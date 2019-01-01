В 2019 году любовные отношения выйдут на первое место, так как Свинья - довольно романтичная особа, поэтому многие знаки Зодиака, попав под её влияние, наконец-то решатся на кардинальные перемены в личной жизни: кто-то примет решение признаться в своих чувствах, а кто-то ответит на слова любви. Желаете узнать, кого Свинка наградит самым романтичным любовным признанием? Астрологи с удовольствием ответят на этот вопрос. Оказывается, только 7 знаков Зодиака получат признание в любви в 2019 году.

Знаки, которым признаются в чувствах в год Свиньи

Лев. Вы прирождённый соблазнитель, ваше очарование и обаяние зашкаливают. Поэтому и не удивительно, что именно вам признаются в своих чувствах так, что вы будете готовы плакать от счастья. Только не думайте, что сможете узнать об этом заранее, ваша интуиция может на этот раз подвести. Ведь в 2019 году вы будете настолько заняты работой, что, как говорится, буквально в рабочей одежде и не отходя от станка придётся принимать любовное признание. Но это как раз вас больше всего удивит и покорит. Дева. В этом году вы будете пользоваться вниманием у противоположного пола, поэтому 2019 год подарит вам множество любовных связей, но будет среди них одна – примечательная. Вам даже придётся ущипнуть себя, чтобы поверить в это. Только не щипайте сильно больно, иначе потом придётся ломать голову, как загримировать синяки. Ведь после такого признания вас ждёт ночь любви и страсти. Весы. Вы прошли через сложный период в отношениях со второй половинкой, поэтому для вас признание в любви будет не просто удивительным, но и неожиданным. Ведь вы даже не надеялись, что ваш партнёр наконец-то наберётся смелости и решится на такой серьёзный шаг. К тому же, это событие произойдёт в оригинальном или экзотическом месте. Этот сюрприз вы никогда не забудете. Скорпион. 2019 год принесёт вам море сюрпризов, в том числе и в личной жизни. Ваша вторая половинка готова признаться в своих чувствах, но только при условии, что будет уверена в том, что вы ответите взаимностью. Поэтому, если в ваших планах есть пункт – перевести отношения с партнёром на новый уровень, то будьте ласковее, нежнее и покладистее с ним. Стрелец. Ваша личная жизнь в год Свиньи будет довольно непростой, но всё же к одиноким представителям этого знака любовь постучится в двери, которые не должны быть закрыты для любящего человека. Если вы упустите этот шанс, будете сильно жалеть после. Проявите благоразумие, перестаньте прятаться от того, кто ради вас готов на всё, разрешите себя любить. Козерог. Звёзды сулят вам любовь с первого взгляда и удивительное признание в любви. После него вы осознаете, что просто не понимали, что такое любить и быть любимой. Ваше сердце начнёт биться быстрее. Вы узнаете, что такое счастье. Рыбы. Возможно, это вас шокирует, но в 2019 году вам признается в любви тот человек, которого вы давно знали, но даже не догадывались о его чувствах. Он всегда пытался сказать вам о своём истинном отношении, но вы просто не давали ему это сделать, ведя себя с ним властно и самоуверенно. Наконец-то он наберётся силы и уверенности и совершит огромный подвиг – устроит вам незабываемое романтичное свидание, во время которого вы и узнаете то, о чём он так давно молчал.

Наверняка каждый из нас хочет, чтобы ради него шли на подвиги, совершали глупости и покоряли вершины. И, скорее всего, многие влюблённые так и делают. Но, даже если ваш любимый человек просто обнимет и признается в своих чувствах, то это тоже очень приятно и романтично. Правда, не всем судьба готовит такой подарок. Так, только 7 знаков Зодиака получат признание в любви в 2019 году, но какое… О таком только можно мечтать.