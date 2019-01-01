Вечерний макияж глаз под бирюзовое платье: урок с фото

В этом мастер-классе мы выполним вечерний макияж под бирюзовое платье, который будет ярким и насыщенным. Он подойдёт для вечернего выхода, фотосессий и для сцены. Смотрите урок вечернего макияжа для голубых глаз с пошаговыми фото, который прекрасно подойдёт под бирюзовое платье.

Для создания макияжа под бирюзовое платье вам понадобятся:

бирюзовые тени;

яркие сине-бирюзовые тени;

чёрные тени;

ярко-розовые тени;

синяя и чёрная подводки;

хайлайтер;

чёрный каял;

тушь для ресниц;

тональная основа;

кремовый хайлайтер-основа;

тени для бровей;

кисти для макияжа.

Урок вечернего макияжа под бирюзовое платье пошагово с фото

Для того, чтобы макияж выглядел профессионально и перламутровые тени полностью смогли передать всю свою красоту и переливы, необходимо выполнить правильную подложку. Очистите кожу, нанесите базу под макияж. Тональной основой покройте кожу век и лица. Прорисуйте бровь. Затем нанесите кремовую основу-хайлайтер, которая имеет липкую текстуру, и растушуйте границы.

Сухим хайлайтером покройте зону под бровью и внутренний уголок глаза. Это придаст дополнительное свечение и выровняет тон кожи в этих участках.

Слегка отступаем от внутреннего уголка и наносим на веко бирюзовые тени. Заполняем цветом до верхней складки. Таким же образом симметрично наносим тени на нижнее веко. Границу слегка растушёвываем.

На середину века наносим бирюзово-синий цвет теней. Стушёвываем его со светлым бирюзовым и дублируем по нижнему веку.

Чёрными тенями заполняем внешний уголок глаза. Сначала наносим от верхнего ресничного ряда по направлению к головке брови. При этом мы смешиваем чёрный оттенок с бирюзово-синим цветом. Таким же образом покрываем нижнее веко чёрным цветом и выводим лепесток во внешнем уголке, который направлен к виску.

Эту чёрную границу необходимо хорошо растушевать, чтобы не было чёткого перехода. Тушевать будем при помощи ярко-розовых теней, выводя яркий фиолетовый, который получится за счёт смешивания чёрного и розового оттенков. Набираем тени на кисть и начинаем тушевать, заходя на чёрную границу.

Внешнюю тушёвку нужно смягчить при помощи сухого хайлайтера, который наносили под бровь и уголок глаза.

Дополним без того яркий макияж синей стрелкой. Ведём кистью тонкую линию из внутреннего уголка и заводим чуть дальше зрачка. Постепенно расширяем стрелку, направляясь ко внешнему уголку. С середины века дублируем стрелку чёрным цветом и в месте соединения двух оттенков смешиваем их, чтобы получить плавный переход из синего в чёрный. Уводим чёрный цвет в тени.

Обязательно украсим нижнее веко и слизистую. Покрываем межресничный ряд чёрным каялом. Таким же образом наносим карандаш на слизистую. Поэтому лучше всего взять водостойкий каял, который также послужит основой для теней.

Самый светлый бирюзовый оттенок, который использовали в макияже, наносим на середину слизистой очень маленькой кистью. Предварительно тени лучше всего сдуть, чтобы лишнее не попало в глаза.

Красим ресницы тушью.

При желании можно использовать яркую тушь, чтобы завершить образ в цвете электрик.