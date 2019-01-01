5 самых суеверных знаков Зодиака

Все мы верим в какие-то приметы. Кто-то выходит из дома только с правой ноги, чтобы день был удачный, кто-то галопом бежит на другую улицу при виде чёрного кота, а кто-то рассыпанную соль воспринимает как знак предстоящей ссоры. В чём же причина, что в наш просвещённый век люди верят в предзнаменования? Оказывается, часто «виноват» в суеверии человека знак, под которым он родился. Так, астрологи выявили 5 самых суеверных знаков Зодиаков, для которых жизнь полна магических символов и знаков.

Самые суеверные зодиакальные знаки

Овен. У этого знака есть свои ритуалы, приносящие им удачу; талисманы, которые они постоянно носят при себе; привычки и многое другое. В их понимании всё, что они добиваются в этой жизни, не просто плод их умений и способностей, а результат тщательно спланированных действий, подкреплённых определёнными ритуалами. Только благодаря им Овны чувствуют себя менее уязвимыми к ударам судьбы, которых, по их мнению, невозможно избежать, а только лишь уменьшить их силу.

Типичные суеверия Овнов: зная свой вспыльчивый характер, они сильно переживают, если кого-то серьёзно обидели, поэтому обязательно просят прощения, чтобы очистить карму. Также они страшатся пустого ведра, чёрной кошки и священнослужителя, идущего им навстречу.

Лев. Хотя они даже себе не признаются в своём суеверии, но всё же этот зодиакальный знак чтит и блюдёт приметы, например, не ходит по дому в одном носке или тапке из-за страха потерять близкого человека, не возвращается домой, что-то забыв, не посмотревшись в зеркало, боясь неудачи. Но при этом Лев высмеивает, когда другие верят во что-то и опасаются нарушить придуманные правила. И всё же этот знак делает всё, чтобы избежать некоторых ситуаций, влекущих за собой негативные последствия.

Типичные суеверия Львов: они боятся своего предчувствия, гоня плохие мысли, ну а если какая-то дума становится навязчивой, то для них это сигнал, что скоро произойдёт ужасное происшествие. К тому же, они очень не любят вопросов перед важными событиями, считая, что они могут сбить их с верного пути.

Весы. Этот знак ценит обычаи и традиции, поэтому предупреждение бабушки, обладающей большим жизненным опытом, может стать причиной суеверия Весов. К тому же, этот зодиакальный знак немного легкомысленный, поэтому часто им даже не хочется разбираться в истинных причинно-следственных связях, если можно воспользоваться уже готовыми и вроде бы действующими закономерностями.

Типичные суеверия Весов: особенно суеверными они становятся после рождения детей. Их они готовы обвешать булавками от сглаза и красными шерстяными нитками от порчи. Весы тщательно оберегают свой дом, поэтому над входной дверью у них висит подкова на семейное счастье, а в углу перевёрнутый ручкой вниз веник, привлекающий благополучие и отгоняющий всё плохое.

Скорпион. Мистический и загадочный знак Зодиака просто не может без суеверия, в нём он великолепно разбирается. Притом настолько, что видоизменяет прежние приметы под себя, а после выдавая остальным как давнюю традицию веры в хорошее или избегания плохого. Скорпионы любят окружать себя различными кристаллами и камнями, приносящими удачу и отгоняющими негатив от дома.

Типичные суеверия Скорпионов: этот знак набожен, поэтому в его доме обязательно будет стоять свечка или икона, защищающая от всего плохого. И если вдруг с ними что-то произойдёт – упадёт, потухнет или же поломается, то для Скорпионов – это страшный знак несчастья, которого практически невозможно избежать, разве что молиться и просить помощи у Всевышнего.

Рыбы. У этого зодиакального знака сильно развита интуиция, которой они слепо доверяют, потому как в глубине души хотят верить в сказку, в которой есть феи и волшебники, подсказывающие на духовном уровне, как поступить, чтобы избежать неприятностей и притянуть удачу. Поэтому Рыбы и выдумывают собственные ритуалы, следуют даже очень странным приметам, а также много времени посвящают мистике, гаданиям и пророчествам знаменитых экстрасенсов и предсказателей.

Типичные суеверия Рыб: у них целый арсенал суеверий, начиная от страха «закудыкивания дороги» (когда спрашивают, куда Рыбы направляются) до боязни споткнуться правой ногой перед важным событием. Одним словом, этот зодиакальный знак, независимо от положения в обществе, возраста и занимаемой должности, сплошное суеверие.

Верить в знаки или нет, дело каждого. Если это успокаивает людей и помогает бороться со стрессом, то почему бы не разрешить себе быть суеверным. Поэтому любой представитель зодиакального созвездия может позволить себе верить в увиденные знаки или же проигнорировать их. Но, возможно, вышеприведённые зодиакальные знаки намного больше верят в чудеса, поэтому они и оказались в списке самых суеверных.