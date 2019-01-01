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3 совета, как стать счастливым по знаку Зодиака
Все мы хотим быть удачливыми, но не у всех это получается. На помощь пришли астрологи, выяснив, что нравится людям, рождённым под определённым зодиакальным знаком, настолько, что делает их довольными своей жизнью. Они решили дать по 3 совета, как стать счастливыми по знаку Зодиака, которые к тому же помогут избежать жизненных ошибок, мешающих достичь желаемой цели.
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Советы по приобретению счастья для каждого знака Зодиака
Овен
- Сосредоточьтесь на личных проблемах, которые желательно тут же решать, а не откладывать на завтра, прикрываясь работой, домашними хлопотами, длительной поездкой (Овен найдёт массу причин, чтобы этого не делать).
- Учитесь медитировать. На самом деле медитация нужна всем, но этому знаку особенно, потому что со своим беспокойным характером они не могут просто сидеть и расслабляться. Они постоянно что-то додумывают, тем самым создавая себе и окружающим проблемы, чтобы потом их стойко преодолевать.
- Постарайтесь делать добрые дела для других, притом искренне. Сначала это будет сложно, так как Овен тяжело отдаёт от чистого сердца, но, возможно, постепенно у вас получится.
Телец
- Больше слушайте – меньше говорите. Не стоит раскрываться перед всеми. Это не всегда идёт на пользу.
- Примите тот факт, что вы не можете контролировать чувства других. Мы все разные.
- Найдите то, что сделает именно вас счастливым: читайте книги, посещайте курсы по изучению иностранных языков, откажитесь от общения с неприятными вам людьми или сведите его к минимуму. Не бойтесь никого обидеть своим отказом. Поверьте, если вы скажете «нет», люди не станут к вам хуже относиться.
Близнецы
- Когда вы чувствуете, что расстроены, не скрывайте этого. Поговорите об этом со своим близким другом, посетите психотерапевта, сделайте запись в дневнике. Это поможет, во-первых, найти скорое решение проблемы, из-за которой вы огорчены, а во-вторых, больше не допускать прежних ошибок.
- Делайте людям приятное. Вы можете послать открытку с тёплыми пожеланиями сослуживцу или же просто так позвонить однокласснику, с которым просидели несколько лет за одной партой. Или же угостите соседа по тамбуру чашечкой кофе. Избавьтесь от своего страха быть в обществе белой вороной.
- Научитесь искренне восторгаться поступками других, не завидовать успехам приятелей, а радоваться им. Вам начнут доверять, мир станет ярче и добрее.
Рак
- Учитесь прощать по-настоящему. Это не означает сделать вид, что вы не обиделись, а делать это искренне, выгнать гнев из души, из тела и своего сердца. Поверьте, вы почувствуете себя намного счастливее.
- Найдите такое занятие, которое поможет вам выпустить пар. Это может быть йога или же пробежка, бокс или скалолазание, танцы или прыжки. Необязательно заниматься ежедневно, вам позволительно и раз в неделю.
- Вам нужно хотя бы иногда впускать в своё окружение тех, кто кардинально отличается от вас своими жизненными взглядами и целями, интеллектом, хобби и другим. Они вас многому научат.
Лев
- Учитесь новому, это может пригодиться в будущем.
- Сблизьтесь с коллегой, с которым раньше вы не общались. По возможности запомните дату важного для него события, например, рождения ребёнка, и сделайте в этот день ему сюрприз. Он это оценит, а у вас появится ещё один человек, который будет вас любить и уважать.
- Будьте щедры не только по отношению к другим, но и к себе. Устройте шопинг, сходите в ресторан и закажите дорогое блюдо для себя любимого или же просто отправьтесь в спа-салон и расслабьтесь.
Дева
- За полчаса до сна уберите свой мобильный телефон куда подальше. Поверьте, если что-то и случится, вы всё равно ночью ничего не сделаете, а так хотя бы поспите.
