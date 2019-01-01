Вечерний макияж смоки айс для голубых глаз: урок пошагово с фото

В этом мастер-классе мы выполним модный и очень насыщенный стойкий вечерний макияж смоки айс для голубых глаз на основе перламутровых текстур. Не бойтесь слова «перламутровый», так как, если знать азы работы и нанесения таких теней, можно создать первоклассный макияж.

Вечерний макияж смоки айс для голубых глаз

Также вам понадобятся качественные продукты, от которых зависит цветопередача и насыщенность макияжа смоки айс для голубых глаз, а именно:

кремовые тени в сером оттенке;

два оттенка синих перламутровых теней;

серебристые тени;

чёрные тени;

каял;

тушь;

чёрная подводка;

кисти.

Урок вечернего макияжа смоки айс для голубых глаз пошагово с фото

Перед созданием такого макияжа стоит всего лишь очистить кожу и покрыть её лёгким слоем тональной основы. Если ваши кремовые тени не водостойкие, то стоит нанести базу под тени. По жирной текстуре тона кремовые тени лучше тушуются. Так как они имеют свойство быстро высыхать, то работаем с каждым глазом отдельно до конца, а не поэтапно. Не забудьте навести красивую натуральную бровь.

Для мастер-класса были выбраны серые водостойкие тени с голубоватым переливом. Так же можно использовать кремовые тени абсолютно в любом оттенке, что будет открывать новые цвета в ваших рассыпчатых тенях. С чёрной подложкой цвет будет более насыщенным.

Наносим кремовую текстуру на всё подвижное веко. Тушуем до складки и прокрашиваем нижнее веко. Соединяем тени на веках в один уголок. При необходимости можно помочь себе пальцем растушевать границы. От тепла кремовые тени лучше всего тушуются.

Начнём наносить сухие текстуры со светлого оттенка на яблочко. При помощи широкой кисти наносим их на центр подвижного века наискось. Тени нужно вбивать, а не растирать по веку.

При помощи серебристых теней украшаем уголок глаза и немного их же наносим на зону под бровью.

Подберём более тёмный оттенок синих теней и нанесём его полностью во внешний уголок глаза. Полностью повторяем тушёвку кремовых теней. Продолжаем вбивать и на нижнее веко. Смешиваем тёмный оттенок со светлым.

Так как граница у нас получается довольно чёткая, то необходимо сделать её более размытой и дымчатой. Набираем светлый синий оттенок теней на пушистую кисть и проходимся ею по границе.

Чтобы макияж был более насыщенным, добавим в него чёрный цвет. Ведём по верхнему веку чёрную стрелочку и сразу же тушуем её. Заполняем внешний уголок чёрными тенями и делаем плавный переход на синий цвет. Повторяем всю тушёвку кремовых теней.

На слизистую аккуратно наносим кремовые тени и сразу же от уголка глаза до середины наносим чёрные тени, а до внешнего уголка наносим тёмно-синий перламутр.

Скорее всего полностью закрасить ресничный ряд не получится, поэтому межресничный ряд мы прокрашиваем чёрным каялом. Красим тушью ресницы.

Только после окрашивания ресниц мы можем убрать лишние блёстки и осыпавшиеся тени на коже. Убираем их при помощи кисти или ватного диска, если осыпалось слишком много. После этого наносим консилер на зону под глазами и снова легко тонируем кожу.