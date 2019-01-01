Любит ли он меня? Узнайте по знаку Зодиака

Любовь – штука сложная и понять, есть ли у вашего партнера чувства к вам, не всегда возможно. Кто-то осыпает подарками и комплиментами, кто-то проводит все свое свободное время с вами, а некоторые даже делят общую жилплощадь, постель и еду. Однако вы каждое утро, глядя на спящего любимого человека, готовя ему завтрак, принимая от него подарки, ловите себя на мысли, любит ли он меня? Или возможно вы просто запасной аэродром , а где-то существует тот, кого ваш партнер любит по-настоящему и просто ждет, когда ему ответят взаимностью. Мы вам поможем в этом разобраться. Оказывается, узнать, питает ли он к вам нежные чувства, можно исходя из его зодиакального знака.

Любит ли он вас? Расскажет Зодиак

Овен

Если Овен влюблен в вас, вы сразу же это заметите, так как он будует постоянно преследовать вас, никогда не упустит возможности обнять или поцеловать, станет лучшим другом, задающим массу вопросов личного характера, чтобы как можно больше о вас узнать. Даже начнет интересоваться теми же вещами или же заведет себе тоже хобби, что и вы. Одним словом, Овны максимально постараются сделаться для вас самым лучшим другом, с кем вы будет чувствовать себя комфортно и уютно. Этот знак никогда не прибегает к уловкам и загадкам, поэтому вы точно поймете, как он к вам относится.

Телец

Все знают, насколько Тельцы любят все просчитывать и высчитывать, чтобы не попасть в сложную ситуацию. Поэтому прежде они проверят, а можно ли вам доверять – пригласят в ресторан выпить и поговорить по душам, хотя больше говорить будете вы, а Телец слушать. Но а потом вас ждет процесс длительного общения, во время которого они станут досконально изучать вашу личность. И лишь будучи уверенным в вас, они смогут признаться в своих чувствах, открыто выражая свои эмоции. Но а после вас ждет знакомство с его родителями и близкими друзьями. Теперь вы «зарезервированы» им, притом навсегда.

Близнецы

Этот знак очень быстро привязывается и всегда откровенно говорит о своих чувствах. Говорит о них настолько много, что даже иногда хочется, чтобы он помолчал. Кстати, поболтать Близнецы очень любят, особенно в ночное время, им так легче формировать эмоциональную связь. Как только вы приобретете статус любимого человека Близнеца, будьте готовы, что о вас и ваших достижениях, даже самых мизерных, будут знать все его близкие, друзья и родственники, которые должны нахваливать и вас, и выбор Близнеца.

Рак

Раки легко влюбляются, но из-за своей нерешительности не могут в этом признаться. И даже когда осмеливаются на признание, то долго колеблются, как это сделать правильно. Одним словом, рассказать о своих чувствах им очень тяжело, но вот скрыть свои эмоции они точно не смогут. Будут вас смешить, делать разные приятные мелочи, подымающие вам настроение даже в самый ужасный день. Рак будет стараться быть всегда рядом, поддержит в тяжелую минуту. Не заметить любовь этого знака невозможно.

Лев

Лев по своей натуре очень решительный, поэтому и о своих чувствах он заявляет бесстрашно и не таясь, притом всем – о своей любви он готов кричать громко и на каждом углу. Вы становитесь для него самым важным человеком на свете – он всегда будет рядом, чтобы защитить и оберечь от всех невзгод. Иногда он даже слишком прилипчив, но не стоит на него обижаться – таким способом он показывает свою привязанность, и вы всегда можете ему сказать об этом. Он не обидится, ведь для него важнее всего ваше счастье.

Дева

Этот знак умело скрывает свои чувствах, так как очень боится быть отвергнутым после своего признания в чувствах. Однако понять, что он влюблен, можно по его поведению – становится задумчивым, делает мелкие подарки без повода, а также услужлив и безотказен с вами. Если вы заметили признаки влюбленности Девы, просто спросите у нее об этом, этот знак побоится солгать и тем самым причинить боль любимому человеку.

Весы

Для этого знака важнее всего это баланс и порядок в их мире, поэтому если Весы ради вас решили его нарушить, например, прыгнуть с парашюта, если недавно признавались, что боятся высоты, или же полезть в драку (для них это нонсенс – ведь этот знак предпочитает мирное решение конфликта), будьте уверенны – вас любят. Весы – очень романтичный знак, поэтому во влюбленном состоянии они могут горы свернуть, доказывая свою любовь.

Скорпион

Для этого знака Зодиака любовь – это новый уровень отношений, когда страсть кипит, а чувства просто переполняют сердце. У них перестает работать голова, уступая место эмоциям – они готовы подарить вам и тело, и душу, и всю вселенную. Скорпионы, даже если утверждают, что не намерены пока создавать семью, во влюбленном состоянии видят себя рядом с вами в шикарном доме в окружении детей. Кстати, есть еще одни признак, что вы небезразличны ему – его заинтересованность вашей страницы в социальной сети, таким образом они стараются изучить вас получше.

Стрелец

Вся жизнь Стрельца состоит из спонтанных моментов, которые дарят ему радость и наслаждение, поэтому он часто и много путешествует. И если он зовет вас отправиться в очередную поездку с ним, не сомневайтесь – он к вам неровно дышит. Также стоит обратить внимание на частоту его звонков к вам, если он постоянно делится своими радостями с вами, то это знак – он вас любит. Ведь довериться он может только тому, в ком видит своего человека (часто своими людьми для него являются друзья и члены семьи).

Козерог

Если Козерог вас любит, то вы сразу же об этом узнаете, потому что этот знак не привык терять время на недомолвки и разные игры. Ему важно понять, что чувствуете к нему вы, чтобы сделать для себя выводы, стоит ли строить планы на совместное с вами будущее. И при условии, что он с вами обсуждает перспективы своей жизни, то будьте уверенны, вы его любовь. Ради любимого человека он будет стараться развить здоровые и гармоничные отношения, которые пройдут все испытания.

Водолей

Этот знак умеет владеть своими эмоциями, поэтому если он скачет вокруг вас, то можете быть уверенны – вы ему не безразличны, притом настолько, что он даже не может скрыть это. Водолей самоотвержен в отношениях, поэтому если он больше времени проводит с вами, пренебрегая своими желаниями и просьбами родных и близких (они занимают главное место в его жизни), то его любовь – неопровержимый факт.

Рыбы

Влюбленные Рыбы делятся сокровенным с объектом своего обожания – любимой музыкой, личными вещами и своими мыслями и планами на будущее. Поэтому если этот знак раскрылся перед вами настолько, что о нем знаете все или практически все, то бесспорно – он вас любит. Рыбы – безнадежные романтики, готовые завалить своего любимого человека подарками, сюрпризами и романтическими поступками. Также обратите внимание на их взгляд: если не представляет своей жизни без вас, то и смотреть на вас он будет как на лучшее произведение искусства – с обожанием и восхищением.

Все мы разные, но все же знак Зодиака, под которым мы рождаемся, имеет огромное влияние на нашу жизнь, характер и темперамент, а также на наше умение показывать свои истинные чувства. Поэтому люди, рожденные под одним зодиакальным созвездием, обычно одинаково себя ведут во влюбленном состоянии. И вам только останется приглядеться к своему партнеру, зная его знак Зодиака, чтобы понять, любят вас или нет.