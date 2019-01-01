Тёмный драматичный ретро-макияж: урок с фото

В этом мастер-классе мы выполним ретро-макияж, который характеризуется своей драматичностью. Смотрите урок по созданию тёмного драматичного макияжа с пошаговыми фотографиями.

Для создания тёмного драматичного макияжа вам понадобятся:

серые кремовые тени;

сливовые или сиреневые перламутровые тени;

сливовые матовые тени;

тёмно-серые тени;

чёрный каял;

тушь;

кисти.

Выполнение тёмного драматичного ретро-макияжа

Главным акцентом в ретро-макияже есть то, что все линии направлены вниз и расположены ниже уголка глаза, в отличие от того, к чему мы привыкли сейчас.

Первым делом проработаем бровь. Ретро-бровь всегда тонкая и похожа на ниточку. Так как в наши времена такая форма брови не актуальна, то необходимо максимально приблизить вашу бровь к той форме, которая нужна. Если же вам не потребуется полная стилизация ретро-образа, то можно прорисовать бровь в привычной для вас форме.

Всю кожу полностью покрываем слоем тона, захватывая верхнее и нижнее веко. Также очень интенсивно покройте бровь тональным средством. Если у вас тонкие волоски, то практически полностью получится перекрыть бровь и создать новую.

Рисуем настолько тонкую, насколько это возможно. Ретро-бровь делаем закруглённой и специально продлеваем конец брови, искусственно удлиняя хвостик и делая взгляд печальным.

Для ретро-макияжа отлично подойдут тёмно-серые, чёрные, сливовые оттенки теней. В качестве подложки используем серые кремовые тени, которые обладают стойкостью. Покрываем полностью всё подвижное веко и нижнее. Границы растушёвываем и формируем внешний уголок, который слегка заваливаем вниз, делая его чуть ниже настоящего уголка.

Подберите полупрозрачный перламутровый цвет теней в сливовом оттенке и покройте ими всю тушёвку серой основы. Дотяните этот цвет до брови, перекрыв неподвижное веко. Не бойтесь слишком далеко завести цвет на нижнем веке, так как, наоборот, нам необходим этот эффект.

Следующим слоем наносим сливовые матовые тени, делая переход вглубь века. Границы смешиваем с перламутровым оттенком по контуру. Получается плавный дымчатый переход из цвета в цвет.

Всю кремовую основу заполняем тёмно-серым цветом теней. Ведём кистью прямо от основания ресниц. Теперь смешиваем серый цвет со сливовым.

Обратите внимание, что мы не выводим дымку на объёмную часть неподвижного века, а оставляем её светлой. Вместо этого смешаем на кисти серый и сливовый оттенки теней и прокрасим лёгкой дымкой углубление над внутренним уголком глаза. Затемнение в этой зоне и высветление неподвижного века сделает макияж таким, каким мы хотим его видеть.

Углубляем макияж при помощи чёрного цвета. За счёт этого акцента остальные цвета будут более похожи на дымку. Прокрашиваем межресничный ряд по верхнему веку, а также слизистую по нижнему. Обязательно прокрашиваем карандашом внутренний уголок.

В последнюю очередь прокрашиваем ресницы.

Может показаться, что для такого макияжа бровь слишком светлая.

Тогда чёрным карандашом добавляем оттенок и делаем её более насыщенной.

Стильный тёмный драматичный макияж в ретро-стиле готов!