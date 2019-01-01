Синий макияж для карих глаз: урок пошагово с фото
В этом мастер-классе вы узнаете, как подчеркнуть красоту карих глаз при помощи контрастного и насыщенного синего цвета теней. Глаза становятся ещё выразительнее, а взгляд эффектнее. Смотрите урок синего макияжа для карих глаз с пошаговыми фотографиями.
Для создания синего макияжа для карих глаз вам понадобятся:
- синяя подводка;
- синие тени;
- коричневые тени в двух оттенках (светлее и темнее);
- матовые тени под цвет кожи;
- чёрный каял;
- чёрные тени;
- чёрная подводка;
- тушь для ресниц;
- кисти.
Урок синего макияжа для карих глаз с пошаговыми фото
Слегка тонируем кожу и рисуем красивую бровь, подходящую для вечернего макияжа. Так как мы будем наносить подводку в качестве подложки, то нет необходимости наносить пудру для фиксации тона. После выполнения макияжа снимите осыпавшиеся тени, нанесите консилер и повторный слой тональной основы.
Вместо синей подводки вы можете использовать кремовые тени или карандаш. Главное, чтобы текстура была липкой и стойкой. Наносим подводку на всё подвижное веко, а границу растушёвываем очень легко, чтобы не выходить за пределы верхней складки. Выводим небольшой хвостик, который продлевает подвижное веко и направлен к виску. В итоге эта деталь напоминает широкую стрелочку.
Пока подводка не подсохла, наносим сухие синие тени очень интенсивным и плотным слоем. За счёт синей подводки цвет теней станет насыщенным.
Прорисовываем верхнюю складку тёмно-коричневыми тенями. Сначала она будет чёткой, так как нужно создать чёткую границу. Дальше понемногу тушуем тени к брови вверх и к виску. Тушёвку дублируем при помощи более светлых теней, чтобы переход был плавным. Тушёвкой продолжаем направление внешней стрелочки.
Под бровь нанесите матовые тени под цвет кожи, чтобы сделать неподвижное веко более ухоженным и не перегрузить светлым перламутром.
На нижнее веко нанесите светло-коричневый оттенок и соедините с хвостиком верхней детали. Тушёвка должна покрывать всё нижнее веко.
От внутреннего уголка ведём чёрную стрелочку подводкой. Если у вас маленькое подвижное веко, то сделайте стрелку потоньше. Если же веко открытое, то можете экспериментировать с толщиной стрелки.
Приблизительно от зрачка стрелку постепенно расширяем и повторяем форму тушёвки, дорисовывая хвостик в направлении виска.
Оставлять нижнее веко менее интенсивным для такого макияжа и цвета глаз будет не совсем уместно. Поэтому по нижнему веку мы добавим чёрный цвет. Прокрашиваем слизистую чёрным каялом и добавляем карандаш в межресничный ряд, слегка растушёвывая.
Добавляем чёрные тени по тушёвке карандаша и уводим этот цвет в светло-коричневый. Доводим чёрный цвет до конца стрелки, постепенно растворяя оттенок.
Прокрашиваем интенсивно ресницы и тем самым завершаем макияж глаз.
Очистите кожу под глазами, сняв осыпавшиеся тени. Нанесите консилер, чтобы скрыть тёмные круги под глазами, и продублируйте слой тональной основы. В завершение наносим румяна и помаду.
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