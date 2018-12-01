5 самых богатых знаков Зодиака в 2019 году

Хотим мы этого или нет, но деньги играют в нашей жизни существенную роль. При этом наше благосостояние - отнюдь не стабильная величина, о нём приходится неустанно заботиться, изыскивая всё новые и новые средства и способы его поддержания и улучшения. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже… А почему? Потому что для финансовых дел следует уметь выбирать подходящие моменты. На будущие 365 дней звёзды прогнозируют большую денежную удачу представителям нескольких зодиакальных созвездий. Их пять. Это – самые богатые знаки Зодиака, которые из 2019 года сумеют извлечь максимум пользы для себя.

Самые богатые знаки Зодиака в 2019 году: Скорпион

Следующий год может стать для представителей этого созвездия переломным периодом, с которого начнётся рост их дальнейшего благосостояния. Возможности, которые обеспечит им пребывание Юпитера во 2-м доме аж до декабря, позволят расширить финансовые горизонты и заложить отличную основу для дальнейшего материального процветания. Тем более что Сатурн в секстиле подарит им расположение влиятельных людей и авторитетов. Главное, чтобы каждый из Скорпионов по-настоящему захотел использовать этот потенциал. Единственное ограничение для них будет связано с началом реализации новых проектов. С середины весны и до 10 августа лучше заниматься старыми делами, а новые начинать либо до этого времени, либо уже начиная с конца лета.

В будущем году многие Скорпионы будут иметь шанс сделать крупное выгодное приобретение. Это может быть, скажем, недвижимость, антиквариат или дорогой автомобиль. Его стоимость окажется настолько привлекательной, что мимо пройти будет попросту невозможно. Да и не нужно! Даже если денег в тот момент на покупку будет не достаточно, можно смело решаться на кредит. Вернуть долг Скорпионы смогут вполне благополучно. Покупка же, которую они сделают, в перспективе принесёт им немалую прибыль.

Кроме того, люди этого знака могут рассчитывать на появление дополнительных источников заработка или на увеличение дохода на основном месте работы. Причём, даже если руководство не будет спешить увеличивать им оклад, но сами Скорпионы придут к убеждению, что заслуживают этого, им следует не стесняясь заявить о своих финансовых притязаниях.

Финансовая удача для Тельцов

2019 год для Тельцов – замечательное время для развития своих профессиональных талантов, поскольку именно этот фактор станет в этот период решающим для улучшения их финансового положения. Сатурн в тригоне однозначно будет способствовать этому. Правда, тут нужно понимать, что конкретно представляет собой благоприятное влияние этой планеты. Сатурн суров и не раздаёт свои блага просто так. Поэтому Тельцам нужно уже в нынешнем году настраивать себя на то, что работать, возможно, придётся, «не за страх, а за совесть». Да и ответственность, скорее всего, на них ляжет немалая. Но, как говорится, оно того стоит, потому что результаты этих усилий окажутся поистине впечатляющими.

В течение всего июня Тельцы будут ощущать на себе влияние Венеры, которая в это время будет находиться во 2-м доме. Выразиться оно может в новом перспективном знакомстве, которое впоследствии пригодится при решении каких-то финансовых вопросов. Или же Тельцы совершат удачное приобретение; в дальнейшем оно прямо или косвенно поспособствует решению денежных вопросов. Впрочем, не исключено, что некоторые из представителей этого знака просто получат в июне премию или что-нибудь в этом роде. Не планируемую – и довольно крупную – сумму денег Тельцам может подарить и благоприятный Юпитер, находящийся в течение почти всего года (до декабря) в 8-м доме.

С 10 апреля и по середину августа Тельцам не рекомендуется затевать новых финансовых проектов и не совершать значительных финансовых сделок. В эти несколько месяцев акцент рекомендуется сделать на обычных (уже ведущихся) делах. Кроме того, во 2-й половине весны им желательно тратить средства разумно и, по возможности, экономно, иначе Марс во 2-м доме может в этот период поставить Тельцов в затруднительное положение.

