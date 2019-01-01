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Вечерний макияж глаз под бирюзовое платье: урок с фото

В этом мастер-классе мы выполним вечерний макияж под бирюзовое платье, который будет ярким и насыщенным. Он подойдёт для вечернего выхода, фотосессий и для сцены. Смотрите урок вечернего макияжа для голубых глаз с пошаговыми фото, который прекрасно подойдёт под бирюзовое платье.

 

вечерний макияж под бирюзовое платье для голубых глаз для фотосессий

 

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Для создания макияжа под бирюзовое платье вам понадобятся:

  • бирюзовые тени;
  • яркие сине-бирюзовые тени;
  • чёрные тени;
  • ярко-розовые тени;
  • синяя и чёрная подводки;
  • хайлайтер;
  • чёрный каял;
  • тушь для ресниц;
  • тональная основа;
  • кремовый хайлайтер-основа;
  • тени для бровей;
  • кисти для макияжа.

Урок вечернего макияжа под бирюзовое платье пошагово с фото

Для того, чтобы макияж выглядел профессионально и перламутровые тени полностью смогли передать всю свою красоту и переливы, необходимо выполнить правильную подложку. Очистите кожу, нанесите базу под макияж. Тональной основой покройте кожу век и лица. Прорисуйте бровь. Затем нанесите кремовую основу-хайлайтер, которая имеет липкую текстуру, и растушуйте границы.

 

Нанесите базу под макияж фото 1

 

Сухим хайлайтером покройте зону под бровью и внутренний уголок глаза. Это придаст дополнительное свечение и выровняет тон кожи в этих участках.

 

Сухим хайлайтером покройте внутренний уголок глаза фото 2

 

Сухим хайлайтером покройте зону под бровью фото 3

 

Слегка отступаем от внутреннего уголка и наносим на веко бирюзовые тени. Заполняем цветом до верхней складки. Таким же образом симметрично наносим тени на нижнее веко. Границу слегка растушёвываем.

 

наносим на веко бирюзовые тени фото 4

 

На середину века наносим бирюзово-синий цвет теней. Стушёвываем его со светлым бирюзовым и дублируем по нижнему веку.

 

наносим бирюзово-синий цвет теней фото 5

 

Чёрными тенями заполняем внешний уголок глаза. Сначала наносим от верхнего ресничного ряда по направлению к головке брови. При этом мы смешиваем чёрный оттенок с бирюзово-синим цветом. Таким же образом покрываем нижнее веко чёрным цветом и выводим лепесток во внешнем уголке, который направлен к виску.

 

Чёрными тенями заполняем внешний уголок глаза фото 6

 

Эту чёрную границу необходимо хорошо растушевать, чтобы не было чёткого перехода. Тушевать будем при помощи ярко-розовых теней, выводя яркий фиолетовый, который получится за счёт смешивания чёрного и розового оттенков. Набираем тени на кисть и начинаем тушевать, заходя на чёрную границу.

 

Тушевать будем при помощи ярко-розовых теней фото 7

 

начинаем тушевать, заходя на чёрную границу фото 8

 

Внешнюю тушёвку нужно смягчить при помощи сухого хайлайтера, который наносили под бровь и уголок глаза.

 

Внешнюю тушёвку нужно смягчить фото 9

 

Дополним без того яркий макияж синей стрелкой. Ведём кистью тонкую линию из внутреннего уголка и заводим чуть дальше зрачка. Постепенно расширяем стрелку, направляясь ко внешнему уголку. С середины века дублируем стрелку чёрным цветом и в месте соединения двух оттенков смешиваем их, чтобы получить плавный переход из синего в чёрный. Уводим чёрный цвет в тени.

 

Дополним без того яркий макияж синей стрелкой фото 10

 

Уводим чёрный цвет в тени фото 11

 

Обязательно украсим нижнее веко и слизистую. Покрываем межресничный ряд чёрным каялом. Таким же образом наносим карандаш на слизистую. Поэтому лучше всего взять водостойкий каял, который также послужит основой для теней.

 

Покрываем межресничный ряд чёрным каялом фото 12

 

Самый светлый бирюзовый оттенок, который использовали в макияже, наносим на середину слизистой очень маленькой кистью. Предварительно тени лучше всего сдуть, чтобы лишнее не попало в глаза.

 

светлый бирюзовый оттенок, наносим на середину слизистой фото 13

 

Красим ресницы тушью.

 

Красим ресницы тушью фото 14

 

При желании можно использовать яркую тушь, чтобы завершить образ в цвете электрик.

 

Вечерний макияж глаз под бирюзовое платье: урок с фото

 

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Как сделать вечерний макияж глаз под бирюзовое платье

 

Как сделать вечерний макияж под бирюзовое платье для голубых глаз для фотосессий

 


 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Вчера, 08:06

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