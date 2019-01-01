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10 наиболее частых причины, почему мужчины уходят

Мы все переживали расставания с любимым мужчиной. Это мучительно больно, поэтому хочется понять, почему это произошло, что заставило его уйти. Причин для расставаний множество: одни бросают, так как не готовы к серьёзным отношениям, другие - так как не получают должного внимания со стороны девушки, ну, а третьи - потому как встретили другую. Мы же решили выяснить реальные причины, почему мужчины уходят. Вот 10 наиболее частых причин. 

 

почему мужчины уходят причины

 

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Почему мужчины уходят.  Вот 10 наиболее частых причин

  1. Страх ответственности. Любовные отношения – это не просто романтика, но и готовность отвечать за себя и за свою вторую половинку, мириться с её недостатками, идти ради неё на какие-то жертвы, например, отказаться от любимой свободы. Вот поэтому для некоторых мужчин серьёзные отношения – это бремя, а не радость постоянного времяпрепровождения с возлюбленной. 
  2. Неверно расставленные приоритеты. Некоторые мужчины нуждаются в повышенном внимании со стороны их женщины, чтобы она жила и дышала с ним одним воздухом, угадывала его желания и настроение, была с ним на одной волне. И, если он вдруг не ощущает своей значимости для неё, то тут же решает расстаться. Хотя, если задуматься, зачем такой мужчина, который ревнует ко всем и всему? 
  3. Неухоженность. Среди современных мужчин принято заботиться о себе и, если его партнёрша избегает спортзала, не красит волосы, не делает маникюр и  педикюр, а также не наносит макияж, то мужчина постепенно разочаровывается в ней. Итог – расставание. Но его можно избежать, если снова превратиться из Золушки в застиранном халате в ухоженную женщину в красивом белье, в которую он когда-то влюбился. 
  4. Ушедшая страсть. Тут даже дело не в макияже и стильной причёске, во многих парах через какое-то время исчезает страсть. Возможно, если выяснить, почему это произошло, то всё ещё можно исправить. Но бывает так, что любовные отношения вдруг переросли в дружеские. И ничего с этим не поделаешь – разве что остаться хорошими приятелями, проверенными временем. 
  5. Измена. Если мужчина ищет счастья с другой женщиной, то лучше отпустить его и сосредоточиться на себе. Так как если он сделал это единожды, то где вероятность, что после возвращения к вам, он снова не захочет отношений на стороне. 
  6. Сплошной негатив. Спустя какое-то время общение в паре начинает идти в негативном ключе – ссоры, упрёки, недовольство и усталость становятся основой отношений семьи. В конечном итоге постоянные конфликты и недоразумения терпеть уже невозможно, и наступает конец браку. Чаще всего не выдерживают мужчины. Они уходят молча и без объяснений, чтобы не провоцировать новые скандалы. 
  7. Слишком разные. Частая причина, почему мужчины уходят, - когда у партнёров разные взгляды на жизнь, цели и стремления. Ведь большинство пар несколько лет просто привыкают друг к другу, а потом уже начинают осознавать, что им не нравится друг в друге, но они готовы с этим смириться, а что не смогут стерпеть. 
  8. Неприятные поцелуи. Поцелуй – это прелюдия к интиму и, в зависимости от того, как целуется человек, можно понять, каков он в постели. Поэтому, если мужчине не нравится, как целуется его женщина, то, скорее всего, ему не захочется и близости с ней. То есть говорить о сохранении отношений не приходится. 
  9. Её опоздания выводят из себя. Конечно, это не веская причина для того, чтобы расстаться, но всё же, если женщина постоянно опаздывает, притом намного больше, чем на 5-10 минут, то это сильно выводит из себя. Эти мелкие недоразумения вносят в отношения недоверие и неуважение. 
  10. Призраки прошлого. Если мужчину постоянно сравнивают с прошлым парнем, то такое не каждый может вынести. Поэтому и не стоит удивляться, если через время партнёр решит расстаться с женщиной, вечно думающей о другом. Как говорится, не будет мешать их счастью. 

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Вам до сих пор кажется, что ничего не предвещало беды, а ваш любимый мужчина вдруг предложил расстаться? Поверьте, не вдруг. Он давно подавал сигналы, да только вы не замечали или не хотели замечать их. И это и есть ваша самая большая ошибка. Нужно учиться чувствовать, анализировать и уметь обсуждать мысли, проблемы, чувства и переживания. Только так можно сохранить в паре тёплые и нежные отношения на долгие годы.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 07:51

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