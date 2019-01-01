Изумрудный макияж: урок пошагово с фото

В этом мастер-классе по изумрудному макияжу мы выполним его в технике смоки, но с очень модными акцентами на основе перламутровых текстур. Такой макияж подойдёт в качестве вечернего и будет смотреться шикарно для любого цвета глаз, если вы подберёте свой зелёный оттенок.

Для его создания изумрудного макияжя вам понадобятся:

серые, болотные или чёрные кремовые тени;

тёмно-серые сухие тени;

чёрные тени;

чёрная подводка;

перламутровые тени с зеленоватым сиянием;

бирюзовые или изумрудные перламутровые тени (в мастер-классе Тамми Танука «Освободительница дельфинов»);

тушь;

кисти.

Создание изумрудного макияжа

Вроде бы очень простой набор косметики нужен для выполнения макияжа, но на самом деле нужно подобрать правильные оттенки. Так, например, в мастер-классе используется бирюзовый оттенок, который кажется нежно-голубым, а на тёмно-серой подложке он получается изумрудным. Вы можете сразу подобрать те цвета, которые подходят именно вам и наносить их вместо предложенного бирюзового. Поэтому, от подбора подложки зависит будущий оттенок теней. Если бы она была в коричневом цвете, то из теней бы больше проявился жёлтый пигмент и эффект был бы уже не тот.

Веко покрываем тональной основой и прорисовываем бровь. Наводим чистоту и порядок на лице, чтобы сразу видеть результат.

На всё верхнее веко наносим кремовые тени в выбранном вами оттенке до верхней складки. Они должны обладать хорошей липкостью, тогда любой оттенок теней с хорошей пигментацией будет лежать плотным слоем.

Подводим нижнее веко и соединяем с верхним. Границы должны быть растушёваны в лёгкую дымку.

Пудрой или тенями под цвет кожи пройдитесь пушистой кистью только по тушёвке теней.

Теперь покройте границу бирюзовыми тенями, вытягивая цвет вверх к брови. Так как тени рассыпчатые, то работать с ними будет очень легко.

Таким же образом подведите нижнее веко, соблюдая форму в серых тенях, но немного выходя за её границы. Перламутровые тени с зеленоватым оттенком наносим под бровь, смешивая с бирюзовой тушёвкой.

Теперь покрываем тёмно-серым оттенком всё оставшееся место на веках, заводя тушёвку на бирюзовый цвет. Сразу можно увидеть, как бирюза превращается в изумруд или как темнеет вами выбранный оттенок.

Основной перламутровый оттенок очень интенсивно наносим в уголок глаза по нижнему веку.

Подчеркнём ресничный ряд чёрной стрелкой по верхнему веку. Ведём от уголка глаза до конца ресниц и слегка растушёвываем чистой кистью или обратной стороной кисти.

Покрываем эту тушёвку чёрными тенями, чтобы закрепить подводку и выводим слегка чёткий уголок от верхнего века. Можете его растушевать, как при обычном макияже.

На слизистую наносим кремовые тени, которые использовали в качестве подложки. Если они не совсем подходят для этой цели, то воспользуйтесь более привычными для вас продуктами (каял и т. д..). Ближе к внешнему уголку наносим тёмно-серый оттенок, а дальше бирюзовый. За счёт липкой текстуры сухие тени не будут осыпаться в глаза и мешать.

На середину подвижного века наносим тот же основной оттенок теней будто вдавливающими движениями.

Красим ресницы и получаем очень модный и красивый изумрудный макияж!