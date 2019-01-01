Вечерний макияж для голубых глаз на перламутровых текстурах: урок пошагово с фото

Сегодня мы создадим шикарный вечерний макияж для голубых глаз. В этом уроке с пошаговыми фото вы узнаете как правильно наносить перламутровые пигменты на веко, которые сейчас так популярны. Также вы научитесь сочетать между собой рассыпчатые и сухие текстуры теней, что сделает макияж более насыщенным и вечерним.

Для создания вечернего макияжа для голубых глаз вам понадобятся:

перламутровые тени в бирюзовом, фиолетовом, сливово-золотистом, бежево-золотистом, коричнево-зелёном оттенках;

хайлайтер;

средство для создания водостойких стрелок;

чёрные тени;

чёрная подводка;

стойкий праймер для век;

тональная основа;

сливовые тени;

тёмно-синие тени;

чёрный каял;

кисти для макияжа;

тушь для ресниц.

Урок по созданию вечернего макияжа для голубых глаз

Для того, чтобы макияж был стойким, а перламутровые тени передавали всю свою красоту, лучше всего воспользоваться хорошей базой под тени (праймером). Покрываем всю кожу лица и век тонким слоем тональной основы. Если база под тени прозрачная, то нанесите её под тональное средство, а если перламутровая или с бежевым пигментом, то на тон. Так как макияж вечерний, то уместна чётко прорисованная бровь.

Сделаем подложку из чёрной подводки, которая сразу же углубит макияж и сделает его насыщенным. Рисуем чёрной подводкой стрелку от зрачка и направляем хвостик к виску. Стрелочка имеет красивую форму, постепенно расширяясь по изгибу верхнего века.

Теперь эту стрелку нужно растушевать, соблюдая изначально заданную форму. После этого она станет более вытянутой и широкой.

В уголок глаза наносим бежево-золотистые тени с перламутром. Слой перламутровых теней должен быть плотным и насыщенным.

Под бровь нанесём хайлайтер с очень лёгким перламутровым сиянием. С пигментами макияж получается ярким, но в то же время за счёт их текстуры мы добиваемся лёгкой дымки. Поэтому не стоит делать явный акцент в зоне под бровью.

Верхнюю складку заполним сливовым оттенком теней. Более насыщенный цвет будет выходить из внешнего уголка глаза и растушёвываться ко внутреннему. Также этим оттенком покрываем хвостик стрелки и будто бы его удлиняем.

Теперь чёрными тенями покрываем стрелку и смешиваем со сливовым оттенком. Дублируем направление стрелки и её форму, но при этом хорошо растушёвываем.

За яблочко в середину подвижного века наносим коричневый перламутр с зелёным переливом. Так как по нижнему веку у нас будет нанесён бирюзовый цвет, то они будут между собой играть.

Оставшийся участок от уголка глаза до коричневых теней заполняем полупрозрачным золотисто-сливовым. При этом тени должны быть правильно подобраны по насыщенности.

Чтобы получить фиолетовую стрелку, можно смешать специальное средство и перламутровые тени. Рисуем стрелку из внутреннего уголка по ресничному ряду. Не доводим её до конца, а плавно растворяем в чёрном цвете примерно с середины века.

На нижнее веко наносим тёмно-синие тени, а внешний уголок и веко под стрелкой заполняем бирюзовым оттенком.

Чёрным водостойким каялом прокрашиваем слизистую и межресничный ряд. На нижнее веко наносим чёрные тени, слегка растушевав их.

Красим ресницы и вот так просто мы выполнили макияж на перламутровых текстурах.