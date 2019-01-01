Поведение перед едой сильно отражается на здоровье. Ниже перечислены 9 вещей, которые нельзя делать натощак. Эксперты объясняют, что, как и почему. Игнорируя эти элементарные правила и рекомендации, мы ставим под угрозу общее состояние здоровья, работу органов пищеварения, комфорт существования в целом. Поэтому, господа, внимательно читаем, осмысливаем, следуем советам.

Что нельзя делать натощак?

1. Ложиться спать





Все, кто следит за весом, знают правило: ужин за 3 часа до того, как укладываться в уютную постель. Но ночной голод и спровоцированное им снижение уровня сахара в крови – враги спокойного сна. Они могут стать причиной общего беспокойства, кошмаров, утреннего переедания.

Логичный вопрос: есть или нет на ночь? Отвечаем, перекусывать! Например, стакан тёплого молока или кефира перед сном точно не навредит.

2. Покупать продукты

Стоит оказаться в супермаркете натощак, как в голове сразу появляются грандиозные кулинарные планы, а тележка сама-собой наполняется разнообразнейшими вкусняшками. Кстати, большую часть из них вы, находясь в здравом уме, вряд ли купили бы. Объяснение ситуации простое: действует сигнальная цепочка «желудок - мозг», рационализм не работает.

Не ходите в магазин натощак. Если же альтернативы нет, заранее составьте список нужных покупок и ни под каким предлогом не отступайте от него. Ещё одна подсказка: берите с собой лишь фиксированную сумму наличности, которой хватит исключительно на приобретение запланированного.

3. Спорить и ссориться

Если вы голодны, старайтесь не вступать даже в невинные дискуссии. Желудок требует пищи, мозг стремится удовлетворить эту потребность, а человек теряет элементарный самоконтроль. Для хорошего спора необходима энергия. Прежде чем приступать, зарядитесь чем-нибудь лёгким, но питательным, выпейте чаю.

Кстати, это как раз тот случай, когда можно подкрепиться сладеньким!

4. Тренироваться

Утром натощак полезна лишь лёгкая десятиминутная зарядка. Рассказы о том, что серьёзные тренировки перед едой помогают сжечь больше калорий, - миф.

За 2 часа до тренировки необходимо основательно подкрепиться. Иначе вы не получите необходимой мышечной массы, да и интенсивность нагрузок будет низкой из-за отсутствия энергии.

5. Жевать резинку

Исключение – ситуации, когда ну совсем нет аппетита.

Когда вы жуёте резинку, внутри запускается процесс секреции соляной кислоты, а вместе с ней начинает работать вся пищеварительная система. Только переваривать нечего. В результате развивается гастрит и другие патологии.

Совет: если вы так любите жвачки, выбирайте разновидности с натуральными подсластителями в составе. Откажитесь от тех, что содержат сахар, аспартам (Е951), цикламат (Е952). Жуйте не более 10-ти минут.

6. Пить кофе

Чашечка любимого напитка, если употреблять его натощак, может спровоцировать дефицит серотонина. Результат – апатия, слабость в ближайшие несколько часов. Даже цикорий или варианты без кофеина при пустом желудке пить нельзя. Они провоцируют изжогу, другие дисфункции пищеварения.

Необходимо взбодриться? Вначале съешьте хоть что-нибудь, после балуйте себя кофе. Если нет возможности перекусить, добавьте в напиток молоко или сливки. Животный жир нейтрализует вредное воздействие.

7. Принимать противовоспалительные препараты

НПВС характеризует множественность побочных действий, на первом месте по распространённости – поражение слизистой ЖКТ. Увы, безвредной замены аспирину, ибупрофену, диклофенаку и другим препаратам данной группы пока не существует.

Обезопасьте себя: принимайте НПВС в минимальных дозировках, исключительно после еды, строго следуя инструкции.

8. Пить кислые соки

Эксперименты с кисленьким лимонным, клюквенным, апельсиновым соком натощак чреваты проявлением аллергических реакций и воспалением слизистой желудка. Аналогичное действие оказывает и цитрусовый лимонад.

Всё упомянутое рекомендуем разводить водой или хотя бы употреблять после сытного завтрака-обеда.

9. Употреблять алкоголь

Не путаем крепкие напитки и аперитив. Второй, в малых дозах, полезен, поскольку стимулирует слюноотделение и аппетит. Это может быть вино, вермут. Пиво, коньяк, водку и иже с ними натощак употреблять вредно по нескольким причинам.

Во-первых, без защитной прослойки, коей является пища, спирт моментально всасывается в кровь, наступает опьянение.

Во-вторых, алкоголь сильно раздражает неприкрытую слизистую пищевода и желудка. Которая, в свою очередь, «мстит» пренеприятнейшими приступами изжоги.

Несколько вариантов хорошей закуски: картофель, постное мясо или рыба, рис. Эти блюда оказывают сорбирующее действие, замедляют всасывание спиртов, балансируют обменные процессы.

А теперь подумайте, что из 9 вещей, которые нельзя делать натощак, является одной из ваших привычек? Поработать над собой необходимо всем, кто ценит здоровье!