- Найдите три вещи, которые вам помогут чувствовать себя спокойно и расслабленно не на короткое время – вечеринки, алкоголь или шопинг, а на более долгий срок. Например, вы можете начать правильно питаться здоровой пищей или же ввести в привычку вечерние прогулки. Это вас действительно успокоит.
- Учитесь отличать искренних друзей от тех, кто рядом с вами только из-за меркантильных целей. Дарите первым своё время и делайте сюрпризы, от вторых постарайтесь как можно быстрее избавиться.
Весы
- Когда вы встречаетесь со своими друзьями или приятелями, уберите свой телефон подальше. Поверьте, если вы какое-то время не будете знать, что написала ваша коллега в своем статусе, мир не рухнет. Зато вы это время проведёте намного веселее и радостнее, чем с телефоном в руках.
- Перестаньте заниматься самокопанием. Проблему вы этим не решите, зато доведёте себя до нервного срыва.
- Получайте информацию не со слов друзей и родственников, а изучайте её сами. Чтобы узнать сегодняшние новости в стране, вам хватит и пяти-десяти минут, изучить тенденции в мире моды - и того меньше, а на чтение книги можно выделить полчаса в день. Зато у вас будет своё собственное мнение, а это поможет принимать самостоятельные взвешенные решения, ни на кого не надеясь.
Скорпион
- Вам нужно всеми силами стараться избавиться от чувства ревности, иначе вы испортите жизнь и себе, и своей второй половинке. Также научитесь быть более открытыми с людьми, ваша таинственность даже пугает. Помогут в этом книги, терапия и беседа с друзьями.
- Перестаньте постоянно сидеть в социальных сетях. Реальный мир не менее прекрасен. Никто не говорит, чтобы полностью от них отказаться, нужно лишь сократить время пребывания в них.
- Найдите хобби, которое не будет связано с работой, и посвящайте ему хотя бы час в неделю.
Стрелец
- Напишите в начале месяца список вещей, которые вы хотели бы сделать в течение 30 дней, а в конце сравните, что получилось, а что – нет. Так вам будет проще в будущем ориентироваться, что для вас досягаемо, а что так и останется мечтой.
- Отвечайте за свои слова и действия перед своими близкими людьми. Так вам будет сложнее отказаться от запланированного.
- Станьте организованней. Начните с мелких привычек, например, перестаньте вечно опаздывать, постепенно это перерастёт в приятное постоянство.
Козерог
- Надо научиться расслабляться после работы. Если вы найдёте верный способ расслабления, то очень скоро научитесь быть отдохнувшим даже после тяжёлого рабочего дня.
- Прекратите отвечать на рабочие сообщения после семи вечера. Уделите свободное время себе и своим близким.
- Вам нужно периодически заниматься волонтёрской деятельностью. Вы снова почувствуете себя нужным другим людям не как начальник, не как мать, не как соседка, у которой можно попросить в долг, а как простой человек.
Водолей
- Не забывайте о своих близких, постарайтесь чаще интересоваться их проблемами. Вы узнаете, что у них их не меньше, чем у вас, а у некоторых даже больше.
- Осмотритесь вокруг. Улыбнитесь прохожему, помогите зайти матери с ребёнком в общественный транспорт, подмигните малышу, едущему с вами в маршрутке. Вы прямо почувствуете, как на душе станет намного теплее.
- Вы давно мечтали оказать кому-нибудь гуманитарную помощь. Не откладывайте это желание на потом.
Рыбы
- Приняв какое-то решение, попробуйте не обсуждать его с другими, вас обязательно отговорят. Делайте то, что хотите, у вас всё получится.
- Учитесь наслаждаться жизнью. Она прекрасна, даже если вокруг не всё так радужно, как вам бы хотелось.
- Научитесь говорить людям о своих обидах. Поверьте, впредь они будут корректнее по отношению к вам.
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Как видите, чтобы быть счастливым, нужно совсем немного – лишь позитивно относиться к жизни и быть самим собой.
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