой стрелкой в чёрном цвете. Из внутреннего уголка стрелка будет тонкая и затем постепенно утолщается к концу ресниц. Хвостик рисуем в том же направлении, в котором уходит тушёвка теней.

 

Рисуем стрелку фото 11

 

Стрелка постепенно утолщается к концу ресниц фото 12

 

С таким макияжем очень эффектно будут смотреться прокрашенные ресницы тушью с определённым подтоном. Так же можно вклеить штучные ресницы в нужных вам оттенках.

 

Красим ресницы фото 13

 

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Шикарный цветной макияж готов!

 

 

Как правильно сочетать яркие цвета, урок с фото

 


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Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:08

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