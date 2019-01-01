Как флиртовать более успешно? Смотрите на знак Зодиака!

Независимо от того, находитесь ли вы в поиске второй половинки или хотите просто повеселиться, наверняка вам будет интересно знать, как флиртовать более успешно. Как выяснили астрологи, у каждого знака Зодиака свой секрет флирта, чтобы очаровать желаемый объект. Об этом подробнее.

Как флиртовать по знаку Зодиака?

Овен





Овен – прямолинейный знак, он любит быть охотником в любовных отношениях. Возможно, кому-то и нравится, когда его преследуют, чтобы признаться в своих чувствах, но чаще это пугает. Поэтому людям, рождённым под знаком Овна, не стоит распыляться на всех, а выбрать того, кто особенно интересует, и окружить его заботой и вниманием (это не синонимы навязчивости). Прямой зрительный контакт – вот фишка Овнов, которая обязательно сработает.

Телец

Люди, рождённые под этим знаком, очень старомодны, поэтому кокетство считают чем-то низким. И зря. Конечно, не надо перегибать палку, но лёгкое прикосновение к интересующей особе поможет этому знаку показать свою симпатию. Можно начать с прикосновения к плечу, никто и не заподозрит, что Тельца привлекает этот человек, затем можно коснуться рукой или удержать за талию. Если же появится ощущение, что процесс пошёл, можно уже тронуть лицо, например, убрать несуществующую ресничку. Хотя последний приём больше подойдёт женщине-Тельцу, мужчинам могут и отпор дать в виде пощёчины. Но попробовать стоит.

Близнецы

Этот знак, флиртуя, часто болтает без умолка, вываливая на понравившуюся особу все известные ему анекдоты и шутки. Такое поведение – большая ошибка. Остроумие – это здорово, но Близнецам на руку сыграет тон, которым будут рассказаны смешные истории – шёпотом, глубоким и хриплым голосом. Так будет намного легче соблазнить, чем облизывать губы и гладить свои округлости, как делают женщины-Близнецы, а также заводить за голову руки, чтобы показать свою широкую грудную клетку – конёк мужчин Близнецов.

Рак

Раки в любви имеют тенденцию быть липкими и навязчивыми – покусывают или облизывают губы, принимают зазывающие позы, а также изо всех сил стараются сделать для того, кто им нравится, что-то хорошее. Не стоит так себя вести, лучше выработать иную тактику. Показать заинтересованность, а после отойти, чтобы позволить понравившейся особе сделать шаг навстречу. Но не стоит тут же отвечать излишней заинтересованностью - желательно сделать паузу. Такое поведение скорее поможет достичь желаемой цели.

Лев

Лев всегда в центре внимания, а потому этому знаку нужно «играть» со взглядами. Держать голову высоко, плечи расправлены, чтобы сразу чувствовалось, кто тут рулит. Стараться сдерживаться в жестах, свести их к минимуму. А вот говорить надо интересно и хорошо поставленным голосом, в меру громко. Чтобы объект воздыхания сразу же уяснил, как ему повезло, что на него обратил внимание такой красивый и умный человек.

Дева

Этот знак немного застенчив и скромен. Несомненно, некоторых такое поведение привлекает, но всё же лучше подать какие-то знаки понравившемуся человеку, например, с помощью яркой одежды или макияжа – отличный вариант игра с красным цветом - алое платье или губная помада, бордовый пиджак. Специальные жесты тоже будут уместны - игра пальцами, потирание ладони или же поглаживание одной руки другой.

Весы

Этот знак - прирождённый соблазнитель – флиртуя, делается менее скованным, в глазах появляется чертовщинка, а смех звенит как колокольчик, количество флюидов просто зашкаливает. Но не стоит слишком много энергии тратить на того, кто на самом деле безразличен. Весам нужно научиться направлять свою харизму только на заинтересованную особу, тогда она очень быстро сдастся.

Скорпион

Не все знают, что есть несколько видов флирта: один – игривый, а другой соблазнительный и нацеленный на полное и скорое покорение партнёра. Так вот Скорпиону удаётся умело совместить оба так, что объект обожания сразу же оказывается очарованным и покорённым. В них тотчас влюбляются и не желают расставаться. Из-за чего у этого знака возникает множество сложностей в отношениях с противоположным полом. Поэтому Скорпионам надо стараться держать себя под контролем, не распространяя свои флюиды на всех подряд, чтобы потом не ранить влюблённых в них людей.

Стрелец

Этот знак обычно флиртует напористо и откровенно, используя своё прекрасное чувство юмора и свою привлекательную внешность. Однако, когда он делает это, то часто перегибает палку – фривольные шуточки, нескромные позы и выигрышные ракурсы. Поэтому Стрельцам желательно вести себя скромнее, помня, что женщины любят простоту, а не наигранность, а мужчины – прямоту.

Козерог

Этот знак не умеет флиртовать из-за своей природной закомплексованности, он скорее начнёт хамить понравившейся особе. Поэтому Козерогам, даже если они и боятся что-то сказать, рекомендуется чаще улыбаться и постоянно держать зрительный контакт, включать и язык жестов – облизать губы, наклонить кокетливо набок голову, поиграть с волосами. И самое главное, помнить, что флирт – это не приглашение в ЗАГС. От него можно отказаться.

Водолей

Этот знак довольно оригинально флиртует – показывает свой амурный интерес и тут же делает вид, что завоевать его довольно сложно. Водолеи всегда оставляют себе лазейку, чтобы можно было в любой момент исчезнуть, сказав, что это было простое общение. Такое поведение запутывает объект внимания и он теряет интерес к Водолею, поэтому ему и нужно сразу определяться в своих желаниях. Так будет проще и самому, и другим людям.

Рыбы

Этому знаку поможет завоевать человека только визуальный контакт с ним. Не надо бегающих взглядов или же рассматривания потолков – нужно смотреть только в глаза того, кто интересен. Конечно, сразу будет нелегко, но учиться этому необходимо, так как пошлые шуточки – защитная реакция растерянной Рыбы, скорее отталкивают.

Обязательно научитесь правильно кокетничать, ведь действовать по наитию не всегда хорошо. А астрология поможет в этом: подскажет, какому знаку лучше призывно улыбаться, какому – облизать губы, а какому – робко смотреть искоса.