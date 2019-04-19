Стареем изящно! Гороскоп по знаку Зодиака

Время берёт своё, и появления морщин и седых волос не избежать. Но важно то, как человек реагирует на свои возрастные изменения. Оказывается, разные знаки Зодиака по-разному относятся к «осени жизни». Одни с лёгкостью мирятся с возрастом и становятся милыми бабульками и дедульками, другие же не могут спокойно смотреть на своё отражение в зеркале и ложатся под нож пластического хирурга, третьи же резко меняют свой стиль одежды, отдавая предпочтение молодёжному, ну, а четвёртые опускают плечи и с грустью несут на себе груз лет. Вот несколько советов, что нужно знать представителям зодиакальных знаков, чтобы улучшить свою жизнь.

Итак, стареем изящно по знаку Зодиака…

Как изящно встретить старость по знаку Зодиака

Овен

Этот знак старается не замечать свои года, живя одним моментом, делая вид, что завтрашний день вообще не наступит. Поэтому Овны и сохраняют энергию молодости до глубоких седин. Однако, когда однажды они присмотрятся к своему изображению и поймут, что годы-то летят, то тут же начнут действовать – пластика, толстые слои косметики и молодёжные увлечения. Но желательно этого не делать – лучше принять себя таким, каков есть, и уяснить, что у каждого возраста свои прелести.

Телец

Старение подходит к этому знаку медленно, поэтому Телец и успевает привыкнуть к своим возрастным изменениям. Тем более, если они будут умеренно есть и выделят время для тренировок, то очень долго смогут сохранять свою красоту и изящество. Иначе лишнего веса им не избежать, а с ними придут и болезни, которые, как известно, ещё никого не делали краше. Но даже с букетом хворей их природная выносливость не даст им скоро умереть – среди представителей этого знака много долгожителей.

Близнецы

Этому знаку Зодиака некогда стареть – с юности у них есть цели, к которым они идут всю жизнь, и возраст – не повод сбавлять обороты. Они всё время заняты – курсы по повышению квалификации, тренинги, работа, встречи и т.п. Даже в пожилом возрасте им некогда лежать. У них карьера! Кстати, их энтузиазм – заразителен: друзья Близнецов тоже стремятся достичь тех же вершин, что и они.

Рак

Из этого знака получаются вечно молодящиеся старички, либо классические бабушки и дедушки, которые готовы остаток жизни положить к ногам внуков и детей. Поэтому свою старость они проводят в окружении семьи, которая в них души не чает, тем самым заряжая положительной энергией. Одним словом, Раки никогда не стареют…

Лев

Этот знак по своей натуре степенен и снисходителен, а с годами эти качества проявятся ещё сильнее. В преклонном возрасте Львы обычно имеют лишний вес, но при этом выглядят шикарно. Они умеют себя подать так, что для многих являются образцом для подражания. Часто среди представителей этого зодиакального знака можно встретить заядлых театралов, публичных деятелей, которыми они заделаются на заре своей жизни для того, чтобы не скучать и быть всегда в центре внимания.

Дева

Для этого знака здоровье, правильное питание и физические упражнения всегда были в приоритете. С возрастом они начинают приучать к своему образу жизни друзей, родственников, особенно внуков. Не забывают Девы и о поддержании мозговой деятельности – игра в шахматы, гольф, разгадывание кроссвордов и т.п. Так что старость этот знак встречает с подтянутой фигурой и высоким интеллектом.

Весы

Люди, рождённые под этим знаком, обожают посещать выставки, галереи и другие места сосредоточения искусства. Но, если раньше они не могли себе позволить частые выходы в свет из-за вечных хлопот и забот, то с возрастом у них появляется время устраивать постоянные встречи с такими же ценителями искусства. Они посещают театры и кинотеатры, музеи и выставочные залы, впитывая в себя их дух, наслаждаясь жизнью. Одним словом, старость для Весов – это кайф!

Скорпион

Скорпионы с возрастом начинают ценить одиночество, они много времени проводят дома в приготовлении еды, уборке и вязании. Всё это они делают ради своих любимых внуков, которые обожают бабушек и дедушек. Однако такое заточение не всегда идёт во благо – довольно часто в своих хлопотах и заботах о младшем поколении они забывают о себе и своём внешнем виде, который всегда для них был на первом месте. Поэтому Скорпионам надо хотя бы иногда позволять себе прогулки с друзьями, выходы в свет, когда они могут приодеться, вспомнив о своих прошлых привычках.

Стрелец

Активный и позитивный подход к жизни позволяет этому знаку с лёгкостью и даже неким удовольствием встретить свои золотые годы. Тем более, если будет возможность путешествовать. Ведь познавая новые места и изучая новые горизонты, они чувствуют себя счастливыми и молодыми, независимо от количества прожитых лет.

Козерог

Своё счастье этот знак, достигший золотого возраста, видит в семье. Поэтому, если он будет окружён родными и близкими, чтобы передавать им свой опыт, то большего ему и не нужно. Тем более, общаясь с внуками, он становится таким же молодым, как и они. Козероги всегда идут в ногу со временем, поэтому они в теме новинок в мире кино, техники, моды и других сфер жизни. Одним словом, стареть им некогда, ведь прогресс не стоит на месте, а они должны за ним успеть.

Водолей

Это люди социума, даже в зрелом возрасте они готовы к новым знаниям в области Интернета. У них есть аккаунты во всех социальных сетях, чтобы оставаться на связи со своими друзьями, а также для новых знакомств. Они не забывают и о реальном общении – у них масса друзей, с которыми они периодически встречаются, чтобы вспомнить прошлое и помечтать о будущем. Среди Водолеев часто можно встретить основателей клубов по интересам, а также добровольцев, помогающих другим людям.

Рыбы

Наконец-то Рыбы могут взять уроки искусства, танцев или музыки, у них появится время для духовных исследований и медитаций, а также заняться другими интересными занятиями. Наступление «осени жизни» для этого знака Зодиака - повод начать всё с чистого листа, которым они с радостью воспользуются. К тому же, в отличие от других пожилых людей, не привыкших в этом возрасте заводить новые знакомства, Рыбы это делают с удовольствием.

Старость – это не приговор, а скорее, наоборот, шанс исполнить свою мечту, реализовать планы и исправить ошибки молодости. Главное, настроиться на позитив!