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Изумрудный макияж: урок пошагово с фото

В этом мастер-классе по изумрудному макияжу мы выполним его в технике смоки, но с очень модными акцентами на основе перламутровых текстур. Такой макияж подойдёт в качестве вечернего и будет смотреться шикарно для любого цвета глаз, если вы подберёте свой зелёный оттенок.

 

Изумрудный макияж

 

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Для его создания изумрудного макияжя вам понадобятся:

  • серые, болотные или чёрные кремовые тени;
  • тёмно-серые сухие тени;
  • чёрные тени;
  • чёрная подводка;
  • перламутровые тени с зеленоватым сиянием;
  • бирюзовые или изумрудные перламутровые тени (в  мастер-классе Тамми Танука «Освободительница дельфинов»);
  • тушь;
  • кисти.

Что понадобиться для изумрудного макияжа фото 1


Создание изумрудного макияжа

Вроде бы очень простой набор косметики нужен для выполнения макияжа, но на самом деле нужно подобрать правильные оттенки. Так, например, в мастер-классе используется бирюзовый оттенок, который кажется нежно-голубым, а на тёмно-серой подложке он получается изумрудным. Вы можете сразу подобрать те цвета, которые подходят именно вам и наносить их вместо предложенного бирюзового. Поэтому, от подбора подложки зависит будущий оттенок теней. Если бы она была в коричневом цвете, то из теней бы больше проявился жёлтый пигмент и эффект был бы уже не тот.

 

Веко покрываем тональной основой и прорисовываем бровь фото 2

 

Веко покрываем тональной основой и прорисовываем бровь. Наводим чистоту и порядок на лице, чтобы сразу видеть результат.

 

наносим кремовые тени фото 3

 

На всё верхнее веко наносим кремовые тени в выбранном вами оттенке до верхней складки. Они должны обладать хорошей липкостью, тогда любой оттенок теней с хорошей пигментацией будет лежать плотным слоем.

 

Подводим нижнее веко фото 4

 

Подводим нижнее веко и соединяем с верхним. Границы должны быть растушёваны в лёгкую дымку.

 

пройдитесь пушистой кистью фото 5

 

Пудрой или тенями под цвет кожи пройдитесь пушистой кистью только по тушёвке теней.

 

покройте границу бирюзовыми тенями фото 6

 

Теперь покройте границу бирюзовыми тенями, вытягивая цвет вверх к брови. Так как тени рассыпчатые, то работать с ними будет очень легко.

 

подведите нижнее веко фото 7

 

Таким же образом подведите нижнее веко, соблюдая форму в серых тенях, но немного выходя за её границы. Перламутровые тени с зеленоватым оттенком наносим под бровь, смешивая с бирюзовой тушёвкой.

 

покрываем тёмно-серым оттенком всё оставшееся место фото 8

 

Теперь покрываем тёмно-серым оттенком всё оставшееся место на веках, заводя тушёвку на бирюзовый цвет. Сразу можно увидеть, как бирюза превращается в изумруд или как темнеет вами выбранный оттенок.

 

наносим перламутровый оттенок фото 9

 

осветляем уголок глаза фото 10

 

Основной перламутровый оттенок очень интенсивно наносим в уголок глаза по нижнему веку.

 

проведем чёрной стрелкой по верхнему веку фото 11

 

Подчеркнём ресничный ряд чёрной стрелкой по верхнему веку. Ведём от уголка глаза до конца ресниц и слегка растушёвываем чистой кистью или обратной стороной кисти.

 

Покрываем эту тушёвку чёрными тенями фото 12

 

Покрываем эту тушёвку чёрными тенями, чтобы закрепить подводку и выводим слегка чёткий уголок от верхнего века. Можете его растушевать, как при обычном макияже.

 

наносим тёмно-серый и бирюзовый оттенок фото 13

 

На слизистую наносим кремовые тени, которые использовали в качестве подложки. Если они не совсем подходят для этой цели, то воспользуйтесь более привычными для вас продуктами (каял и т. д..). Ближе к внешнему уголку наносим тёмно-серый оттенок, а дальше бирюзовый. За счёт липкой текстуры сухие тени не будут осыпаться в глаза и мешать.

 

Наносим по центру основной цвет фото 14

 

На середину подвижного века наносим тот же основной оттенок теней будто вдавливающими движениями.

 

Красим ресницы фото 15

 

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Красим ресницы и получаем очень модный и красивый изумрудный макияж!

 

как сделать изумрудный макияж урок с пошаговыми фото


 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 07:51

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