Соблазнительный яркий макияж для тёмных волос и голубых глаз: урок пошагово с фото

В этом уроке мы рассмотрим яркий макияж для тёмных волос и голубых глаз, о котором, возможно, мечтают многие девушки, но не знают как правильно и красиво накрасить. Этот макияж очень соблазнителен, он увеличивает глаза и делает их более выразительными. Также он подойдёт как для вечернего, так и для свадебного образа.

Для создания макияжа для тёмных волос и голубых глаз вам понадобятся:

светло- и тёмно-коричневые тени;

ярко-голубые тени;

чёрная подводка;

тушь;

светлые тени в уголок глаза;

кисти.

Урок соблазнительного макияжа для тёмных волос и голубых глаз пошагово

Для такого вида макияжа лучше как следует подготовить веко. А именно: на очищенную кожу наносим базу под тени. Это нужно для того, чтобы тени не отпечатывались на веке. Особенно это касается обладательниц немного нависшего века или тех, у кого есть складки. После того, как база впиталась, наносим тонким слоем тональную основу и фиксируем всё пудрой или тенями в светлом оттенке. Это нужно для того, чтобы основной цвет хорошо тушевался.

Начнём макияж с прорисовки верхней детали в складке века. Где именно будет находиться эта деталь, вы сможете понять, если будете смотреть на себя в зеркало с ровной головой. Если у вас ярко выражена складка, веки без складок и верхнее веко не нависает, то сразу понятно, что тень будет идти из глубины впадины. Если веко нависшее или со складками, то тень будет идти из глубины складки.

Сначала прорисовываем насыщенную линию тёмно-коричневым цветом. Тушуем эту линию, набирая на кисть тени. Уводим к виску тушёвку, форма которой будет идентична форме нижнего изгиба брови.

Для того, чтобы переход был более плавным, а макияж натуральным, по краю тушёвки пройдёмся светло-коричневым оттенком теней. Это создаст красивый градиент.

Интенсивно подводим нижнее веко сначала тёмно-коричневым цветом, а затем светлым оттенком завершаем тушёвку. Соединяем хвостик нижнего и верхнего века в одной точке, которая будет направлена к виску. В середине на подвижном веке образовалось пространство, которое напоминает широкую светлую стрелку. Именно этого мы изначально и добивались. Очищаем подвижное веко от осыпавшихся теней.

Уголок и зону под бровью украшаем светлыми тенями, чтобы сделать блики.

Для выполнения следующего этапа вы можете подобрать абсолютно любой цвет теней. Особенно, если это касается свадебного макияжа, то можно выбрать нежный персиковый, бежевый и другие похожие оттенки. Наносим их на всё свободное место и аккуратно прорабатываем зону тонкой стрелочки.

Зону роста ресниц мы также не можем оставить без внимания. Рисуем тонкую чёрную стрелку, чтобы придать взгляду глубину.

Для дополнительного эффекта подводим слизистую таким же цветом. Если у вас стойкие тени, то можно обойтись только ими. Можно нанести предварительно карандаш, а затем тени. Или же сразу нанести карандаш или подводку в нужном цвете.

Красим ресницы тушью.

Соблазнительный яркий макияж для тёмных волос и голубых глаз готов!