10 наиболее частых причины, почему мужчины уходят

Мы все переживали расставания с любимым мужчиной. Это мучительно больно, поэтому хочется понять, почему это произошло, что заставило его уйти. Причин для расставаний множество: одни бросают, так как не готовы к серьёзным отношениям, другие - так как не получают должного внимания со стороны девушки, ну, а третьи - потому как встретили другую. Мы же решили выяснить реальные причины, почему мужчины уходят. Вот 10 наиболее частых причин.

Почему мужчины уходят. Вот 10 наиболее частых причин

Страх ответственности. Любовные отношения – это не просто романтика, но и готовность отвечать за себя и за свою вторую половинку, мириться с её недостатками, идти ради неё на какие-то жертвы, например, отказаться от любимой свободы. Вот поэтому для некоторых мужчин серьёзные отношения – это бремя, а не радость постоянного времяпрепровождения с возлюбленной. Неверно расставленные приоритеты. Некоторые мужчины нуждаются в повышенном внимании со стороны их женщины, чтобы она жила и дышала с ним одним воздухом, угадывала его желания и настроение, была с ним на одной волне. И, если он вдруг не ощущает своей значимости для неё, то тут же решает расстаться. Хотя, если задуматься, зачем такой мужчина, который ревнует ко всем и всему? Неухоженность. Среди современных мужчин принято заботиться о себе и, если его партнёрша избегает спортзала, не красит волосы, не делает маникюр и педикюр, а также не наносит макияж, то мужчина постепенно разочаровывается в ней. Итог – расставание. Но его можно избежать, если снова превратиться из Золушки в застиранном халате в ухоженную женщину в красивом белье, в которую он когда-то влюбился. Ушедшая страсть. Тут даже дело не в макияже и стильной причёске, во многих парах через какое-то время исчезает страсть. Возможно, если выяснить, почему это произошло, то всё ещё можно исправить. Но бывает так, что любовные отношения вдруг переросли в дружеские. И ничего с этим не поделаешь – разве что остаться хорошими приятелями, проверенными временем. Измена. Если мужчина ищет счастья с другой женщиной, то лучше отпустить его и сосредоточиться на себе. Так как если он сделал это единожды, то где вероятность, что после возвращения к вам, он снова не захочет отношений на стороне. Сплошной негатив. Спустя какое-то время общение в паре начинает идти в негативном ключе – ссоры, упрёки, недовольство и усталость становятся основой отношений семьи. В конечном итоге постоянные конфликты и недоразумения терпеть уже невозможно, и наступает конец браку. Чаще всего не выдерживают мужчины. Они уходят молча и без объяснений, чтобы не провоцировать новые скандалы. Слишком разные. Частая причина, почему мужчины уходят, - когда у партнёров разные взгляды на жизнь, цели и стремления. Ведь большинство пар несколько лет просто привыкают друг к другу, а потом уже начинают осознавать, что им не нравится друг в друге, но они готовы с этим смириться, а что не смогут стерпеть. Неприятные поцелуи. Поцелуй – это прелюдия к интиму и, в зависимости от того, как целуется человек, можно понять, каков он в постели. Поэтому, если мужчине не нравится, как целуется его женщина, то, скорее всего, ему не захочется и близости с ней. То есть говорить о сохранении отношений не приходится. Её опоздания выводят из себя. Конечно, это не веская причина для того, чтобы расстаться, но всё же, если женщина постоянно опаздывает, притом намного больше, чем на 5-10 минут, то это сильно выводит из себя. Эти мелкие недоразумения вносят в отношения недоверие и неуважение. Призраки прошлого. Если мужчину постоянно сравнивают с прошлым парнем, то такое не каждый может вынести. Поэтому и не стоит удивляться, если через время партнёр решит расстаться с женщиной, вечно думающей о другом. Как говорится, не будет мешать их счастью.

Вам до сих пор кажется, что ничего не предвещало беды, а ваш любимый мужчина вдруг предложил расстаться? Поверьте, не вдруг. Он давно подавал сигналы, да только вы не замечали или не хотели замечать их. И это и есть ваша самая большая ошибка. Нужно учиться чувствовать, анализировать и уметь обсуждать мысли, проблемы, чувства и переживания. Только так можно сохранить в паре тёплые и нежные отношения на долгие годы.