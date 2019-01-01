Нумерология на сегодня по дате рождения: бесплатный онлайн-расчёт
В жизни каждого бывают важные дни – деловая встреча, свадьба, повышение по службе и т.п., когда просто необходимо, чтобы всё прошло гладко. Поэтому многие и волнуются, а стоит ли на эту дату что-то назначать, как вести себя, чтобы добиться желаемого, что сказать и какое принять решение. Поможет ответить на все эти вопросы ежедневный нумерологический гороскоп – нумерология на сегодня по дате рождения. Для того, чтобы сделать бесплатный онлайн-расчёт, нужно всего лишь ввести ниже дату рождения человека и получить интересующую информацию.
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Что значит эта дата? Нумерология на сегодня по дате рождения.
Сегодня вам нужно быть внимательнее к мнению своих коллег и друзей, так как вы находитесь в периоде слабых вибраций, поэтому ваша интуиция может на этот раз подвести. На данный момент вам нужен внимательный слушатель: с его помощью вы сможете решить как текущие трудности, так и неожиданные ситуации, которых сегодня будет в изобилии. Не самый лучший день и для любовных признаний – получите отказ.
Сегодняшний день идеально подойдёт для налаживания личных отношений. Обязательно воспользуйтесь этим, чтобы установить тесные связи с членами вашей семьи и друзьями. Однако не спешите делать первый шаг, ведь вибрации этого дня показывают, что вы должны позволить тем, кто близок вам, предпринять действия первыми. Кроме этого, сегодня можно начать совместные проекты, обмен мнениями пойдёт не только на пользу новому делу, но и вашим взаимоотношениям. Кстати, если вы не уверены в своих действиях и словах, лучше промолчите: быть слушателем не означает не иметь собственной точки зрения.
Вибрации этого дня не просто сложные, а даже негативные. Однако не стоит паниковать, давние проекты всё же будут постепенно продвигаться. И, хотя сегодняшний день нельзя назвать удачным, всё-таки впереди маячит счастливое будущее, как в личной жизни, так и на профессиональном поприще. Вы сможете начать всё сначала, чтобы исправить допущенные ошибки, но это будет завтра. Сегодня же лучше занять выжидательную позицию.
В этот день вы сможете показать себя как настоящий профессионал в области своей деятельности. Но при условии, что будете терпеливы. А вот на личном фронте могут возникнуть проблемы: семья недовольна вашими постоянными задержками на работе, отъездами и вечным общением по телефону. Назревает грандиозный скандал, скорее всего, лавина недовольства хлынет именно сегодня. Предотвратить её сможет только ваш верный друг. Другого варианта у вас нет, потому что на работе сейчас нужно поскорее брать быка за рога, завтра будет поздно.
Непростой период прошлых дней наконец-то закончился. Но лучше всё равно не браться за новые проекты, пока они не принесут должного результата. Займитесь самообразованием – читайте, изучайте что-то новое, а если есть возможность, то проведите сегодняшний день, путешествуя. Сидение на одном месте может негативно сказаться на будущих планах. В любовных отношениях гармония, однако, не стоит думать, что это навсегда. Вам нужно ещё много работать над взаимоотношениями, чтобы идиллия не была кратковременной.
Успокойтесь, вы сделали всё, что могли. Теперь вам нужно лишь наблюдать, как ваши старания приносят желаемый результат. Сбавьте обороты и отдохните. Сегодняшний день будет полон романтики, интересных знакомств, комплиментов, свиданий. Вы можете в этот день начать новые отношения, есть высокая вероятность того, что они перерастут в большую любовь.
Из-за того, что сегодня ваша энергия будет на минимуме, вы много будете думать, прежде чем действовать. Смиритесь с этим положением дел. Особенно это коснётся профессиональной деятельности. Люди, с которыми вы сотрудничали, в этот раз подведут. Вам же нужно быть бдительнее и активнее, только так вы сможете разрулить сложившуюся ситуацию.
Наступает благоприятный период, особенно это коснётся личной жизни. Вы сможете наконец-то прекратить общение с теми, кто вам был неприятен. Только не делайте это в грубой форме – последствия могут быть разрушительные не только для вас, но и для вашего близкого окружения. В профессиональной деятельности возможны мелкие проблемы, связанные с финансами, но, если вы держите свои счета в порядке, то они быстро решатся.
Сегодня профессиональная жизнь и личная будут перемешаны в единый ком. Вы будете разрываться между семейными проблемами и неприятностями на работе. В итоге не сможете решить ни те, ни другие, если, конечно, не призовёте на помощь верных друзей. Они с лёгкостью справятся со всеми вашими хлопотами. Кстати, не забывайте и о своём прекрасном чувстве юмора – оно вам сегодня как никогда пригодится.
Настал день восстановления дружеских отношений с теми, с кем у вас были проблемы в прошлом из-за надуманных обид. Сегодня они отойдут на второй план и объединение друзей пойдёт только на пользу и бизнесу, и личной жизни. На любовном фронте всё прекрасно – вы сможете порадовать свою вторую половинку, она в долгу не останется. А вот с деньгами могут возникнуть мелкие проблемы, но уже завтра вы сможете от них избавиться благодаря налаженным дружеским отношениям.
Вы не сможете контролировать всё, поэтому не будьте так самоуверенны и часть обязательств всё же переложите на других. Будьте прагматичны и не жертвуйте своей личной жизнью ради бизнеса. У вас ещё есть шанс всё уладить. Обязательно воспользуйтесь им.
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