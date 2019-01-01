Синий макияж для карих глаз: урок пошагово с фото

В этом мастер-классе вы узнаете, как подчеркнуть красоту карих глаз при помощи контрастного и насыщенного синего цвета теней. Глаза становятся ещё выразительнее, а взгляд эффектнее. Смотрите урок синего макияжа для карих глаз с пошаговыми фотографиями.

Для создания синего макияжа для карих глаз вам понадобятся:

синяя подводка;

синие тени;

коричневые тени в двух оттенках (светлее и темнее);

матовые тени под цвет кожи;

чёрный каял;

чёрные тени;

чёрная подводка;

тушь для ресниц;

кисти.

Урок синего макияжа для карих глаз с пошаговыми фото

Слегка тонируем кожу и рисуем красивую бровь, подходящую для вечернего макияжа. Так как мы будем наносить подводку в качестве подложки, то нет необходимости наносить пудру для фиксации тона. После выполнения макияжа снимите осыпавшиеся тени, нанесите консилер и повторный слой тональной основы.

Вместо синей подводки вы можете использовать кремовые тени или карандаш. Главное, чтобы текстура была липкой и стойкой. Наносим подводку на всё подвижное веко, а границу растушёвываем очень легко, чтобы не выходить за пределы верхней складки. Выводим небольшой хвостик, который продлевает подвижное веко и направлен к виску. В итоге эта деталь напоминает широкую стрелочку.

Пока подводка не подсохла, наносим сухие синие тени очень интенсивным и плотным слоем. За счёт синей подводки цвет теней станет насыщенным.

Прорисовываем верхнюю складку тёмно-коричневыми тенями. Сначала она будет чёткой, так как нужно создать чёткую границу. Дальше понемногу тушуем тени к брови вверх и к виску. Тушёвку дублируем при помощи более светлых теней, чтобы переход был плавным. Тушёвкой продолжаем направление внешней стрелочки.

Под бровь нанесите матовые тени под цвет кожи, чтобы сделать неподвижное веко более ухоженным и не перегрузить светлым перламутром.

На нижнее веко нанесите светло-коричневый оттенок и соедините с хвостиком верхней детали. Тушёвка должна покрывать всё нижнее веко.

От внутреннего уголка ведём чёрную стрелочку подводкой. Если у вас маленькое подвижное веко, то сделайте стрелку потоньше. Если же веко открытое, то можете экспериментировать с толщиной стрелки.

Приблизительно от зрачка стрелку постепенно расширяем и повторяем форму тушёвки, дорисовывая хвостик в направлении виска.

Оставлять нижнее веко менее интенсивным для такого макияжа и цвета глаз будет не совсем уместно. Поэтому по нижнему веку мы добавим чёрный цвет. Прокрашиваем слизистую чёрным каялом и добавляем карандаш в межресничный ряд, слегка растушёвывая.

Добавляем чёрные тени по тушёвке карандаша и уводим этот цвет в светло-коричневый. Доводим чёрный цвет до конца стрелки, постепенно растворяя оттенок.

Прокрашиваем интенсивно ресницы и тем самым завершаем макияж глаз.

Очистите кожу под глазами, сняв осыпавшиеся тени. Нанесите консилер, чтобы скрыть тёмные круги под глазами, и продублируйте слой тональной основы. В завершение наносим румяна и помаду.