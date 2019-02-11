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10 типов мужчин, за которых женщины не хотят выходить замуж
Существует миф, что в большинстве своём женщины готовы вступить в брак ради самого брака. Но на самом деле это совсем не так. Даже самая терпеливая девушка всё равно понимает, что некоторые мужские «приколы» она не сможет выдержать, что в итоге и приведёт к разрыву отношений. Оказывается, прекрасный пол давно негласно составил список 10 типов мужчин, за которых женщины не хотят выходить замуж. Возможно, он будет очень интересен и парням.
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10 типов мужчин, за которых женщины опасаются выходить замуж
- Мужчины брутальной профессии – полицейские, военные, сотрудники МЧС и т.п. Каждая женщина мечтает об уютном семейном гнёздышке, в котором они будут с любимым жить дружно и счастливо. Но о каком можно говорить счастье, когда военных могут в любой момент послать в горячую точку, полицейского убить во время задержания, а работник МЧС может погибнуть во время выполнения своих обязанностей по спасению людей. Одним словом, вечно находиться в страхе – это не для слабонервных.
- Тусовщик. Если мужчина постоянно задействован в тусовках, на которые к тому же тратит кучу денег, то жить с ним не очень сладко. К тому же, тусовщики мало спят, много пьют, курят, и не только сигареты, и соответствующе выглядят – пропитые, помятые и не редко пахнущие не самым лучшим образом. С таким букетом «прекрасных» качеств не каждая дама согласится жить. Но, если она, конечно, не тусовщица.
- Без пяти минут миллионер. Это он так считает, ведь недавно им была прочитана отличная книга по зарабатыванию денег. Он всегда стремился к этому, но у него не получалось, так как раньше не попадались такие авторы, которые всё чётко расписали, как заработать свой миллион. После прочитанного он уходит в свою реальность, где есть успех, признание, машины, недвижимость и всё то по списку, что необходимо настоящему миллионеру. Но пока он сидит на диване в дырявом носке и растянутой майке и мечтает, мечтает, мечтает. А любимая женщина работает, работает, работает.
- Любитель экстрима. Да, у него прекрасная работа, возможно, он даже занимает руководящий пост, так как его экстремальное хобби требует немалых затрат. Конечно, это круто! Но очень опасно. Немногие женщины готовы постоянно находиться в состоянии страха, хорошо ли он приземлился с парашютом, выплыл ли после ныряния, не упал ли со скалы. Одним словом, эмоциональные качели гарантированы. Увы, но женщины всё же предпочитают вести спокойный образ жизни.
- Альфонс. В последнее время таких парней среди нас очень много, ведь есть к кому «присосаться» - бизнес-вумен пруд пруди. Однако есть и такие мужчины, которые, придерживаясь народной мудрости, что «на безрыбье и рак рыба», прибиваются и не к очень богатой даме, но достаточно зарабатывающей, чтобы ему хватало поесть, попить и выглядеть прилично. Увы, не все женщины готовы тащить на себе груз забот, связанных с обеспечением семьи. Всё-таки в нас не искоренить то знание, что мужчина - охотник, приносящий мамонта, а его супруга – хранительница очага, скромно ждущая своего добытчика.
- Отбывший тюремный срок. Безусловно, мужчина, вернувшийся из мест лишения свободы, обладает некой харизмой, по крайней мере, для некоторых дам. Но в большинстве своём женщины предпочитают мужчинку «с чистой совестью». Ведь где гарантия, что он снова не захочет вернуться туда, где пробыл немалый срок. И начнётся – поездки в тюрьму, свидания, передачки и т.п.
- Эмоционально неуравновешенный. Если мужчина не сдержан в своих эмоциях, постоянно кричит, использует в своём лексиконе ненормативную лексику, а также истерит в критических ситуациях, то это не всем понравится. Конечно, сразу узнать о таком его недостатке невозможно, он должен оказаться в сложном положении, чтобы показать своё лицо, потом ещё в одном и ещё… Каждая женщина ожидает, что её вторая половинка – стена, скала, крепость (у каждой свой вариант), за которой можно спрятаться, а не вопящее существо, обвиняющее всех вокруг в своих проблемах.
- Алкоголик. Узнать в нём страсть к алкоголю при первой встрече невозможно, так как внешне он вполне приятный мужчина. Но при длительном знакомстве он не сможет скрывать свою любовь к спиртным напиткам – пятничные посиделки заканчиваются в воскресенье в обед, чтобы успеть отоспаться перед рабочей неделей; у него всегда находится повод выпить, тем более, если угощают (а угощают его постоянно). Да и домашние дела он сопровождает любимым занятием – потихоньку потягивает пиво, коньяк или виски (у кого на что хватает средств). Да, среди них масса мужчин с золотыми руками. Однако скоро его неадекватное поведение женщине надоедает, и наступает разрыв. Так зачем же начинать?
- Маменькин сынок. Он не способен на самостоятельные решения, никогда не проявляет инициативу. Чаще всего такие мальчики растут в семье с сильной матерью, а вырастая, ищут такую же властную жену. Безусловно, они её найдут, ведь сколько вокруг доминирующих женщин. Но в большинстве своём слабый пол всё-таки хочет оставаться слабым.
- Представитель богемы. Женщины обычно ищут такого партнёра для брака, который сможет обеспечить им достойную жизнь, у богемы же часто нестабильное материальное положение. Конечно, можно подождать, когда его признают и наступят прекрасные времена. Но, как показывает практика, это редко происходит и не со всеми.
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При выборе мужчины, конечно, в первую очередь прекрасный пол ориентируется на свои чувства, но даже самая большая любовь может так и не привести к браку, если парень является одним из 10 типов мужчины, за которых женщины не хотят выходить замуж.
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