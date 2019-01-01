5 сигналов, что он для вас недостаточно хорош

Если существует настоящая любовь, то какая она должна быть? Ответить чётко на этот вопрос сложно, но можно с уверенностью сказать о том, на что нужно обратить внимание, чтобы понять, есть ли у вашего партнёра к вам чувства или же ваши отношения строятся на одной интимной связи и больше вас ничего не связывает. Поддерживает ли он вас, стремится ли сделать вас лучше, интересуется ли вашей жизнью? Нет? Тогда зачем приносить себя в жертву ради того, чтобы временно быть вместе? Может быть, лучше до тех пор, пока не поздно, расставить все точки над «ё» и порвать с таким мужчиной?

Сигналы, показывающие, что мужчина для вас недостаточно хорош

Он не поддерживает вас в ваших начинаниях. Вы решили сесть на диету или пойти в тренажёрный зал, а может быть, получить второе образование или же водительские права. И об этом сказали своему мужчине, на что он отреагировал с безразличием или, что ещё хуже, высмеял вашу затею. Типа, «баба за рулем, что обезьяна с гранатой», «станешь красоткой, походив в тренажёрный зал, украдут, поэтому лучше сиди дома» и всё в таком духе. Что на это можно сказать? Он не ваша вторая половинка, ведь любимый человек должен поддерживать стремление своей женщины быть красивее, умнее, успешнее, а не высмеивать её порывы.

Он против вашего интеллектуального развития. Стремиться делать друг друга лучше – это норма для любящих людей, в том числе и в интеллектуальном плане. Если же ваш мужчина считает, что домохозяйке не нужны курсы, например, по маркетингу или языковые, то грош ему цена. Вывод один – его всё устраивает, а возможно, и пугает, что его женщина сможет чего-то добиться в жизни большего, чем он.

Он никогда вас не критикует. Возможно, вы решили, что ему в вас всё нравится, потому что вы - его самая любимая женщина на свете? Конечно, такой вариант тоже вероятен, но довольно часто мужчина не подвергает критике высказывания своей второй половинки, потому что он о ней ничего не знает или ничего не хочет знать. Как часто вы с ним разговариваете и о чём? Возможно, он слишком сосредоточен на себе, чтобы слушать вас, притом внимательно. Поэтому он и не спорит.

Он не поощряет вас к профессиональному росту. Человек, который не подталкивает свою вторую половинку к профессиональному росту, скорее всего, является ретроградной особой, страшащейся успеха своего партнёра, который может начать подавлять его свободу каким-либо образом. Например, если вы станете начальником, то не сможете из-за постоянной занятости забирать ребёнка из садика, и это придётся делать ему. Или же второй вариант – ему просто-напросто всё равно, что происходит с его любимой женщиной, он не заинтересован в её карьере.

Он не планирует общее будущее с вами. Без долгоиграющих проектов, возможно, жизнь и проще, ведь мужчине не нужно рвать душу, чтобы чего-то добиться. Но, с другой стороны, если вы хотите иметь общие цели, то должны задуматься, почему ваша вторая половинка в них не заинтересована. Возможно, вы временны в его жизни, а есть постоянная партнёрша, в которую он готов верить и вкладывать свои силы и эмоции, одним словом, планировать своё будущее с ней.

Итак, если ваш мужчина ничего не делает, чтобы вы стали лучше – эмоционально, интеллектуально, внешне, то, может быть, лучше отпустить его на все четыре стороны. А самой заняться поиском того, кто готов будет пойти с вами в огонь и в воду, в тренажёрный зал и на языковые курсы.