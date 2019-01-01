12 ошибочных представлений о здоровом питании

Мы слышали множество мифов о здоровой пище: макароны нельзя есть на ночь, иначе можно потолстеть, шоколад провоцирует угри, а рыбные блюда идеальны для памяти. Профессор Марчелло Тикка, один из ведущих итальянских экспертов в области питания, доктор, профессор и вице-президент Итальянского общества пищевых наук, в своей книге «Food Mirages» решил развеять это неверное мнение о правильном питании. Итак, в чём же, по мнению учёного, мы заблуждаемся.

Ошибочные представления о здоровом питании

Если есть на ужин макароны, можно сильно поправиться.

На самом деле специального времени, когда можно, а когда строго запрещено употреблять в пищу макаронные изделия, нет. Да, макароны богаты углеводами, но, если не поливать их обильно маслами и другими приправами, то они даже очень полезны. Потому как перевариваются намного легче и быстрее, чем мясо, поэтому их нужно обязательно есть на ужин, так как они облегчают пищеварение и, следовательно, способствуют крепкому и здоровому сну. Нельзя пить воду во время еды.

Это довольно распространённое мнение, основанное на том, что питьевая вода во время еды может «разбавлять» желудочный сок, вырабатываемый стенками желудка, тем самым замедляя пищеварение. Напротив, приём в достаточном количестве воды во время употребления пищи ускоряет чувство наполненности, а значит человек не переедает. К тому же вода стимулирует процесс пищеварения, делая продукты более усваиваемыми по своей консистенции, тем самым ускоряя опорожнение кишечника. Кофе вызывает онкологические заболевания.

Считается, что в кофе содержится множество канцерогенных веществ, однако вскоре этот миф был опровергнут, так как данных о связи кофеина с риском появления и развития раковых заболеваний недостаточно. К тому же доказано, что ежедневно выпитая чашка кофе снижает риск преждевременной смерти. Рыба хороша для памяти, так как в ней содержится фосфор.

В первую очередь хотелось бы отметить, что утверждение об обилии фосфора в рыбе неверно. Так, в мясе его намного больше: на 100 г рыбы приходится 130-260 миллиграммов фосфора, а на 100 г свежего мяса – 150-330. К тому же есть продукты, в которых содержится ещё больше фосфора, например, сыры, бобовые, сухофрукты, моллюски. Белковая диета идеальна для похудения.

Это неправда. Так как человек должен употреблять не только белки, но и жиры. Если же организм начинает недополучать какие-то микроэлементы и витамины, то это моментально негативно отражается на его внешнем виде. Возможно, кто-то и сбросит лишние кило, сидя на белковой диете, но при этом он потеряет и здоровье. Соки, коктейли и экстракты полезнее фруктов и овощей.

Употребление фруктов всегда должно быть в приоритете, ведь выбирая соки, человек фактически теряет большую часть полезных веществ, содержащихся в волокнах фруктов и овощей. Мороженое – полноценная еда.

На самом деле не существует полноценного продукта, как натурального, так и приготовленного, в котором бы содержались все полезные вещества, необходимые для сбалансированного питания. Из этого можно сделать вывод, что мороженое не может претендовать на то, чтобы его считали полноценной пищей. Лимон дезинфицирует морепродукты.

Эта вера, которая настолько распространена, что является очень опасной, ведь лимон не обладает антимикробными и дезинфицирующими свойствами, соответственно он не может обезвредить, например, рыбу, политую лимонным соком, или салат из маринованных в лимоне креветок. Красное вино обогащает кровь, излечивая от анемии.

На протяжении многих лет нас убеждали, что красное вино, видимо, исходя из его окраски, похожей на цвет крови, обладает противоанемической силой, так как содержит в себе в обилии железо, влияющее на массовое производство красных кровяных телец. Всё совсем не так. На сегодняшний день доказано, что количество железа, содержащегося в вине, не только ничтожно мало (в среднем на 100 мл напитка приходится 0,5 миллиграмма), но и не полезно для человеческого организма. В замороженных продуктах намного меньше полезных веществ, чем в свежих.

Замораживание является лучшим способом сохранения качества и питательной ценности продукта, так как это очень быстрый процесс. Поэтому с помощью заморозки можно получить продукты, чья пищевая ценность в некоторых случаях намного выше, чем у аналогичных, номинально заявленных «свежими». Сырые яйца тяжелы для переваривания.

Среди многочисленных обвинений в адрес сырых яиц есть и преувеличенное и немотивированное мнение о том, что у них низкая перевариваемость. Если взять для сравнения сырое и вареное яйцо и изучить, через сколько они переварятся, то можно узнать, что для двух сырых яиц для этого понадобится два часа, а для двух сваренных – три. Вывод напрашивается сам. Ананас, грейпфрут, употреблённые после еды, сжигают накопленные жиры, тем самым помогая сбросить лишний вес.

К сожалению, это не так. Безусловно, эти фрукты очень полезны, как, в принципе, и любые другие, но они никаким образом не могут уничтожить жиры - ни те, что присутствуют в пище, ни те, что уже отложились в вашем организме.

Не важно, откуда вы узнали о правилах здорового питания: рассказала никогда не болеющая и всегда хорошо выглядевшая подруга, вычитали в книге модного диетолога или же изучили рекомендации врачей, не стоит всему слепо верить. Правильно то питание, благодаря которому вы чувствуете себя здоровым и счастливым, поэтому лучше проверить и опровергнуть, чем слепо верить и не получать от этого пользы.