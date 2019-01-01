5 самых сексуальных, горячих знаков Зодиака

Есть такие люди, которые легко привлекают к себе противоположный пол. Притом не важно, во что они одеты и в каком настроении находятся, они просто соблазнительны и точка. Как считают астрологи, во всём «виновато» созвездие, под которым родился человек. Поэтому они и составили рейтинг, какие самые горячие знаки Зодиака, определив пятёрку лидеров.

Самые горячие знаки Зодиака

Одним из самых чувственных зодиакальных знаков является Овен, который обожает целоваться. Его страстные и пылкие поцелуи могут кого хочешь довести до высшей точки наслаждения. Отказать ему в близости невозможно. Овны предпочитают доминировать, но партнёрам это нравится, тем более, если рядом Скорпион, Весы или Стрелец, которые в восторге от знойного Барашка. Стрелец всегда уверен в себе, что сильно заводит противоположный пол. Тот, кто окажется в постели с этим знаком, никогда не забудет тех ощущений. Ведь Стрельцы не боятся экспериментов – сделают всё, чтобы максимально удовлетворить своего партнёра. Они никогда ни на что не отвлекаются, полностью окунаясь в океан страсти. Идеальные партнёры для них – Лев и Скорпион. Разносторонний Скорпион готов к новшествам. Он необуздан и жарок в постели, постоянно исследует своего партнёра, находя каждый раз новые инструменты для достижения блаженства. С ним чувствуешь себя в раю, который не хочется покидать ни под каким предлогом, поэтому в постели со Скорпионом забываешь обо всём, надеясь, что это небесное путешествие, устроенное им, никогда не закончится. Особенно остро этого желают Телец и Лев, которые являются наиболее гармоничными партнёрами для этого знака Зодиака. Тельцы знают, как подать себя так, чтобы заворожить противоположный пол. Их голос манит, а улыбка влечёт. Они любят поразвлечься, ценители процесса, предпочитают длительные половые акты, во время которых желают испытать весь спектр эмоций и подарить своему партнёру незабываемые чувства. После общения с ними тело ноет от неги, а душа поёт от восторга. Гармоничные интимные отношения сложатся с Весами и Львами. Это немыслимые любовники, которые могут свести с ума, лишь касаясь партнёра. Весы – специалисты в области флирта – яркие, интересные, оригинальные в суждениях. Они могут влюбить в себя одним лишь взглядом. А смотреть они умеют так, что по телу идёт дрожь от желания, и оно лишь растёт при более тесном общении. В постели с ними не бывает обыденности – спонтанность и творческий подход доводят до исступления. Идеальные партнёры – Телец и Овен.

Эти самые горячие знаки Зодиака – импульсивны, притягательны и необычны для противоположного пола. Их сила во внутренней энергии, и самое главное, чтобы они не тратили её понапрасну. Только в этом случае они будут счастливы сами и подарят счастье другим.