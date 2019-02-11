Существует миф, что в большинстве своём женщины готовы вступить в брак ради самого брака. Но на самом деле это совсем не так. Даже самая терпеливая девушка всё равно понимает, что некоторые мужские «приколы» она не сможет выдержать, что в итоге и приведёт к разрыву отношений. Оказывается, прекрасный пол давно негласно составил список 10 типов мужчин, за которых женщины не хотят выходить замуж. Возможно, он будет очень интересен и парням.

10 типов мужчин, за которых женщины опасаются выходить замуж

Мужчины брутальной профессии – полицейские, военные, сотрудники МЧС и т.п. Каждая женщина мечтает об уютном семейном гнёздышке, в котором они будут с любимым жить дружно и счастливо. Но о каком можно говорить счастье, когда военных могут в любой момент послать в горячую точку, полицейского убить во время задержания, а работник МЧС может погибнуть во время выполнения своих обязанностей по спасению людей. Одним словом, вечно находиться в страхе – это не для слабонервных. Тусовщик. Если мужчина постоянно задействован в тусовках, на которые к тому же тратит кучу денег, то жить с ним не очень сладко. К тому же, тусовщики мало спят, много пьют, курят, и не только сигареты, и соответствующе выглядят – пропитые, помятые и не редко пахнущие не самым лучшим образом. С таким букетом «прекрасных» качеств не каждая дама согласится жить. Но, если она, конечно, не тусовщица. Без пяти минут миллионер. Это он так считает, ведь недавно им была прочитана отличная книга по зарабатыванию денег. Он всегда стремился к этому, но у него не получалось, так как раньше не попадались такие авторы, которые всё чётко расписали, как заработать свой миллион. После прочитанного он уходит в свою реальность, где есть успех, признание, машины, недвижимость и всё то по списку, что необходимо настоящему миллионеру. Но пока он сидит на диване в дырявом носке и растянутой майке и мечтает, мечтает, мечтает. А любимая женщина работает, работает, работает. Любитель экстрима. Да, у него прекрасная работа, возможно, он даже занимает руководящий пост, так как его экстремальное хобби требует немалых затрат. Конечно, это круто! Но очень опасно. Немногие женщины готовы постоянно находиться в состоянии страха, хорошо ли он приземлился с парашютом, выплыл ли после ныряния, не упал ли со скалы. Одним словом, эмоциональные качели гарантированы. Увы, но женщины всё же предпочитают вести спокойный образ жизни. Альфонс. В последнее время таких парней среди нас очень много, ведь есть к кому «присосаться» - бизнес-вумен пруд пруди. Однако есть и такие мужчины, которые, придерживаясь народной мудрости, что «на безрыбье и рак рыба», прибиваются и не к очень богатой даме, но достаточно зарабатывающей, чтобы ему хватало поесть, попить и выглядеть прилично. Увы, не все женщины готовы тащить на себе груз забот, связанных с обеспечением семьи. Всё-таки в нас не искоренить то знание, что мужчина - охотник, приносящий мамонта, а его супруга – хранительница очага, скромно ждущая своего добытчика. Отбывший тюремный срок. Безусловно, мужчина, вернувшийся из мест лишения свободы, обладает некой харизмой, по крайней мере, для некоторых дам. Но в большинстве своём женщины предпочитают мужчинку «с чистой совестью». Ведь где гарантия, что он снова не захочет вернуться туда, где пробыл немалый срок. И начнётся – поездки в тюрьму, свидания, передачки и т.п. Эмоционально неуравновешенный. Если мужчина не сдержан в своих эмоциях, постоянно кричит, использует в своём лексиконе ненормативную лексику, а также истерит в критических ситуациях, то это не всем понравится. Конечно, сразу узнать о таком его недостатке невозможно, он должен оказаться в сложном положении, чтобы показать своё лицо, потом ещё в одном и ещё… Каждая женщина ожидает, что её вторая половинка – стена, скала, крепость (у каждой свой вариант), за которой можно спрятаться, а не вопящее существо, обвиняющее всех вокруг в своих проблемах. Алкоголик. Узнать в нём страсть к алкоголю при первой встрече невозможно, так как внешне он вполне приятный мужчина. Но при длительном знакомстве он не сможет скрывать свою любовь к спиртным напиткам – пятничные посиделки заканчиваются в воскресенье в обед, чтобы успеть отоспаться перед рабочей неделей; у него всегда находится повод выпить, тем более, если угощают (а угощают его постоянно). Да и домашние дела он сопровождает любимым занятием – потихоньку потягивает пиво, коньяк или виски (у кого на что хватает средств). Да, среди них масса мужчин с золотыми руками. Однако скоро его неадекватное поведение женщине надоедает, и наступает разрыв. Так зачем же начинать? Маменькин сынок. Он не способен на самостоятельные решения, никогда не проявляет инициативу. Чаще всего такие мальчики растут в семье с сильной матерью, а вырастая, ищут такую же властную жену. Безусловно, они её найдут, ведь сколько вокруг доминирующих женщин. Но в большинстве своём слабый пол всё-таки хочет оставаться слабым. Представитель богемы. Женщины обычно ищут такого партнёра для брака, который сможет обеспечить им достойную жизнь, у богемы же часто нестабильное материальное положение. Конечно, можно подождать, когда его признают и наступят прекрасные времена. Но, как показывает практика, это редко происходит и не со всеми.

При выборе мужчины, конечно, в первую очередь прекрасный пол ориентируется на свои чувства, но даже самая большая любовь может так и не привести к браку, если парень является одним из 10 типов мужчины, за которых женщины не хотят выходить замуж.