Финансовые счастливчики Девы

Для Дев 2019 год должен стать временем монетизации собственных талантов. К этому их будет настойчиво подталкивать Сатурн в тригоне. Но при этом нужно понимать, что Сатурн не приветствует стремление к «лёгким» успехам и безответственность. А потому к точке приложения своих талантов Девам нужно подойти серьёзно и вдумчиво. Растрачивать себя на пустяки и лениться им настоятельно не рекомендуется. Правильный же подход к профессиональной реализации даст представителям этого знака больше, чем они могут себе сейчас представить. Основа, заложенная в 2019 году, станет для них отличным источником всё нового и нового повышения своего благосостояния.

Девам желательно быть предельно избирательными при оценке перспективности денежных вложений. Касается это всего – статусных приобретений (брендовых аксессуаров и т.п.), трат на реализацию каких-то личных проектов и т.д. В большинстве случаев окажется, что этих расходов можно было и не совершать, поскольку дорогие приобретения не произведут должного впечатления, а нужные покупки, как окажется, можно было сделать в другом месте за меньшие деньги. Одним словом, Девам рекомендуется поменьше пафоса и побольше рачительности. На это недвусмысленно указывает Юпитер в квадратуре. И только в конце года (в декабре), когда эта планета окажется в тригоне, Девы могут позволить себе легкомысленные траты. К слову, это может быть очень даже кстати, поскольку впереди будут новогодние праздники.

Самые богатые знаки в 2019 году: Лев

В этот период Львы будут постоянно испытывать позитивное влияние Юпитера. Гармоничный аспект этой планеты создаст для них беспрецедентные возможности для реализации личных талантов и будет всячески подталкивать к профессиональному росту. Львам многое будет удаваться легко, причём удовольствие от успехов они получат не только в связи с хорошими результатами, но и из-за того, что они будут сопровождаться улучшением их финансового положения.

Большинству Львов почти наверняка удастся совершить удачное приобретение. А может быть, даже и не одно. Об этом позаботится Венера, которая в конце августа – середине сентября будет находиться во 2-м доме. В этот период Венера создаст в умах и душах Львов особенный настрой на желание обладать какими-то особенными вещами. Что именно следует понимать под словом «особенные»? Тут всё очень индивидуально. Для кого-то это старинные предметы интерьера, для кого-то определённая модель авто… А кое-кто из Львов даже удачно приобретёт недвижимость.

С середины августа и до конца сентября Львы будут находиться под «зонтиком» Марса, пребывающего во 2-м доме. В этот период им можно рисковать, быть напористыми и требовательными. Как говорится, брать быка за рога… Такая тактика поведения тоже немало поспособствует решению финансовых вопросов, поскольку влияние Марса поможет с гораздо меньшими издержками преодолевать проблемы.

Деньги и Козероги

На Козерогов в 2019 году большое влияние будут оказывать Сатурн и Юпитер в соединение. Это очень удачное сочетание, поскольку Сатурн поможет им подвести некоторые важные итоги, получить заслуженные плоды прежних усилий и грамотно и с максимальной выгодой для себя завершить то, что, исчерпав себя, уже пришло к логическому завершению. А Юпитер позволит очертить (по крайней мере, частично) новые горизонты. Поэтому в данном случае можно говорить о финансовых успехах не только в будущем году, но и о повышении материального благосостояния и в дальнейшем.

В 2019 году Козерогам следует попытаться пересмотреть свой взгляд на материальную сторону жизни. Им желательно стать более избирательными в своих тратах и избавиться от табу относительно способов заработка. Второе означает, что им рекомендуется воспитать в себе большую лояльность по отношению к тем, кто зарабатывает «не теми способами». Ведь не исключено, что и сами Козероги могли бы попробовать себя в чём-то нестандартном для них. А первое заключается в том, что им нужно поучиться делать ценные приобретения. Впрочем, в этом им поможет Венера. Эта планета в марте будет пребывать во 2-м доме, и именно в марте Козерогам будет дан отличный шанс совершить покупку, которая впоследствии принесёт им значительную прибыль. И, если так и произойдёт, то они обязательно должны сделать из этого соответствующие полезные выводы.

Итак, грядущие 365 дней станут для некоторых представителей зодиакального круга по-настоящему удачными. 5 самых богатых знаков Зодиака в 2019 году смогут избавиться от многих финансовых сложностей, которые пока ещё присутствуют в их жизни. А кроме того, создадут недурной задел на материальное благополучие в более отдалённом будущем. Но и остальным знакам, которые не попали в пятёрку счастливчиков, тоже огорчаться не следует, поскольку 2019 год не грозит критическими материальными проблемами.