5 способов понять, свободен ли парень, не спрашивая его об этом

Кто из девушек не заводил на отдыхе курортные романы? Скорее всего, таких нет. Тем более, все мужчины-отпускники обычно одинокие, по крайней мере, они так говорят. Но верить ли им или лучше всё-таки проверить? Тем более есть 5 эффективных способов понять, свободен ли парень, не спрашивая его об этом. Кстати, они работают не только на отдыхе, но и в повседневной жизни, поэтому можно наверняка узнать, есть у него отношения или же место его девушки вакантно.

Как понять, свободен ли парень, не спрашивая его об этом

Быть внимательнее к деталям. В первую очередь изучите безымянный палец его правой руки, возможно, там останется место от обручального кольца. Быть может, у него есть татуировка с женским именем (конечно, это может быть имя матери, но это маловероятно) или другие знаки присутствия в его жизни любимой женщины.

Проверьте социальные сети. Это один из самых простых способов выяснить, есть ли у парня вторая половинка. Просмотрите его фотографии, если на них он всегда с одной и той же девушкой, то, скорее всего, мужчина не свободен, прочтите комментарии и шутки друзей под фото, они тоже многое могут рассказать. Безусловно, есть такие парни, которые не любят выставлять свою личную жизнь напоказ. В этом случае просмотрите странички его друзей, у них могут быть фотографии с ним и его второй половинкой. Только держите себя в руках – не ставьте лайки, а тем более не пишите комментарии. Парень может подумать, что вы его преследуете.

Случайные вопросы. Хитрость – ваше главное оружие, чтобы выяснить, что творится в его личной жизни. Старайтесь спрашивать с максимальной небрежностью, акцентируя вопросы на общих темах, но выведывая нужную вам информацию. Например, расспросите его, как он проводит лето, где любит расслабиться по выходным и т.п. Он не сможет не упомянуть о любимой, если она, конечно, есть. Возможно, в беседе он несколько раз повторит женское имя или же начнёт фразу «…мы с ма… (же...)», а потом осечётся, боясь продолжить «малышом (женой)».

Опрос друзей. Довольно сложно понять человека, который скрытничает, но его друзья могут многое о нём рассказать. Можно спросить у них напрямую или же начать издалека, любой вариант хорош. Первоначально поможет шутка: «О, куда это собрался твой друг, такой красивый, на свидание что ли?» Есть большая вероятность того, что ответ будет положительный. Только не вздумайте атаковать его друзей расспросами, ведь парни ещё те сплетники, неизвестно, как на это отреагирует понравившаяся вам особа. Но, с другой стороны, если он свободен, разговор с его приятелем может стать прекрасным вариантом для привлечения его внимания к вам. Придерживайтесь золотой середины.

Слежка. Замечено, что одинокие мужчины чаще смотрят на женщин, чем те, кто уже имеет вторую половинку. Конечно, есть и ловеласы, которые не пропускают ни одной юбки. Но, если вы заметили, что парень смотрит на вас с заинтересованностью, притом зрительный контакт длительный, а не короткие взгляды, то это знак, что вы ему нравитесь и, он, скорее всего, свободен (многие мужчины всё-таки опасаются разборок со своей женщиной, поэтому и стараются не лезть на рожон).

Возможно, эти советы помогут вам не наделать глупостей, ведь незнания могут стать причиной быть отвергнутой мужчиной. Но, даже если вы узнали, что он не свободен, не надо впадать в отчаяние. Сохраняйте спокойствие и, пожалуйста, не пытайтесь уводить его от второй половинки. До добра это не доведёт.