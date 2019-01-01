Когда вы выйдете замуж? Знак Зодиака предскажет вам это!

Создание семьи – это решающий шаг, на который кто-то идёт уже после недели знакомства, а кто-то и после нескольких лет раздумывает, а стоит ли? Оказывается, немалое влияние на решение вступить в брак имеет зодиакальный знак, под которым родился человек. Хотя, конечно, людская судьба не решается на уровне лишь астрологии, немалую роль играют любовь, преданность и взаимоуважение. Но всё же, если вы хотите знать, когда выйдете замуж, знак Зодиака подскажет вам это!

Когда я выйду замуж? Прогноз по знакам Зодиака

Овен

Овен славится своей спонтанностью, довольно часто он сначала делает, а потом уже думает, тем более если это касается любовных отношений. Найти логику в его поступках нелегко, но этот знак рано создаёт семью (в возрасте около 20 лет), а потом начинает сожалеть о своём решении. Нередко пары, где один из партнёров - Овен, скоро расстаются. Поэтому людям, рождённым под этим созвездием, хотелось бы посоветовать не торопиться с браком, взвесив все за и против.

Телец

Телец по своей природе практик, поэтому к созданию семьи он относится сугубо с практичной стороны, ища в первую очередь в браке плюсы. Если же он не находит их, то тут же откладывает свадьбу до более подходящего момента. Часто причиной отказа от брака является карьера. Пока он не достигнет на профессиональном поприще желаемых высот, о свадьбе не приходится говорить. Поэтому идеальный возраст, когда этот знак решает вступить в брак – 28-30 лет, но при условии, что он полностью доверяет своей второй половинке. Кстати, благодаря своему качеству «здоровой меркантильности» они создают крепкие семьи.

Близнецы

Известно, что Близнецы по своей натуре вольные птахи, поэтому они часто переключаются с одного партнёра на другого, им неинтересны длительные любовные отношения. К тому же они очень ленивы, позволяют жизни идти своей чередой, тем самым упуская человека, который будет любить Близнеца всей душой, несмотря на все его недостатки. Но даже этот знак – не любитель долгосрочных отношений, всё-таки находит свою половинку, с которой он готов прожить остаток своей жизни. Обычно это происходит в возрасте 25 лет.

Рак

У этого знака есть большая мечта – иметь свой комфортабельный дом, поэтому часто они ищут партнёра, с которым могли бы создать уютное семейное гнёздышко, и делают это в юном возрасте. Но вскоре разочаровываются в своей второй половинке, так как им нужен тот, кто будет чуток, внимателен к слишком уязвимому Раку, и решаются на разрыв. Их непредсказуемый характер постоянно вредит любовным отношениям, но всё же, допустив ошибку в юности, они идут на повторный брак в возрасте 33 лет, который, кстати, может быть не последним. Раки постоянно находятся в поиске того, кто эмоционально будет им близок, поэтому могут выходить замуж несколько раз, пока не найдут идеального партнёра.

Лев

Львы – довольно любвеобильный знак, поэтому постоянно влюбляются и влюбляют в себя. И, если бы представители этого знака следовали лишь зову своего сердца, то вышли бы замуж уже в юном возрасте. Однако, найдя того, с кем они чувствуют себя комфортно, не раздумывая, создают семью. Часто это происходит в 24-25 лет. И, хотя Львы считаются не моногамными знаками, в брак обычно они вступают единожды.

Девы

Для Девы превыше всего карьера, поэтому одни представительницы этого знака рано выходят замуж, рожают детей и затем начинают стремительно строить карьеру, другие же, напротив, добиваются роста на работе, а после создают семью. И происходит это приблизительно в 35 лет. Но в любом случае профессионализм и личностный рост у них всегда на первом месте.

Весы

Весы уже рождаются с желанием создать семью, так как она для них всегда в приоритете. Поэтому, как только они находят подходящего партнёра, тут же идут под венец, обычно это происходит в 25-летнем возрасте. Однако из-за своей природной неуверенности часто представители этого знака даже не понимают, что они хотят от жизни - Весы разочаровываются в своей второй половинке, но разорвать отношения не решаются. Поэтому перед тем, как создавать семью, им надо разобраться в себе, чтобы потом не страдать с тем, кто им не близок по духу.

Скорпион

Этот упрямый знак с ранних лет скептически относится к браку, ведь чувства всегда у них стоят на втором месте после фактов. Да, они прекрасные друзья, но вот создать с ними гармоничные любовные отношения очень сложно, так как их ревность может перечеркнуть любовь. Поэтому Скорпионы либо несколько раз выходят замуж, постепенно утихомиривая свою ревность, либо создают семью в сорокалетнем возрасте, когда понимают, что откладывать замужество уже дальше некуда.

Стрелец

Этот знак ценит независимость, поэтому созревает к созданию семьи только к 35 годам. Стрельцы не терпят, когда семейные узы мешают общению с друзьями и подругами, этот знак в своём арсенале держит приятелей обоих полов. Но к зрелому возрасту начинает задумываться о продолжении рода, поэтому и активно занимается поиском достойной второй половинки, выбирая её не столько по внешним качествам, сколько по образу мышления и жизненным целям.

Козерог

Для Козерогов брак имеет огромное значение, ведь семья – это их крепость, в которую, кстати, они никого не пускают. Они рано выходят замуж, притом, в отличие от других знаков, раз и навсегда, с терпением относясь к недостаткам своей второй половинки, иногда преувеличивая его хорошие качества. Идеализировать свою семью – это у них в крови, ведь другой у них не может быть. Если же в молодые годы Козерог не обзаведётся супругом, то начнёт делать карьеру, чтобы в 40 лет найти молодого и красивого, для которого можно стать матерью, кормилицей и главной поддержкой.

Водолей

Этот знак будет одиноким до тех пор, пока не найдёт такого же авантюриста, как он. Им некогда думать о семье, ведь у них масса планов на будущее, связанных с карьерой, у них нет времени сосредотачиваться на сегодняшнем дне, где есть муж, дети и семейные хлопоты. Увлекательный образ жизни сдерживает решение выйти замуж до тридцати лет, зато после, при условии, что они встретят своего идеального партнёра, они всё же согласятся на брачный союз.

Рыбы

Они невероятно влюбчивые особы, однако замуж обычно выходят к тридцати годам и только поняв, что выбранный ими человек – их истинная вторая половинка. Если же они вдруг разочаруются в ней, то просто уйдут в себя, но партнёрские отношения продолжат, ведь признаться себе в том, что ошиблись в выборе любимого, они не могут.

Конечно, это общий гороскоп, поэтому нельзя по нему точно судить обо всех знаках Зодиака, но всё же что-то общее есть у всех. А это значит, что с его помощью можно предположить, кто в каком возрасте обзаведётся семьёй.