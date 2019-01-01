3 совета, как стать счастливым по знаку Зодиака

Все мы хотим быть удачливыми, но не у всех это получается. На помощь пришли астрологи, выяснив, что нравится людям, рождённым под определённым зодиакальным знаком, настолько, что делает их довольными своей жизнью. Они решили дать по 3 совета, как стать счастливыми по знаку Зодиака, которые к тому же помогут избежать жизненных ошибок, мешающих достичь желаемой цели.

Советы по приобретению счастья для каждого знака Зодиака



Овен

Сосредоточьтесь на личных проблемах, которые желательно тут же решать, а не откладывать на завтра, прикрываясь работой, домашними хлопотами, длительной поездкой (Овен найдёт массу причин, чтобы этого не делать). Учитесь медитировать. На самом деле медитация нужна всем, но этому знаку особенно, потому что со своим беспокойным характером они не могут просто сидеть и расслабляться. Они постоянно что-то додумывают, тем самым создавая себе и окружающим проблемы, чтобы потом их стойко преодолевать. Постарайтесь делать добрые дела для других, притом искренне. Сначала это будет сложно, так как Овен тяжело отдаёт от чистого сердца, но, возможно, постепенно у вас получится.

Телец

Больше слушайте – меньше говорите. Не стоит раскрываться перед всеми. Это не всегда идёт на пользу. Примите тот факт, что вы не можете контролировать чувства других. Мы все разные. Найдите то, что сделает именно вас счастливым: читайте книги, посещайте курсы по изучению иностранных языков, откажитесь от общения с неприятными вам людьми или сведите его к минимуму. Не бойтесь никого обидеть своим отказом. Поверьте, если вы скажете «нет», люди не станут к вам хуже относиться.

Близнецы

Когда вы чувствуете, что расстроены, не скрывайте этого. Поговорите об этом со своим близким другом, посетите психотерапевта, сделайте запись в дневнике. Это поможет, во-первых, найти скорое решение проблемы, из-за которой вы огорчены, а во-вторых, больше не допускать прежних ошибок. Делайте людям приятное. Вы можете послать открытку с тёплыми пожеланиями сослуживцу или же просто так позвонить однокласснику, с которым просидели несколько лет за одной партой. Или же угостите соседа по тамбуру чашечкой кофе. Избавьтесь от своего страха быть в обществе белой вороной. Научитесь искренне восторгаться поступками других, не завидовать успехам приятелей, а радоваться им. Вам начнут доверять, мир станет ярче и добрее.

Рак

Учитесь прощать по-настоящему. Это не означает сделать вид, что вы не обиделись, а делать это искренне, выгнать гнев из души, из тела и своего сердца. Поверьте, вы почувствуете себя намного счастливее. Найдите такое занятие, которое поможет вам выпустить пар. Это может быть йога или же пробежка, бокс или скалолазание, танцы или прыжки. Необязательно заниматься ежедневно, вам позволительно и раз в неделю. Вам нужно хотя бы иногда впускать в своё окружение тех, кто кардинально отличается от вас своими жизненными взглядами и целями, интеллектом, хобби и другим. Они вас многому научат.

Лев

Учитесь новому, это может пригодиться в будущем. Сблизьтесь с коллегой, с которым раньше вы не общались. По возможности запомните дату важного для него события, например, рождения ребёнка, и сделайте в этот день ему сюрприз. Он это оценит, а у вас появится ещё один человек, который будет вас любить и уважать. Будьте щедры не только по отношению к другим, но и к себе. Устройте шопинг, сходите в ресторан и закажите дорогое блюдо для себя любимого или же просто отправьтесь в спа-салон и расслабьтесь.

Дева

За полчаса до сна уберите свой мобильный телефон куда подальше. Поверьте, если что-то и случится, вы всё равно ночью ничего не сделаете, а так хотя бы поспите. Найдите три вещи, которые вам помогут чувствовать себя спокойно и расслабленно не на короткое время – вечеринки, алкоголь или шопинг, а на более долгий срок. Например, вы можете начать правильно питаться здоровой пищей или же ввести в привычку вечерние прогулки. Это вас действительно успокоит. Учитесь отличать искренних друзей от тех, кто рядом с вами только из-за меркантильных целей. Дарите первым своё время и делайте сюрпризы, от вторых постарайтесь как можно быстрее избавиться.

Весы

Когда вы встречаетесь со своими друзьями или приятелями, уберите свой телефон подальше. Поверьте, если вы какое-то время не будете знать, что написала ваша коллега в своем статусе, мир не рухнет. Зато вы это время проведёте намного веселее и радостнее, чем с телефоном в руках. Перестаньте заниматься самокопанием. Проблему вы этим не решите, зато доведёте себя до нервного срыва. Получайте информацию не со слов друзей и родственников, а изучайте её сами. Чтобы узнать сегодняшние новости в стране, вам хватит и пяти-десяти минут, изучить тенденции в мире моды - и того меньше, а на чтение книги можно выделить полчаса в день. Зато у вас будет своё собственное мнение, а это поможет принимать самостоятельные взвешенные решения, ни на кого не надеясь.

Скорпион

Вам нужно всеми силами стараться избавиться от чувства ревности, иначе вы испортите жизнь и себе, и своей второй половинке. Также научитесь быть более открытыми с людьми, ваша таинственность даже пугает. Помогут в этом книги, терапия и беседа с друзьями. Перестаньте постоянно сидеть в социальных сетях. Реальный мир не менее прекрасен. Никто не говорит, чтобы полностью от них отказаться, нужно лишь сократить время пребывания в них. Найдите хобби, которое не будет связано с работой, и посвящайте ему хотя бы час в неделю.

Стрелец

Напишите в начале месяца список вещей, которые вы хотели бы сделать в течение 30 дней, а в конце сравните, что получилось, а что – нет. Так вам будет проще в будущем ориентироваться, что для вас досягаемо, а что так и останется мечтой. Отвечайте за свои слова и действия перед своими близкими людьми. Так вам будет сложнее отказаться от запланированного. Станьте организованней. Начните с мелких привычек, например, перестаньте вечно опаздывать, постепенно это перерастёт в приятное постоянство.

Козерог

Надо научиться расслабляться после работы. Если вы найдёте верный способ расслабления, то очень скоро научитесь быть отдохнувшим даже после тяжёлого рабочего дня. Прекратите отвечать на рабочие сообщения после семи вечера. Уделите свободное время себе и своим близким. Вам нужно периодически заниматься волонтёрской деятельностью. Вы снова почувствуете себя нужным другим людям не как начальник, не как мать, не как соседка, у которой можно попросить в долг, а как простой человек.

Водолей

Не забывайте о своих близких, постарайтесь чаще интересоваться их проблемами. Вы узнаете, что у них их не меньше, чем у вас, а у некоторых даже больше. Осмотритесь вокруг. Улыбнитесь прохожему, помогите зайти матери с ребёнком в общественный транспорт, подмигните малышу, едущему с вами в маршрутке. Вы прямо почувствуете, как на душе станет намного теплее. Вы давно мечтали оказать кому-нибудь гуманитарную помощь. Не откладывайте это желание на потом.

Рыбы

Приняв какое-то решение, попробуйте не обсуждать его с другими, вас обязательно отговорят. Делайте то, что хотите, у вас всё получится. Учитесь наслаждаться жизнью. Она прекрасна, даже если вокруг не всё так радужно, как вам бы хотелось. Научитесь говорить людям о своих обидах. Поверьте, впредь они будут корректнее по отношению к вам.

Как видите, чтобы быть счастливым, нужно совсем немного – лишь позитивно относиться к жизни и быть самим собой.