Если просить прощения за всё, что бы вы ни сделали, - это для вас норма, то это психологическая проблема. Безусловно, извиняться нужно, но если делать это часто, то это означает, что вы постоянно оправдываетесь за свой выбор. Одним словом, постоянные извинения – это нерешительность, мужчинам же нравятся уверенные в себе женщины, поэтому лучше замените фразу «Извини» на «Мне жаль…» К тому же за некоторые вещи вообще не стоит извиняться. Вот о них и поговорим.

5 «прости», которые вы никогда не должны говорить мужчине

«Извини, я должна работать». За что вы извиняетесь в этой ситуации? За то, что у вас есть обязательства? За то, что у вас есть другая жизнь, а не только мужчина – центр Вселенной, ради которого вы должны бросить всё и вся? Нет, нет и ещё раз нет. Никаких извинений. Ваша работа – это ваш выбор, и никто не имеет права указывать на то, что он неправильный. К тому же, работающая женщина просто не может просить прощения за то, что она заботится о себе. Поэтому вместо извинений лучше сказать так: «Сегодня наша встреча не состоится, потому что я работаю». И больше никаких объяснений.

«Извини, я сегодня выгляжу не самым лучшим образом». Вы не обязаны извиняться перед мужчиной за свой непрезентабельный внешний вид. Тем более, чаще всего то, что вы выглядите ужасно, придумано вами же. Парни вообще не замечают таких мелочей, как нечётко накрашенные стрелки или загримированные синяки под глазами. Конечно, если ваши волосы под мышками и на ногах можно заплести в густые косы, а лицо напоминает жёваную бумагу, то, скорее всего, они на это обратят внимание. Но с другой стороны, многие из них по жизни выглядят как бомжи, которые только что вылезли из своей любимой коробки-домика, и ничего – их любят, холят и лелеют. И вообще, может быть, у вас есть причины, почему вы в таком виде, и они никого не касаются.

«Извини, но я хочу побыть в одиночестве». Побыть сам на сам со своими мыслями нужно каждому, поэтому просить прощения за то, что у вас наступил период одиночества, не стоит. Тем более мужчины тоже любят посидеть без вас со своим лучшим другом – телевизором, по которому транслируется футбольный матч. И попробуй ему только слово сказать против. Возмущению не будет предела: «Ведь это же футбол»! Так что никаких объяснений и извинений – только констатация факта: «Я сегодня провожу время сама с собой. Если кому-то не нравится, я не виновата».

«Прости за моё поведение». Конечно, если вы постоянно опаздываете или хамите окружающим, а может быть, орёте или швыряете вещи, то это ужасно. Вытерпеть такое сможет не каждый. Но если, например, вы всё записываете и расклеиваете себе записочки с напоминаниями, то извиняться за это не стоит, потому что это ваша индивидуальность. А за неё прощения не просят.

«Прости, но я сегодня не готова к интиму, так как у меня критические дни». Стоп! Как можно извиняться за то, что вы раз в месяц мучаетесь от болезненных спазмов и кровотечений, потому что по-другому матушка-природа не дала бы вам возможность беременеть и рожать детей, таких же мужчин, которые посмеют упрекать в отсутствии близости в «эти дни». Это полный абсурд! Поэтому никаких слов прощения. Если парню что-то не нравится, то зачем вам такой он нужен?

Давайте, дорогие вечно извиняющиеся девушки, проявим самоуважение и перестанем просить прощения за то, в чём вы не виноваты. Тем более это не стоит делать перед теми, кто никогда бы не стал извиняться перед вами, даже если вы это и заслуживаете.