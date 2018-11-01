В чём встречать Новый 2019 год (Жёлтой Земляной Свиньи)

Выбор новогоднего наряда – восхитительная традиция. Астрологи уверяют, что к процессу необходимо подойти со всей возможной серьёзностью, подготовиться заранее. Если угодите зверушке, покровительствующей грядущим двенадцати месяцам, всё это время будут обеспечены удача и благополучие.

Символ 2019 года – терпеливая и скрупулёзная Свинья, да не простая, а жёлтая и земляная. Угодить этому астрологическому чуду непросто. Необходимо приложить максимум стараний, чтобы найти золотую середину между простотой, яркостью и роскошью. Удачный праздничный образ 2019 сочетает в себе умеренность и элегантность. Хозяйка года не потерпит излишней экстравагантности.

В чём встречать Новый 2019 год: выбираем цвет наряда

Идеальный вариант – жёлто-коричневая гамма. Только эти оттенки нравятся далеко не всем модницам. Не падайте в обморок! Астрологи, посоветовавшись с хозяйкой года, делают барышням поблажки, расширяя палитру.

Удачные цвета:

золотистый;

беж;

горчичный;

бледно-розовый (именно так);

пепельно-серый;

снежно-белый.

Сочетать их не возбраняется.

Гороскопы утверждают, что Свинье не по нраву раздражающие красные, синие и зелёные наряды.

Теоретически с этим можно поспорить, но практически покровительством звёзд лучше не рисковать. Помните, на кону целых двенадцать месяцев успеха и благополучия.

Пару слов о тканях. Главные требования – они должны быть мягкими и натуральными. Основной упор делаем на шёлк и шерсть. Впрочем, астрологи не особо настаивают, разрешают кокеткам облачиться в шифон и бархат.

Предпочтительные фасоны новогодних платьев 2019

Главный праздничный тренд – простота с нотками романтики. Что уж поделаешь, свинки – они такие.

Удачный выбор: А-силуэт, лаконичные фасоны а-ля карандаш, платья с высокой талией и элегантные хламиды в греческом стиле.

Вы скажете: «Скука»! Дизайнеры возразят, предлагая удивить окружающих в меру вызывающим декором.

На радость модницам новогодние платья можно сколько угодно украшать. Не запрещено экспериментировать с воздушными рюшами и всяческими оборками, ультраактуальными рукавами-воланами, волнующими декольте. Пайетки, бусины, вышивка также разрешены, только остерегайтесь чрезмерного великолепия, граничащего с дурновкусием. Помните: если переусердствуете, станете похожей на мультяшную героиню Пеппу.

Альтернативы платьям

В чём встречать праздник барышням, которые по каким-либо причинам не приемлют традиционный новогодний наряд?

Дизайнеры, посовещавшись с астрологами, предлагают несколько решений этой задачки:

- элегантные стильные комбинезоны;

- «пижамные» костюмы, которые нынче на пике популярности;

- классическое сочетание блуза-юбка.

Требования к цвету неизменны. Общий стиль – лаконичная романтика.

Образ должен быть целостным: подходящие туфли, сумочки, украшения для встречи Нового 2019 года.

Даже если вы находитесь в волшебную ночь дома в кругу семьи, оставаться босой или в тапках – моветон.

Классические туфельки-лодочки на каблуке или без оного – подойдут любые. Но обувать их обязательно! Отдайте предпочтение телесной или серебристой паре, в крайнем случае, выбирайте беспроигрышную чёрную.

Дамам, которые встречают праздник в ресторане, необходима ещё и сумочка. Естественно, это не должна быть хозяйственная торба. Идеально подойдёт скромный элегантный клатч в тон туфлям.

Астрологи предупреждают: забудьте о бижутерии. Украшайте себя исключительно изделиями из драгоценных металлов, желательно инкрустированными камнями. Тёплый янтарь, волнующий изумруд, мистический рубин или изящный бриллиант подчеркнут элегантность образа. Если в шкатулке таковых не имеется, смело прихорашивайтесь универсальным «дождиком». Астрологическая покровительница поймёт, глядишь, ещё и поможет.

Как бы там ни было, в чём встречать Новый 2019 год, каждый определяет для себя сам. Мы же искренне надеемся, что праздник пройдёт весело. Пусть последовательница Жёлтой Собаки благоволит вам!