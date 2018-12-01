Наша жизнь похожа на зебру: полоса - чёрная, полоса - белая. И, как предсказывают астрологи, год Свиньи не будет исключением, практически у всех зодиакальных созвездий возникнут различные проблемы. Итак, чего нужно опасаться знакам Зодиака в 2019 году? Узнайте об этом и постарайтесь оградить себя от бед и неприятностей.

Опасности, подстерегающие зодиакальные знаки в 2019 году

Овен

Самая большая проблема Овнов в год Свиньи - это невозможность реализовать свою мечту, к которой они так долго шли и которая, как им казалось, практически уже стала реальностью. Главная причина, почему они не смогут воплотить её в жизнь - завистники. Поэтому астрологи рекомендуют Овнам поменьше болтать о своих целях, а также быть менее доверчивыми, особенно с малознакомыми людьми.

Телец

В 2019 году Тельцы безответно влюбятся, из-за чего будут сильно страдать и портить жизнь и себе, и окружающим. Особенно проблематично это переживут представители данного знака, состоящие в отношениях, так как к расставанию с прежней пассией они не будут готовы, тем более не будучи уверенными в чувствах нынешнего возлюбленного. Свободные Тельцы тоже поломают голову, как покорить сердце понравившейся особы. Но их проблему решить намного проще - им лишь необходимо проявить инициативу!

Близнецы

Представителям этого знака нужно меньше думать, а больше делать, иначе в год Свиньи они так и просидят на скамейке аутсайдеров, рискуя упустить великолепную возможность в достижении успеха. Также им необходимо отбросить свою нерешительность (если не получится справиться с этой проблемой самостоятельно, можно обратиться к психологическим книгам или советам людей, избавившихся от этого комплекса) и вернуть веру в себя. Только так можно добиться желаемого.

Рак

Раки никогда не заботились о своём здоровье, придерживаясь правила, что само пройдёт. Но в 2019 году им просто необходимо при первых симптомах заболевания обязательно обратиться к медикам. Иначе можно запустить болезнь. Она перерастёт в хроническую: придётся даже полежать в больнице и пройти через длительный процесс лечения. К тому же, доведётся потратить немалую сумму денег, из-за чего у Раков может возникнуть ещё одна проблема - они окажутся в долговой яме.

Лев

Безрассудное поведение Львов и нестерпимое желание внести свежесть в своё однообразное бытие в 2019 году конкретно пошатнёт их материальное положение, что тут же негативно отразится и на взаимоотношениях с любимым человеком. Одним словом, проблемы будут расти как снежный ком. Во избежание их этому знаку нужно лишь провести год в спокойной обстановке, не идя на поводу у друзей-авантюристов, сдерживать свои эмоции и прислушиваться к советам близких и родных людей.

Дева

Этот знак будет настолько занят работой, что его личная жизнь отойдёт на второй план, что и приведёт к череде сложностей в отношениях с родственниками. Есть большая вероятность того, что Девы окажутся в эпицентре семейного конфликта по причине невникания в дела родных. Им будет легче помочь деньгами, чем выслушать и понять. Чтобы избежать этих проблем, всего лишь надо найти время для общения с близкими, ответить на их звонок, даже если занят, пригласить на чашку кофе или же устроить званый ужин, на который пригласить всю семью.

Весы

Конфликты с начальством весь год будут портить жизнь Весов - борцов за справедливость. У них есть два выхода из сложившейся ситуации - молчать и терпеть, делая вид, что ничего не происходит, или же сказать всё, что они думают о самодурстве руководителя, и уйти с гордо поднятой головой на поиски другой работы. Кстати, есть большая вероятность того, что на новом рабочем месте этот знак не только окажется в дружелюбном коллективе, работающем под грамотным руководством, но и получит более выгодные условия для труда.

Скорпион

Проблемы на Скорпиона будут сыпаться как из рога изобилия. Такое множество негативных событий может даже сломить этот сильный и уверенный в себе знак, но при условии, что он будет бороться с трудностями сам на сам. Чтобы избежать такого сценария, Скорпионам нужно научиться быть дружелюбнее и доброжелательнее по отношению к другим. А также немного лояльнее относиться к чужим ошибкам, ведь мы все не идеальны.

Стрелец

Финансовые трудности могут возникнуть по причине того, что Стрелец захочет большего, чем может себе позволить. Чтобы получить желаемое, нужно срочно искать дополнительный источник доходов или же сменить профессию на более оплачиваемую. Но при этом помнить, что ради хорошего жалованья придётся много работать, переложить свои обязательства на плечи других в этот раз не получится.

Козерог

Рутина поглотит этот знак настолько, что они решатся на глупый поступок, который и нарушит их привычный ритм жизни и повлечёт за собой перемены в худшую сторону. Козерогам не стоит спешить что-то менять. Если хочется каких-то перемен, то лучше заняться спортом или же найти себе новое хобби. А ещё лучше стать добрей к окружающим: протянуть руку помощи нуждающимся - это так прекрасно и так непривычно для этого знака.

Водолей

Нежелание вникать в дела близких и друзей может стать главной причиной трудностей, которыми одарит Свинья этот знак. Таким образом она постарается проучить Водолеев за их эгоизм. Во избежание проблем, в том числе и финансовых, их-то Водолеи больше всего боятся, им нужно стать отзывчивее и внимательнее к окружающим, уделять им больше времени и интересоваться их жизнью, но не формально, а искренне, от всего сердца.

Рыбы

Этот знак в 2019 году может потерять работу, а вместе с ней и средства к существованию из-за своей неуверенности в собственном профессионализме. Чтобы этого не произошло, надо настроить себя на успех, а также более ответственно относиться к своему служебному долгу, не скрывать свои умения и проявлять инициативу.

Как говорится, предупреждён - значит, вооружён. Прислушайтесь к советам астрологов, предупреждающих, чего нужно опасаться знакам Зодиака в 2019 году, чтобы избежать серьёзных неприятностей. Удачи!