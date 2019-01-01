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Синий макияж для карих глаз: урок пошагово с фото

В этом мастер-классе вы узнаете, как подчеркнуть красоту карих глаз при помощи контрастного и насыщенного синего цвета теней. Глаза становятся ещё выразительнее, а взгляд эффектнее. Смотрите урок синего макияжа для карих глаз с пошаговыми фотографиями.

 

Синий макияж для карих глаз: урок пошагово с фото

 

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Для создания синего макияжа для карих глаз вам понадобятся:

  • синяя подводка;
  • синие тени;
  • коричневые тени в двух оттенках (светлее и темнее);
  • матовые тени под цвет кожи;
  • чёрный каял;
  • чёрные тени;
  • чёрная подводка;
  • тушь для ресниц;
  • кисти.

Урок синего макияжа для карих глаз с пошаговыми фото

Слегка тонируем кожу и рисуем красивую бровь, подходящую для вечернего макияжа. Так как мы будем наносить подводку в качестве подложки, то нет необходимости наносить пудру для фиксации тона. После выполнения макияжа снимите осыпавшиеся тени, нанесите консилер и повторный слой тональной основы.

 

Слегка тонируем кожу и рисуем красивую бровь фото 1

 

Вместо синей подводки вы можете использовать кремовые тени или карандаш. Главное, чтобы текстура была липкой и стойкой. Наносим подводку на всё подвижное веко,  а границу растушёвываем очень легко, чтобы не выходить за пределы верхней складки. Выводим небольшой хвостик, который продлевает подвижное веко и направлен к виску. В итоге эта деталь напоминает широкую стрелочку.

 

Наносим подводку на всё подвижное веко фото 2

 

Границу растушёвываем очень легко фото 3

 

Пока подводка не подсохла, наносим сухие синие тени очень интенсивным и плотным слоем. За счёт синей подводки цвет теней станет насыщенным.

 

Наносим сухие синие тени фото 4

 

Прорисовываем верхнюю складку тёмно-коричневыми тенями. Сначала она будет чёткой, так как нужно создать чёткую границу. Дальше понемногу тушуем тени к брови вверх и к виску. Тушёвку дублируем при помощи более светлых теней, чтобы переход был плавным. Тушёвкой продолжаем направление внешней стрелочки.

 

Прорисовываем верхнюю складку тёмно-коричневыми тенями фото 5

 

Дублируем при помощи более светлых теней фото 6

 

Под бровь нанесите матовые тени под цвет кожи, чтобы сделать неподвижное веко более ухоженным и не перегрузить светлым перламутром.

 

Под бровь нанесите матовые тени под цвет кожи фото 7

 

На нижнее веко нанесите светло-коричневый оттенок и соедините с хвостиком верхней детали. Тушёвка должна покрывать всё нижнее веко.

 

На нижнее веко нанесите светло-коричневый оттенок фото 8

 

От внутреннего уголка ведём чёрную стрелочку подводкой. Если у вас маленькое подвижное веко, то сделайте стрелку потоньше. Если же веко открытое, то можете экспериментировать с толщиной стрелки.

 

От внутреннего уголка ведём чёрную стрелочку подводкой фото 9

 

Приблизительно от зрачка стрелку постепенно расширяем и повторяем форму тушёвки, дорисовывая хвостик в направлении виска.

 

Постепенно расширяем и повторяем форму тушёвки фото 10

 

Оставлять нижнее веко менее интенсивным для такого макияжа и цвета глаз будет не совсем уместно. Поэтому по нижнему веку мы добавим чёрный цвет. Прокрашиваем слизистую чёрным каялом и добавляем карандаш в межресничный ряд, слегка растушёвывая.

 

Прокрашиваем слизистую чёрным каялом фото 11

 

Добавляем чёрные тени по тушёвке карандаша и уводим этот цвет в светло-коричневый. Доводим чёрный цвет до конца стрелки, постепенно растворяя оттенок.

 

Растушевываем карандаш фот 12

 

Прокрашиваем интенсивно ресницы и тем самым завершаем макияж глаз.

 

Прокрашиваем интенсивно ресницы фото 13

 

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Очистите кожу под глазами, сняв осыпавшиеся тени. Нанесите консилер, чтобы скрыть тёмные круги под глазами, и продублируйте слой тональной основы. В завершение наносим румяна и помаду.

 

Как сделать синий макияж для карих глаз

 

Как сделать синий макияж для карих глаз: урок пошагово с фото

 


 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Вчера, 07:45

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